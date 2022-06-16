Son dönemlerde ülkemizde amiral gemisi akıllı telefonların 20 bin TL bandını aştığını görüyoruz. Ancak bu fiyatın altında olan amiral gemisi telefonlar da yok değil. Bunlardan iki tanesi ise Xiaomi 12 ve HUAWEI P50 Pro. Peki bu iki telefondan hangisi alınır, hangisi fiyatını daha çok hak ediyor?

İki telefonlarını da tasarım yönünden ele alacak olursak Xiaomi 12 daha kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. HUAWEI P50 Pro’da elde tutuş konforu bakımından iyi olsa da Xiaomi 12 kadar rahat tutulmuyor. İki telefonda birbirinden farklı tasarım diline sahip. Xiaomi 12 arka tarafta parmak izi tutmayan bir cama sahipken, P50 Pro ise oldukça parmak izi tutan bir arka cam yapısına sahip. Ayrıca Xiaomi 12 modelinde çerçeveler mat bir yüzey ile kaplıyken P50 Pro parlak yapısıyla aynı arka camdaki gibi parmak izi bırakıyor. Ancak kamera dizaynı daha özgün olan P50 Pro’nun yanında Xiaomi, diğer Andorid markalarına da benziyor. Ön tarafta ise iki telefonda iki yandan eğimli bir ekrana sahip olmasıyla benzerlik taşıyor.

Amiral gemisi segmentinde en iyi ekran özelliklerini sunabilen telefonlar, çözünürlük olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. Xiaomi 12 FHD+ çözünürlük sunarken P50 Pro ise QHD+ çözünürlüğü destekliyor. Bu sayede daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip. İki telefonda 120Hz ekran yenileme oranına sahip olmasıyla destekleyen uygulamalar ve arayüzde akıcı bir deneyim sunuyor. Xiaomi 12’nin AMOLED ekranı, yapay zeka ile birlikte MEMC, renk geliştirme, HDR algoritmalarıyla dikkat çekerken, HUAWEI P50 Pro ise OLED ekrana sahip olmasıyla bir amirale yakışacak özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Performans olarak ise iki telefonda üst düzey performansı kullanıcısına sunabiliyor. Ancak HUAWEI P50 Pro geçtiğimiz senenin amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alırken Xiaomi 12 ise en yeni platform Snapdragon 8 Gen 1’den gücünü alıyor. Günlük kullanımda performans olarak fark yaratmayan bu iki telefon, ısınma yönünden farklılıkları bulunuyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi Snapdragon 888’e göre daha fazla ısınarak kendini belli ediyor. Oyunlardaki yüksek grafik ayarlarında iki telefonda akıcı şekilde oynatabilirken, Xiaomi 12 ısınmasıyla oyun deneyimini törpülüyor.

İki telefonunda kullanıcı dostu bir arayüzü bulunuyor. HUAWEI P50 Pro EMUI 12, Xiaomi 12 ise MIUI 13 kullanıyor. Ancak kullanım bakımında EMIU 12 daha pürüzsüz bir deneyim sunuyor. MIUI 13’te devam eden ufak yazılım sıkıntıları, HUAWEI kanadında bulunmuyor. Bu da deneyimi geliştiren nokta oluyor. Ayrıca HUAWEI P50 Pro ekosistem ürünü olarak da öne geçiyor. Bilgisayar, akıllı saat ve kulaklıkları ile marka yüksek verimlilikle birlikte uyum içerisinde çalışıyor. Bu da kullanıcı odaklı bir sistem olduğunu her an hissettiriyor.

Kamera olarak da iki telefonda amiral gemisi performansı sunabiliyor. HUAWEI P50 Pro video kanadını ne kadar geliştirmiş olsa da fotoğrafçılık adına daha fazla özellik sunabiliyor. Xiaomi 12 ise video kısmında kendisini ProFocus özelliğiyle öne çıkarıyor. Fotoğraf çekmek için de kendisini oldukça geliştiren marka, P50 Pro’ya göre daha geride bir performans sergiliyor. Özellikle yapay zekanın fazla renkli fotoğraflar çıkarması deneyimi etkiliyor. Sonuç olarak kamera tarafında video çekim performansı olarak Xiaomi 12 önde iken, fotoğraf kısmında ise P50 Pro Xiaomi 12’nin önünde yer alıyor.

Amiral gemisi iki telefonunda bataryası ortalama seviyede bulunuyor. İki telefonda günü rahat bir şekilde çıkarabilirken, yoğun kullanımda ikinci bir şarja ihtiyaç duyabiliyor. Güzel olan nokta; iki telefonda oldukça hızlı şarj oluyor. P50 Pro 66W ile, Xiaomi 12 67W ile kısa süre içerisinde tam dolum sağlayabiliyor. 50W kablosuz, 10W kablolu şarjı da desteklemesiyle ihtiyaç anında kullanıma hazır bulunuyor.

Ses konusunda iki telefonda başarılı deneyim sunuyor. Ancak Xiaomi 12, Harman Kardon işbirliği ve Dolby Atmos desteğiyle bir adım öne geçiyor. HUAWEI P50 Pro, stereo hoparlörüyle doygun baslar ile dikkat çekiyor. Ancak ses kalitesi ve netliği konusunda Xiaomi 12 daha iyi bir sonuç veriyor.

İki telefonda amiral gemisi deneyimleri sonuna kadar verebiliyorken bu iki telefon arasında sizin tercihiniz ne olurdu? Ya da başka bir amiral gemisi telefon tercih eder miydiniz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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