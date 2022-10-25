ABD’de işlem gören Çinli firmaların hisseleri, Başkan Xi Jinping’in ekonomik büyüme pahasına ideoloji odaklı yaklaşımına devam edeceği endişeleriyle düştü. Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu, New York’ta %12’nin üzerinde düştü. Yatırımcılar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin zorlu koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geride kalacağından korkuyor. Bir analist, Pekin’in büyümeyi artırmaya yönelik önlemler ile sıfır Covid politikaları arasında bir “çekişme” içinde olduğunu söyledi.

Pazartesi günü, teknoloji devi Alibaba hisseleri New York Borsası’nda günün erken saatlerinde 52 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra %12.5 düşüşle kapandı. İnternet şirketi Baidu %12,6 oranında değer kaybederken, e-ticaret platformu Pinduoduo yaklaşık %25 oranında değer kaybetti.

Bu, Çin’in iktidardaki Komünist Partisi’nin pazar günü on yılda iki kez düzenlediği kongreyi tamamlamasının ardından geldi. Bir hafta süren etkinlik sırasında, tarihi bir üçüncü dönemi garantileyen Başkan Xi, ülkenin koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için katı önlemlerinin hafifletilmesi için bir zaman çizelgesi sunmadı.

Sıfır Covid politikaları, Şanghay’ın finans, üretim ve nakliye merkezi de dahil olmak üzere Çin’in en büyük şehirlerinden bazılarının kilitlendiğini gördü. BNP Paribas Varlık Yönetimi’nden Minyue Liu verdiği demeçte, Çin ekonomisinin “politika teşviki ve Covid-19 kısıtlamaları, emlak piyasasındaki gerileme ve yavaşlayan ihracat dahil olmak üzere çoklu büyüme rüzgarları” ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Liu, “Çin hükümetinin sıfır Covid politikası üzerinde devam eden iç baskıyla karşı karşıya kalmasını bekliyoruz.” dedi.

Pazartesi günü yayınlanan resmi rakamlar, ekonominin temmuz ve eylül ayları arasında beklenenden daha iyi bir oranda büyüdüğünü gösterse de, HSBC Greater China ekonomisti Erin Xin, yatırımcılara verdiği bir notta, “Devam eden Covid-19 alevlenmeleri ve mülk zayıflığı nedeniyle tüketim zayıf kaldığı için hala stres işaretleri vardı.” dedi.

Natixis’in kıdemli ekonomisti Trinh Nguyen verdiği demeçte, “Açıklığın olmamasıyla birlikte, insanlar gördüğümüz yönün daha da güçlü olacağını varsayıyorlar. Satışların ve Çin ekonomisinin ileriye dönük kötüleşen beklentilerinin nedeni bu.” dedi.

Salı günü, Hong Kong ve Çin’deki hisse senedi piyasaları, önceki gün düştükten sonra biraz düştü. Hong Kong’un gösterge Hang Seng endeksi pazartesi günü %6’dan fazla kaybederken, Şanghay Bileşik endeksi %2 daha düşük kapattı.