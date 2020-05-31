Oyun
XBOX Series X’ten önceki nesil oyunlara 120 FPS ve HDR dopingi!
XBOX Series X‘ten önceki nesil oyunlara 120 FPS ve HDR dopingi! Microsoft, yeni konsolunun tanıtımında eski neslin oyunlarının çalışacağına dair söylemlerde bulunmuştu, bu hamleyle bu söylemi bir adım ileri taşıdı.
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Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X‘in önceki neslin oyunlarını HDR ve 120 FPS gibi geliştirmelerle çalıştırabilmesi için çalışıyor. XBOX Series X, yeni donanımların gücüyle önceki nesil oyunlarını daha iyi ve akıcı bir şekilde oynatacak, ancak 120 FPS ve HDR desteği çok iddialı gözüküyor. Yeni nesil konsolda normalde 30 FPS‘te çalışan önceki nesil oyunların 60 FPS, 60 FPS‘te çalışanların da 120 FPS‘te çalışabilmesi için Microsoft, “Xbox Advanced Technology Group” ile ortak bir çalışmaya başladı. Ayrıca eski oyunlara HDR efekti de eklenmek isteniyor. Yapılan açıklamalara göre bu geliştirmeler XBOX 360 hatta ilk XBOX oyunlarına dahi performans kaybı olmadan uygulanabilecek. Microsoft ve ekibinin bunları nasıl başardığına dair bir detay paylaşılmasa da, Series X‘in güçlü işlemci ve grafik kartının bu konuda büyük avantaj sağladığını düşünmek zor değil.
Oyun
Nvidia’dan GeForce Now’a katılacak oyunlar için yeni karar!
Nvidia‘dan GeForce Now‘a katılacak oyunlar için yeni karar! Nvidia, yayınladığı yeni politika güncellemesi ile sistemde oyunu bulunan geliştiricilerin 31 Mayıs‘a kadar oyunlarının sistemde kalması için ek bir onay vermeleri gerektiğini açıkladı.
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Nvidia‘nın yeni politika güncellemesine göre geliştiriciler, oyunlarının GeForce Now‘da kalmaya devam etmesi için 31 Mayıs‘ın sonuna kadar bildirim yapmak durumundalar. GeForce Now başkan yardımcısı Phil Eisler, 31 Mayıs itibariyle karar bildirmeyen oyunların sistemden kaldırılacağını açıkladı.
GeForce Now‘un yeni güncellemesinin en büyük nedeni ise daha önceden yaşadığı lisans sorunlarını yaşamama isteği olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere yakın dönemde bazı oyun şirketleri, oyunlarının sistemde bulunmasını istemedikleri deklare edip oyunlarını sistemden çekmişlerdi. Nvidia‘nın bulut oyun sisteminin bu sorunları yaşamasının en büyük nedeni Google Stadia gibi oyunu yeniden alma zorunluluğu bulundurmaması. Oyunu önceden Steam, Epic Store gibi oyun marketlerinden satın almış olanlar, GeForce Now‘a bu oyunlar için ekstra bir ücret ödemiyor. Bu durum da bazı şirketler tarafından doğru bulunmayınca GeForce Now birçok lisans problemi yaşadı. Bu yeni güncelleme sayesinde bu sorunlar sona erecek gibi duruyor….
Oyun
Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’i satın alıyor!
Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Zynga, çok konuşulacak bir satın alma anlaşmasına imza atacak gibi görünüyor. Zynga’nın, ülkemizin önemli oyun geliştiricilerinden Peak Games’i önümüzdeki günlerde rekor fiyata satın alacağı belirtiliyor.
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Zynga’nın satın alacağı söylenen Peak Games, Türk girişim tarihine geçecek!
Webrazzi’den Arda Kutsal’ın haberine göre, Sidar Şahin’in kurucusu olduğu Peak Games’in önümüzdeki günlerde Zynga’ya satılacağı belirtiliyor. Anlaşmanın artık imza aşamasına geldiği ifade edilirken, İstanbul merkezli oyun firmasının satış fiyatı ise Türkiye’deki girişimcilik tarihine geçecek. Zynga tarafından 1 milyar doların üzerinde değerlenen Peak’in tamamı için tam 1.8 milyar dolar ödenecek.
Bu satın alma işlemi ile değerlemesi unicorn seviyesindeki ilk internet girişimi Peak Games olacak. 1 milyar dolar üstü değerlemeye ulaşan girişimler kısaca unicorn olarak adlandırılıyor. Daha önce Yemeksepeti 589 milyon dolar bedel karşılığında Delivery Hero firmasına satılmıştı. Trendyol ise Alibaba’nın yaptığı 728 milyon dolarlık yatırım ile rekoru elinde bulunduruyor. Bu nedenle Zynga’nın yapacağı satın alma işlemi internet tabanlı girişimlerde yeni bir rekor olarak yerini alacak.
Farmville ve Texas Holdem Poker gibi pek çok tanınmış oyunun yapımcısı olan Zynga, ülkemize daha önce de çeşitli yatırımlarda bulunmuştu. Yaklaşık 2.5 yıl önce Peak’in “101 Okey Plus” oyununu 100 milyon dolar karşılığında bünyesine katan şirket, 2018 yılında ise diğer bir Türk oyun geliştiricisi Gram Games’i 250 milyon dolara satın almıştı. Peak Games ise geçtiğimiz yıl tüm TV kanallarında aynı anda yayınladığı reklam filmiyle gündeme oturmuştu.
Son olarak anlaşmanın yalnızca hisse devrini kapsadığı ve şirketin faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesinin planlandığını belirtelim.
Haber
Valorant’ın yeni karakteri Reyna için ilk oynanış videosu yayınlandı!
Bugün, Valorant resmi Twitter hesaplarından paylaşılan yeni videoyla birlikte, Valorant için uzun süredir beklenen, yeni karaktere ait bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir, CS GO benzeri mekanikleriyle FPS severler arasında büyük ses getiren yapım tam sürüm çıkış tarihi yaklaşırken, yeni karaktere ait videoyu yayınladı.
Oyun içerisinde yer alan Omen karakteri ile bağlantısı olduğu düşünülen Reyna, etkileyici mekanikleriyle dikkat çekiyor. Videodan yola çıktığımızda, yeni karakterin “overheal” adı verilen ciddi oranda iyileştirme sağlayan mekaniği ile oyuncular için ciddi bir tercih olabilir. Reyna, öldürdüğü düşmanlarının kalplerini toplayarak bir şekilde kendi üzerine iyileştirme etkisi olarak yansıtabiliyor. Ek olarak videoda son kısımda yer alan yeteneğe baktığımızda karakterin bir küre göndererek düşmanlarının bir süre görüşünü kısıtlıyor yada görünmez olabiliyor.
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REYNA /// Meksika
"Bu yaratıkların da bir suçu yok aslında."#VALORANT pic.twitter.com/CQhjn3XGIs
— VALORANT Türkiye (@VALORANTtr) May 30, 2020
Kapalı beta testiyle anlık olarak 4 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirilen yapım, Riot Games’in yeni gözdesi olarak piyasada kendinden söz ettiriyor. Twitch üzerinde, Valorant yayınlarını izleyerek edinebildiğimiz erişim anahtarları sebebiyle herkesin test edemediği oyun, 2 Haziran itibariyle tam sürüm olarak karşımıza çıkacak. Yeni karakterle beraber, yeni bir harita ve oynanış çeşitliliği adına birçok yeniliğe adım atması beklenen yapım, tam sürüm ile çıkış yaptığında sizler için yenilikleri listeleyeceğiz.