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Xiaomi 11 Lite 5G NE Kutu Açılışı | Xiaomi’nin En Güzeli Yenilendi!
Xiaomi’nin yeni tasarım dilini en iyi yansıtan modellerden birisi de Mi 11 Lite olmuştu. Ancak ülkemize 4G’li ve Snapdragon 732
G işlemcisi olan versiyonu gelmişti. Şimdi ise yenilenen ve isim değiştiren modelde Mi takısı artık bulunmuyor. Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition) artık 5G şebeke bağlantısına sahip ve ek olarak da Snapdragon 778G işlemcisini içerisinde barındırıyor. Diğer birçok özelliği Mi 11 Lite modeliyle neredeyse aynı olan modelin ilk kutu açılışı ile sizlerle birlikteyiz.
Xiaomi 11 Lite Teknik Özellikleri
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 778G
Depolama: 128-256 GB
Bellek: 6-8 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
*Bugün yapılan tanıtımla birlikte Xiaomi 11 Lite 5G NE modelinin fiyatları da açıklandı. Fiyatlar ise RAM ve depolama varyasyonuna göre değişiklik gösteriyor.
6 GB RAM ve 128 GB 5.299 TL’den
8 GB RAM ve 128 GB 5.699 TL’den
8 GB RAM ve 256 GB 5999 TL’den satışa sunulacak.
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