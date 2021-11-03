Xiaomi 11 Lite 5G NE İnceleme | Bu Nasıl Lite Model?!

Xiaomi, onuncu yılıyla birlikte tasarım dilini değiştirdi. Bunun ilk örneklerini de 11 ailesiyle birlikte görmüş olduk. Mi severleri dinleyen marka daha ince daha hafif ve daha iyi bir tasarım sunmaya başladı. Bu örneklerin en iyisi de Mi 11 Lite ile görmüş olduk. Şimdi ise Mi takısını başından atan 11 Lite 5G NE modeli ülkemizde satışa çıktı ve birkaç farklı özellik sunuyor.

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Tasarım kısmında 4G versiyonlu kardeşi Mi 11 Lite ile aynı kasayı paylaşan model 160.53mm x 75.73mm X 6.81mm ölçülerine sahip. Ayrıca 157 gram ağırlığı elde tutuşu bir hayli kolaylaştırıyor. İnce yapısı sayesin de tutuş hissiyatı üst seviyede olan modele ekran çerçeveleri olabildiğince ince tutulmuş. Siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renge sahip.

Orta-üst segmente yer alan 11 Lite 5G NE ekranıyla da kullanıcısını mutlu ediyor. 6.55 İnç büyüklüğünde AMOLED 1080×2400 (FHD+) Piksel çözünürlük sunan ve 402 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekranı var. Ayrıca bu ekran 90 Hz ekran yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. HDR10+ ve DCI-P3 Renk Uzayının tamamını desteklemesiyle ekran konusunda eksiksiz olduğunu gösteriyor. Ek olarak da Dolby Vision desteği, 10 bit renk derinliği ve 1 Milyar renk gösterebilmesiyle segmentindeki diğer telefonlardan ayrışıyor. Maksimum 800 nit parlaklığa çıkabilen bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. İnce çerçevelere sahip olmasıyla %84.96 ekran gövde oranı yakalanmış.

İsminde Lite takısı bulunan model aslında Lite modellerden daha çok özellik sunan 11 Lite 5G NE, Snapdragon 778G işlemcisini içerisinde bulunduruyor. Mi 11 Lite modelinde bulunan Snapdragon 732G işlemcisinden çok daha iyi bir performans sunan bu işlemciye ek olarak Adreno 642L grafik birimi eşlik ediyor. İsterseniz 6GB RAM 128GB depolama, 8GB RAM 128GB depolama ya da 8GB RAM 256GB depolama seçenekleriyle de satın alabiliyorsunuz. LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama birimi sayesinde günlük kullanım ve veri işlemelerde herhangi bir yaşamıyorsunuz. Android 11 tabanında MIUI 12.5 arayüzünü kullanan 11 Lite 5G NE akıcılık konusunda da herhangi bir sorun yaşatmıyor. Yüksek grafik gücü gerektiren oyunlarda bile rahatlıkla oyunu oynatabilen model performans konusunda tam not alıyor.

Mi 11 Lite modelinde de segmentinin başarılı kamera kurulumuna sahip olmasıyla beğeni toplayan model ine başarılı işler çıkarıyor. Arka tarafta 64MP çözünürlüğünde f/1.79 diyafram açıklığı sunan 6 katmanlı bir lens bulunurken OIS bulunmuyor. İkinci kamerası ise 8 MP çözünürlük sunan f/2.2 diyafram açıklığında 119 derecelik bir geniş açı kamerası. Üçüncü kamerası ise 5MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir telemakro kamerası. Bu kamera sayesinde 2x zoom ve 4-7 cm arasında makro çekimler yapabiliyorsunuz. Ayrıca 4K 30fps, 1080p 60fps ve 720p 960fps ağır çekimler yapabilmek mümkün. Ön tarafta ise Mi 11 Lite modelinde bulunan 16MP çözünürlüğündeki kamera güncellenip 20MP seviyesine çıkarılmış. Diyaram açıklığı ise f/2.2 seviyesinde tutulmuş. Ön kamera ile de 1080p 60fps videolar çekebiliyorsunuz.

11 Lite 5G NE modeli içerisinde 4250 mAh büyüklüğündeki bataryadan gücünü alıyor. Gün boyu rahat bir kullanım sunan model sizi yarı yolda bırakmıyor. İşlemcinin ve ekranın verimliliğini iyi kullanmasıyla 6-7 saat ekran süresi ve 15-16 saat bekleme süresi alabiliyor. 33W hızlı şarj aletiyle birlikte azalan bataryanızı 40 dakika içerisinde %10 seviyesinden tam doluma ulaştırabiliyorsunuz.

Ekranda olduğu gibi ses konusunda da başarılı olan model stereo ses sistemine sahip. Bu sayede izlediğiniz ve dinlediğiniz içerikler daha keyifli hale geliyor. Hi-Res Audio ve kablosuz Hi-Res Audio sertifikaları sayesinde bu konuda da ciddi bir performans gösteriyor. Kutu içerisinden çıkan dönüştürücü sayesinde USB Type C girişinden kablolu kulaklık bağlayabiliyorsunuz.

IP53 sertifikasıyla beraber suya ve toza karşı bir dayanıklılık göstermesi de bir başka önemli özelliği. Ancak sadece su sıçramalarına karşı bir dayanıklılık gösteriyor.

Ağ bağlantılarında ise 5G şebeke bağlantısına sahip olan 11 Lite 5G NE, WiFi 5 ve Bluetooth 5.1’i destekliyor. İleriki dönemde ülkemizde 5G bağlantısını bu telefonda kullanabileceksiniz.

Peki Xiaomi 11 Lite 5G NE modelini sizler nasıl buldunuz? Kendi yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

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