Kısa bir süre önce, Xiaomi cephesi firmanın bu yılki amiral gemisi akıllı telefonu olan Xiaomi 12 Ultra modelini önümüzdeki ay içerisinde tanıtacağı iddialarını doğrulamıştı. Son gelen haberler, Xiaomi’nin bu model ile beraber yeni bir seri daha tanıtabileceğini gösteriyor. Haberlere göre, Xiaomi 12S olarak adlandırılacak yeni seri, Xiaomi 12 modellerine bazı önemli yenilikler getirecek!

Leica İşbirliği Devam Ediyor!

Fotoğraf makineleri üzerinde uzmanlaşan Leica’nın, Xiaomi ile Xiaomi 12 Ultra modelinde bir işbirliği söz konusuydu. Xiaomi’nin bu işbirliği ile kamera konusunda kendisini bir adım öteye taşımak istediği konuşuluyordu.

Benzer işbirliklerini Zeiss-Vivo, Leica-Huawei ve Hasselblad-OnePlus örneklerinde de görmüştük. Çinli haber kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi tarafı bu işbirliğini Xiaomi 12S modellerine de taşımış. Öyle ki, cihazların ortaya çıkan görsellerinde kamera modüllerinin yanında Leica ibaresi yer alıyor.

Donanım Özellikleri Değişebilir!

Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro olarak adlandırılmaları beklenen Xiaomi 12S modelleri, firmanın küresel pazar için Mart ayında tanıttığı Xiaomi 12 modellerindeki bazı eksikleri kapatmayı amaçlıyor. Tasarım yönünden Xiaomi 12 serisine oldukça benzeyen Xiaomi 12S modelleri, donanım konusunda önemli bir yenilikle gelebilir. Buna göre, Xiaomi 12 serisinde kullanılan ve bazı konularda eleştiri oklarının hedefi olan Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, Xiaomi 12S serisinde yerini MediaTek’in Dimensity 9000 yonga setine bırakacak.

Bu işlemcinin tercih edilmesi doğru bir hamle olacaktır. Zira Dimensity 9000 işlemcisi, termal başarımıyla ve sunduğu Apple’ın A15 Bionic işlemcisine oldukça yakın olan performansı ile Android dünyasının halihazırda satışta olan cihazlarda kullanılan en iyi işlemcisi olmaya aday.

Her ne kadar bu cihazlar Xiaomi 12’ye kıyasla önemli bazı yenilikler getirse de, bu cihazların Xiaomi’nin ana vatanı olan Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulması pek muhtemel görünmüyor. Yine de bu konuda halen bir umut ışığı olduğu söylenebilir. Zira Xiaomi tarafı, Xiaomi 12 modellerinin küresel pazar satışlarından pek de memnun değilmiş gibi görünüyor ve yeni seriyle bu durum biraz değişebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 12 Ultra ile beraber tanıtılması beklenen yeni modelleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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