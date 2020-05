XBOX Series X’ten önceki nesil oyunlara 120 FPS ve HDR dopingi!

Nvidia‘dan GeForce Now‘a katılacak oyunlar için yeni karar! Nvidia, yayınladığı yeni politika güncellemesi ile sistemde oyunu bulunan geliştiricilerin 31 Mayıs‘a kadar oyunlarının sistemde kalması için ek bir onay vermeleri gerektiğini açıkladı.

İlginizi çekebilir: Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’i satın alıyor!

reklam

Nvidia‘nın yeni politika güncellemesine göre geliştiriciler, oyunlarının GeForce Now‘da kalmaya devam etmesi için 31 Mayıs‘ın sonuna kadar bildirim yapmak durumundalar. GeForce Now başkan yardımcısı Phil Eisler, 31 Mayıs itibariyle karar bildirmeyen oyunların sistemden kaldırılacağını açıkladı.

GeForce Now‘un yeni güncellemesinin en büyük nedeni ise daha önceden yaşadığı lisans sorunlarını yaşamama isteği olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere yakın dönemde bazı oyun şirketleri, oyunlarının sistemde bulunmasını istemedikleri deklare edip oyunlarını sistemden çekmişlerdi. Nvidia‘nın bulut oyun sisteminin bu sorunları yaşamasının en büyük nedeni Google Stadia gibi oyunu yeniden alma zorunluluğu bulundurmaması. Oyunu önceden Steam, Epic Store gibi oyun marketlerinden satın almış olanlar, GeForce Now‘a bu oyunlar için ekstra bir ücret ödemiyor. Bu durum da bazı şirketler tarafından doğru bulunmayınca GeForce Now birçok lisans problemi yaşadı. Bu yeni güncelleme sayesinde bu sorunlar sona erecek gibi duruyor….