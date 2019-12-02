Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 10 milyon Redmi Note 8’i sadece üç haftada sattı!
Xiaomi, Redmi Note 8’i 29 Ağustos’ta kullanıcılara duyurmuştu. Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, sadece üç hafta sonra çok önemli bir satış başarısına imza attı. Üretici, dünya çapında toplamda 10 milyon telefon sattıklarını açıkladı.
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Şirket, cihazı satışa çıkardıktan sonra Redmi Note 8’i kendi sitesi üzerinden fiyatında indirime gitmişti. Fakat bu sadece 6/128 GB’lık seçenek için sadece Çin’de uygulanmış bir politika olarak uygulandı.
Firma, Çin üzerinden yaptığı açıklamalarda günde 110,000 ünite telefon sattığını belirtti. Bu rakam satışın olduğu her gün için geçerliymiş.
Xiaomi, kendi anonslarında Redmi K30’a artık odaklanacağını belirtiyor. Yarın izleyeceği takvimi açıklaması bekleniyor. Biz, açıkçası firmanın 5G teknolojisine sahip modelleri yavaş yavaş duyurmasını bekliyoruz. İleri seviye bağlanılabilirlik ve daha hızlı şarj desteği seçeneğine sahip modellerde açıklanabilir.
Akıllı Telefonlar
Nokia, birkaç gün içinde 5G telefonları için planlarını açıklayacak
Nokia, bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce, 5 Aralık’ta bir sonraki akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Henüz bunun bir amiral gemisi olup olmayacağı hakkında spekülasyonları önlemek için hiçbir ayrıntı verilmemesine rağmen yeni bir sızıntı ortaya çıktı.
Ürün sorumlusu Juho Sarvikas, Qualcomm’un önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesinde sahneye çıkacağını belirten bir tweet attı. Ayrıca Sarvikas’ın belirttiği üzere Nokia’nın 5G telefonları hakkındaki planlarını da açıklayacak.
Super excited to join @cristianoamon & co on the stage at @Qualcomm #SnapdragonSummit in beautiful Maui! 🌸
Join the livestream this Tuesday to learn more about our 5G plans for Nokia Phones! #nokiamobilehttps://t.co/0yEMgrDRB4
— Juho Sarvikas (@sarvikas) December 1, 2019
Nokia 5G planlarını neredeyse tanıtmak üzereyken akıllara bu model Nokia’nın ilk 5G donanımına sahip amiral gemisi olabilir mi sorusu geliyor.
Bu konuda bahse girme şansımız zayıf. Daha önceki söylentiler, Nokia’nın gerçekten de fiyatına göre 5G destekleyen yüksek kaliteli bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladığını ancak bunun MWC 2020’de tanıtlması muhtemel. Bu soruların cevabı 3 Aralık’ta düzenlenecek olan Qualcomm etkinlğinde netliğe kavuşabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, MIUI 11’e gelecek 3 kamera fonksiyonunu açıkladı!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanıcı arayüzünü üst düzey akıllı cihazlara göndermeye başlamıştı. Kademeli olarak da orta ve giriş seviyesine de yazılımın dağıtımını göndermeye başlayan firma, şimdi ise cihazlarının yazılımsal fonksiyonlarını geliştirmeye çalışıyor.
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Bu yılın geçtiğimiz Eylül ayında Çin’de gerçekleştirmiş olduğu konferansında kullanıcılara yeni MIUI arayüzünü firma duyurusunu gerçekleştirmişti. Xiaomi, Android arayüzüne tonlarca yeni özellik ve arayüz geliştirmeleri dahil etmişti. Geliştirilmiş Her Zaman Açık Ekran modu, yeni font, tekrar dizayn edilmiş arayüz ve daha fazlası dahil edilen geliştirmeler arasında yerini almış.
MIUI 11, stabil güncellemenin aksine haftalık ve gecelik olarak yazılımları da geliştiricilere açık olarak sunuyor. Böylece daha sorunsuz bir arayüz kullanma olanağını sunuluyor. Bu hafta yayınlanan gecelik yükseltmede, şu an geliştirme sürecinde olan yeni MIUI kamera uygulamasına birkaç yenilik eklendi.
Video düzenleme kolaylaşacak!
Kodlamaya dahil edilmiş dizelerden “Video etiketleme” olarak çevirebileceğimiz bu yeni fonksiyonla video düzenlemek çok daha kolay hale geliyor. Video içerisindeyken istediğiniz noktaya belirli etiketler ve bu etiketlerin içerisine notlar ekleyebiliyorsunuz. Bu özellik şu an için sadece Xiaomi’nin kutudan çıkan galeri uygulamasıyla birlikte çalışıyor.
Banka hesapları ve kiralama sistemleri için kimlik kartı tarama!
Xiaomi, akıllı telefonlarınızda yer alan MIUI kamera uygulamasına kimlik kartı ve döküman tarama eklemeye hazırlanıyor. Yeni döküman modu, taradığı belgeleri siyah veya beyaz çıktılar halinde dönüşümünü sağlayabiliyor. Böylece belgeler daha okunabilir hale geliyor. Kimlik kartı kopyalama modu ise, A4 boyutlarındaki kimliğinizin önlü ve arkalı 1:1 ölçülerde tarayarak okunaklı bir çıktı almanızı sağlıyor. Böylece çeşitli uygulamalara belgelerinizi daha rahat gönderebiliyorsunuz.
Yüksek çözünürlüklü fotoğraf formatı: HEIC
Bu formata Apple’ın 11 serisi cihazlarıyla aşina olmaya başladık. Açılımı tam olarak Yüksek Verimli Fotoğraf Kodlaması olarak tercüme edilen destek daha önce gecelik sürüm yükseltmelerinde görülmüştü. Fakat uzun süredir ortalıklara görünmüyordu. Geliştirmeyle birlikte yüksek çözünürlüklü fotoğraflar daha düşük boyutlarda sıkıştırılabiliyor. Muhtemelen BETA sürecine dahil edilecek bir gelişme olacaktır.
Umarız ki Xiaomi, stabil versiyonların güncelleme takvimine bu fonksiyonları yakın zamanda dahil eder, biz kullanıcılar da daha kaliteli fotoğraf çekimleri gerçekleştirebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro tam 8 kamera ile gelebilir!
Yeni yıl yaklaşırken, akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemisi modelleri ile ilgili ilk detaylar da gelmeye başladı. Huawei P40 Pro, aktarılan son sızıntılara göre kamera alanında çıtayı bir hayli yukarı taşıyabilir!
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Huawei P40 Pro ile ilgili ilk detaylar: Toplam 8 kamera ve 100x dijital zoom!
Huawei’nin yeni amiral gemisi modellerinden P40 ve P40 Pro’nun geliştirme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Markaya yakın kaynaklardan aktarılan teknik detaylar ise önemli veriler ortaya koyuyor. Huawei P40 Pro, Samsung’un ürettiği delikli bir OLED ekran kullanacak. Kenar kıvrımlarından kavislendirildiği belirtilen ekran, raporlara göre 2K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip olacak.
Gücünü 5G destekli HiSilicon Kirin 990 işlemciden alacak olan Huawei P40 Pro, asıl atılımı kamera tarafında yapacak. Leica ile işbirliğine devam edecek olan Huawei, P40 Pro’da toplam 8 adet kamera sensörü sunacak. Bu sensörlerin 3’ü ekran deliğinin içerisinde, kalan 5 tanesi de arka bölümde yer alacak. Kamera detaylarına inildiğinde ise ön kameralarda 32+20 megapiksellik sensörlerin yanı sıra ToF sensör dikkat çekiyor. Arka kısımdaki kameralar ise 64 megapiksel, 52 megapiksel süper geniş açı, ultra geniş açı, sinematik video sensörü ve ToF sensörü olarak sıralanıyor.
Huawei P40 Pro, söz konusu iddialar doğrulanırsa akıllı telefon sektörünün en yüksek yakınlaştırma değerine sahip cihazı olabilir. Beşli arka kamera paketinin 10x optik ve 100x dijital destekli zoom’a izin vereceği ifade ediliyor. Bu da P30 Pro’da oldukça beğenilen 50x dijital zoom özelliğinin daha da geliştirileceğini gösteriyor.
Huawei P40 serisinin hangi işletim sistemiyle çıkacağı da merak edilen bir başka konu olarak yer alıyor. Huawei’ye yakın kaynaklar, yaşanan sorunlardan dolayı Android’den tamamen vazgeçileceğini ve cihazların Harmony OS işletim sistemiyle çıkacağını belirtiyor. Harmony OS için siber korsanlara bugüne kadar 200 bin dolardan fazla ödül verildiği ve böylece güvenlik açıklarının tamamen kapatıldığı aktarılıyor.
Huawei P40 ve P40 Pro’nun Şubat ayındaki MWC 2020 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak telefonun fiyatı ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.