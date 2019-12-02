Xiaomi, MIUI 11’e gelecek 3 kamera fonksiyonunu açıkladı!

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanıcı arayüzünü üst düzey akıllı cihazlara göndermeye başlamıştı. Kademeli olarak da orta ve giriş seviyesine de yazılımın dağıtımını göndermeye başlayan firma, şimdi ise cihazlarının yazılımsal fonksiyonlarını geliştirmeye çalışıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Redmi K30 özellikleri ile görüntülendi!

Bu yılın geçtiğimiz Eylül ayında Çin’de gerçekleştirmiş olduğu konferansında kullanıcılara yeni MIUI arayüzünü firma duyurusunu gerçekleştirmişti. Xiaomi, Android arayüzüne tonlarca yeni özellik ve arayüz geliştirmeleri dahil etmişti. Geliştirilmiş Her Zaman Açık Ekran modu, yeni font, tekrar dizayn edilmiş arayüz ve daha fazlası dahil edilen geliştirmeler arasında yerini almış.

MIUI 11, stabil güncellemenin aksine haftalık ve gecelik olarak yazılımları da geliştiricilere açık olarak sunuyor. Böylece daha sorunsuz bir arayüz kullanma olanağını sunuluyor. Bu hafta yayınlanan gecelik yükseltmede, şu an geliştirme sürecinde olan yeni MIUI kamera uygulamasına birkaç yenilik eklendi.

Video düzenleme kolaylaşacak!

Kodlamaya dahil edilmiş dizelerden “Video etiketleme” olarak çevirebileceğimiz bu yeni fonksiyonla video düzenlemek çok daha kolay hale geliyor. Video içerisindeyken istediğiniz noktaya belirli etiketler ve bu etiketlerin içerisine notlar ekleyebiliyorsunuz. Bu özellik şu an için sadece Xiaomi’nin kutudan çıkan galeri uygulamasıyla birlikte çalışıyor.

Banka hesapları ve kiralama sistemleri için kimlik kartı tarama!

Xiaomi, akıllı telefonlarınızda yer alan MIUI kamera uygulamasına kimlik kartı ve döküman tarama eklemeye hazırlanıyor. Yeni döküman modu, taradığı belgeleri siyah veya beyaz çıktılar halinde dönüşümünü sağlayabiliyor. Böylece belgeler daha okunabilir hale geliyor. Kimlik kartı kopyalama modu ise, A4 boyutlarındaki kimliğinizin önlü ve arkalı 1:1 ölçülerde tarayarak okunaklı bir çıktı almanızı sağlıyor. Böylece çeşitli uygulamalara belgelerinizi daha rahat gönderebiliyorsunuz.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraf formatı: HEIC

Bu formata Apple’ın 11 serisi cihazlarıyla aşina olmaya başladık. Açılımı tam olarak Yüksek Verimli Fotoğraf Kodlaması olarak tercüme edilen destek daha önce gecelik sürüm yükseltmelerinde görülmüştü. Fakat uzun süredir ortalıklara görünmüyordu. Geliştirmeyle birlikte yüksek çözünürlüklü fotoğraflar daha düşük boyutlarda sıkıştırılabiliyor. Muhtemelen BETA sürecine dahil edilecek bir gelişme olacaktır.

Umarız ki Xiaomi, stabil versiyonların güncelleme takvimine bu fonksiyonları yakın zamanda dahil eder, biz kullanıcılar da daha kaliteli fotoğraf çekimleri gerçekleştirebiliriz.