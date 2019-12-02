Xiaomi, 10 milyon Redmi Note 8’i sadece üç haftada sattı!

Xiaomi, Redmi Note 8’i 29 Ağustos’ta kullanıcılara duyurmuştu. Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, sadece üç hafta sonra çok önemli bir satış başarısına imza attı. Üretici, dünya çapında toplamda 10 milyon telefon sattıklarını açıkladı.

İlginizi çekebilir: Xiaomi, MIUI 11’e gelecek 3 kamera fonksiyonunu açıkladı!

Şirket, cihazı satışa çıkardıktan sonra Redmi Note 8’i kendi sitesi üzerinden fiyatında indirime gitmişti. Fakat bu sadece 6/128 GB’lık seçenek için sadece Çin’de uygulanmış bir politika olarak uygulandı.

Firma, Çin üzerinden yaptığı açıklamalarda günde 110,000 ünite telefon sattığını belirtti. Bu rakam satışın olduğu her gün için geçerliymiş.

Xiaomi, kendi anonslarında Redmi K30’a artık odaklanacağını belirtiyor. Yarın izleyeceği takvimi açıklaması bekleniyor. Biz, açıkçası firmanın 5G teknolojisine sahip modelleri yavaş yavaş duyurmasını bekliyoruz. İleri seviye bağlanılabilirlik ve daha hızlı şarj desteği seçeneğine sahip modellerde açıklanabilir.