Avrupa Parlamentosu Salı günü, iPhone üreticisi Apple’ı rakiplerinden daha fazla etkilemesi beklenen ve dünyada bir ilk olan, 2024 yılına kadar Avrupa Birliği’nde cep telefonları, tabletler ve kameralar için tek bir şarj portu getirecek yeni kuralları onayladı.

Oylama, AB kurumları arasında daha önce varılan bir anlaşmayı teyit ediyor ve Android tabanlı cihazlar tarafından kullanılan USB-C konektörlerini AB standardı haline getirerek Apple’ı iPhone’lar ve diğer cihazlar için şarj portunu değiştirmeye zorlayacak.

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Değişiklik yıllardır tartışılıyordu ve iPhone ve Android kullanıcılarının cihazları için farklı şarj cihazlarına geçmek zorunda kalmalarıyla ilgili şikayetleri üzerine gündeme gelmişti.

Avrupalı müşterilere elektronik cihaz sağlayan büyük tedarikçiler arasında Apple’ın en çok etkilenenler arasında olması bekleniyor, ancak analistler aynı zamanda olası bir olumlu etki de bekliyorlar çünkü bu durum müşterileri USB-C’si olmayan cihazlar yerine şirketin en yeni cihazlarını almaya teşvik edebilir.

Analistler anlaşmanın aynı zamanda e-okuyucular, kulaklıklar ve diğer teknolojileri de kapsadığını, yani Samsung, Huawei ve diğer cihaz üreticilerini de etkileyebileceğini söyledi.

AB milletvekilleri 602 lehte ve sadece 13 aleyhte oyla reformu büyük bir çoğunlukla destekledi.