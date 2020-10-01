Donanım
Xbox Series X ve Xbox Series S, yeni fiyatlarıyla kısa sürede tükendi!
Geçtiğimiz dakikalarda Media Markt üzerinde satışa sunulan ve ön siparişe açılmasının ardından saniyeler içerisinde tükendi. Geçtiğimiz günlerde 7499 TL ve 4599 TL olarak açıklanan fiyatlarının ardından kaldırılan Xbox Series X ve Xbox Series S’in yeni fiyatları da belli oldu.
Buna göre süresi uzatılan ilave gümrük vergisiyle beraber Xbox Series X 9299 TL, daha küçük olan model Xbox Series S ise 5399 TL’lik fiyatıyla listelendi. Konsollara %50 oranıyla yansıtılan ilave gümrük vergisinin 1 Ekim itibariyle %20’ye düşmesi planlanıyorken yeni, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tarih 1 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı. Görünen o ki Microsoft Türkiye kararı değerlendirerek mevcut fiyatları bu yasaya uygun biçimde yeniden şekillendirmiş.
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İlk ön sipariş aşamasında kur ve vergilere oranla nispeten daha uygun olarak değerlendirebileceğimiz fiyat dikkat çekmişti. Ancak çok geçmeden yeni kararla birlikte, Series X yönünde 1800 TL, diğer model S yönünde ise 800 TL gibi bir zam uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20’ye düşmesi beklenen ilave gümrük vergisinin konsol fiyatlarına ne gibi bir yön vereceği ise merak konusu.
Donanım
Microsoft ARM tabanlı Windows PC’lere x64 desteği getiriyor
Microsoft, ARM platformu üzerine kurulu Windows işletim sistemleri için x64 uygulama öykünme desteği üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı. Günümüzde çoğu Windows 10 uygulamasının artık 32 bit x86 desteğini kestiğini düşünürsek, şüphesiz Microsoft’un bu adımı ARM PC’leri büyük bir dertten kurtaracak.
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ARM platformuna sahip Windows 10 bilgisayarlar için günümüzde baş göstermekte olan büyük bir sorun var: x64 uygulama öykünme desteğinin olmaması. Şu anda Microsoft Surface Pro X gibi ARM tabanlı cihazlardaki Windows, yerel 32 bit ve 64 bit ARM uygulamalarını yalnızca ‘x86-32 bit’ olarak çalıştırabiliyor.
ARM’lı Windows’ların böyle bir sınırlamaya tabi olması elzem bir dezavantaj. Çünkü günümüzde Adobe başta olmak üzere çoğu geliştirici, uygulamalarını 64 bit x86′ya taşıdı ve 32 bit varyantlarını desteklemeyi bıraktı.
Microsoft, ARM cihazlar için müjdeyi verdi!
İşte bu sorunu kökten çözmek için Microsoft, ARM tabanlı Windows PC’ler için x64 uygulama öykünme desteği ekleyeceğini açıkladı. Böylelikle bütün Windows uygulamaları kusursuz bir biçimde ARM platformuna sahip Windows bilgisayarlarda da çalışabilecek. Bu noktada Microsoft, x64 desteğinin tüm ARM cihazlarına, hatta Qualcomm Snapdragon 835′e kadar eski cihazlara bile sunulacağını söyledi.
Ek olarak yazılım devi, ARM cihazlar için performans ve pil tüketimi odaklı bir Microsoft Edge tarayıcısı geliştireceğinin de müjdesini verdi. ARM tabanlı Windows’lar için bir de yerel Teams istemcisinin ufukta olduğu, Microsoft’un verdiği bilgiler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Microsoft, ARM’lı Windows PC’ler için Xbox Oyun Akışı deneyimini sunmak adına yoğun çalışmalar yapmıştı. Şirket ayrıca, ARM PC’lerde Windows 10 için uygulama uyumluluğunu iyileştirmek ve Uygulama Güvencesi programını ARM64 PC’lerde Windows 10′u kapsayacak şekilde genişletmek için Qualcomm ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.
Yeni duyurulan x64 öykünme desteği ise, kasım ayında Windows Insider test kullanıcılarına sunulmaya başlanacak ve önümüzdeki yıl daha geniş bir işletim sistemi güncellemesiyle tüm kullanıcılara ulaşacak.
Donanım
Ryzen 5800X ve 5900X, 20 Ekim’de satışta olabilir!
Söylentilere göre AMD, Zen 3 mimarisiyle gelecek olan yeni Ryzen 5800X ve 5900X işlemcilerini 20 Ekim’de piyasaya sürebilir. AMD için gelen diğer sızıntılara göre ise Navi GPU’lar, Kasım ayında tüketiciyle buluşabilir.
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AMD, Ryzen işlemcileri ve Zen mimarisiyle beraber piyasada oldukça başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Kullanıcılar tarafından beklenen yeni Ryzen 5000 serisi için ortaya çıkan söylentiler, işlemcilerin çok yakında raflarda görebileceğimiz yönünde.
Birçok kaynak Ekim ayını işaret ediyor
Videocardz tarafından atılan Tweet’e yanıt veren Yuri Bubliy, AMD’nin yeni Ryzen işlemcilerinin 20 Ekim’de raflarda yerini alabileceğini öne sürdü. Sektörde önemli işlere imza atmış Yuri Bubliy, tweet’inde Navi GPU’larından da bahsetti. Bubliy’ye göre yeni Radeon GPU’lar Kasım ayında piyasada olacak.
Alman teknoloji sitesi ComputerBase’de yer alan habere göre ise yeni nesil işlemciler, 27 Ekim’de pazarda yerini alacak. Bubliy’in iddiasından farklı olarak ComputerBase’e göre 5800X ve 5900X haricinde bir işlemci daha gelebilir. Üçüncü olarak listelenen işlemcinin Ryzen 5600X olması bekleniyor.
Radeon GPU’lar için Kasım ayı işaret ediliyor
Nvidia’nın RTX 3000 serisi grafik kartlarını tanıtmasının ardından gözler AMD’ye çevrilmişti. Şirket, 28 Ekim’de tanıtacağı yeni Radeon 6000 serisi grafik kartlarıyla da pek yakında piyasada yer almaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre Radeon grafik kartlarını Kasım ayının üçüncü haftası piyasada görebiliriz.
Söylentilerin doğru çıkması halinde AMD, yeni nesil işlemci ve ekran kartlarıyla pazara yeni bir soluk getireceğe benziyor.
Akıllı Telefonlar
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alındığı iddia edildi!
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alınmış olabilir, yeni ortaya çıkan bir belge bu iddiayı doğruluyor.
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65W Samsung güç adaptörü ortaya çıktı!
Güney Kore’de ortaya çıkan bir sertifika belgesine göre Samsung 65W güç adaptörünü piyasaya sürme hazırlığı içerisinde. Ortaya çıkan bu güç adaptörü sertifikası, gelmesi planlanan Galaxy S21 serisi için alınmış olabilir veya tamamen farklı bir cihaz için de olabilir, ancak model kodu bunun eski de olabileceğini gösteriyor.
GalaxyClub çalışanları, model numarası nedeniyle ortaya çıkan bu şarj aletinin 65W gücünde olabileceğini düşünüyorlar. Halihazırda bulunan 45W Samsung güç adaptörünün model numarası EP-TA845 olarak geçiyordu, yeni sertifikalanan güç adaptörü EP-TA865 olarak listelendi. Elbette bütün bu iddialar, Samsung’un adaptörlerin şarj gücünü belirtmek için model numarasında geçen son iki rakamı bir kez daha kullandığı varsayımına dayanıyor. Sertifikanın ekran görüntüsü bize bunun seyehat adaptörü olması dışında hiçbir şey göstermiyor. Bu adaptör hakkında daha detaylı bilgiyi öğrenmek için Samsung’un yeni ürünlerini tanıtmasını beklememiz gerekecek.