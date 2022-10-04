Xiaomi, söz verdiği gibi küresel pazarlar için 12T ve 12T Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Her iki telefon da HDR 10+ ve Dolby Vision özellikli 6.67″ 1220p CrystalRes 120Hz OLED ekranla güçlendirildi.

Uyarlanabilir HDR, 68 milyar renk, görüntülenen içeriğe göre yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan AdaptiveSync var. Adaptif Okuma modu, göz konforunu artırmak için yayılan mavi ışık miktarını azaltır. Bu ekranların ön yüzünde Corning Gorilla Glass 5 koruması ve arka yüzünde yansıma önleyici cam vardır.

Xiaomi 12T Pro, 1/1.22″ ISOCELL HP1 sensör, 8P lens ve Xiaomi ProCut ve Ultra burst gibi özelliklere sahip 200MP kamera içeren ilk Xiaomi’dir. Xiaomi 12T ise 108MP kameraya sahip. Her iki telefonda da 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor.

Xiaomi 12T Pro, 12GB’a kadar RAM ile Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geliyor ve Xiaomi 11T Pro’dan yüzde 125 daha yüksek termal malzeme kapsamı ile yüzde 65 daha büyük bir buhar odasından oluşan ısı dağıtma sistemine sahiptir.

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Xiaomi 12T, tamamen yeni GPU yapısına sahip MediaTek Dimensity 8100-Ultra tarafından destekleniyor ve selefine kıyasla performansı ve güç verimliliğini yüzde 30’a kadar artırıyor. Telefonlar MIUI 13 ile Android 12’yi çalıştırıyor ve şirket telefonlar için 3 Android işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi.

Xiaomi 12T Serisi paketi, 19 dakikada yüzde 100’e kadar şarj edilebilen 120W HyperCharge özellikli 5.000mAh batarya mevcut.

Xiaomi 12T ve 12T Pro özellikleri

6,67 inç (2712 x 1220 piksel) 1,5K AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı, 500nit (tip), HBM 900nit, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass koruma

12T Pro – Adreno yeni nesil GPU ile 3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen+ 1 4nm Mobil Platform

12T – Mali-G610 6 çekirdekli GPU ile 2,85 GHz’e kadar MediaTek Dimensity 8100-Ultra 5nm SoC

12T Pro – 128GB ile 8GB LPDDR5 RAM, 8GB / 12GB LPDDR5 RAM, 256GB UFS 3.1 depolama

12T – 128GB / 256GB UFS 3.1 depolama alanı ile 8GB LPDDR5 RAM

Çift SIM (nano + nano)

Android 12 tabanlı MIUI 13

12T Pro – 1/1.22″ ISOCELL HP1 sensörlü 200MP arka kamera, f/1.69 diyafram, 8P lens, OIS, LED flaş, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

12T – 1/1,67″ ISOCELL HM6 sensörlü 108MP arka kamera, f/1,7 diyafram açıklığı, OIS, LED flaş, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş açılı lens, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

1/3,47″ sensörlü, f/2,24 diyafram açıklığına sahip 20MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

120W hızlı şarj ile 5000mAh (Tipik) pil

Fiyatlandırma

Xiaomi 12T ve 12T Pro Siyah, Gümüş ve Mavi renklerde sunuluyor. Xiaomi 12T 599 Euro’dan (594 Dolar) ve Xiaomi 12T Pro 8GB+128GB versiyonu için 749 Euro’dan (743 Dolar) başlıyor. Bunlar 13 Ekim’den itibaren Avrupa’da ve belirli Asya pazarlarında satışa sunulacak.