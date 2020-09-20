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PLAYSTATION 5 mi? XBOX SERIES X / S mi? | Özellikleri, oyunları, fiyatları ile kıyaslama!
Yapılan lansmanları ile ortaya çıkan PlayStation 5’in iki versiyonu ile Xbox Series X ve Xbox Series S modellerini karşılaştırıyoruz. Vergiler ile oluşacak Türkiye fiyatlarına göre hangi konsolu almak daha mantıklı olacak? Cevabı videomuzda!
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PLAYSTATION 5 mi? XBOX SERIES X / S mi? | Özellikleri, oyunları, fiyatları ile kıyaslama!
İnceleme
realme 6 vs Oppo A72 Karşılaştırma | Hangisi daha F/P?
Yeni düzenlemeler dolayısıyla 2000 TL altında pek fazla ithal cihaz kalmamasıyla beraber; akıllı telefon satın almak isteyen birçok kullanıcı, gözünü 2500-3000 TL bandındaki cihazlara çevirdi. Bu fiyat segmentinde en çok göze çarpan modellerden 2’si yani Oppo A72 ve Realme 6 bugün bizlerle.
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Aynı fiyatta bulunan 2 büyük rakip, Oppo A72 ve realme 6
İki cihazın fiyatı gün itibariyle hemen hemen aynı. Hatta Oppo A72 ve realme 6 birçok yönden benzer özelliklere de sahip. Realme 6 modelinde MediaTek’in Helio G90T işlemcisi bulunurken Oppo’da ise Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi mevcut. Bu noktada birçok kişi MediaTek tercih etmek istemeyerek Snapdragon 665’i daha cazip bir seçenek olarak görecektir. Fakat şunu belirtmem lazım ki Helio G90T de en az Snapdragon 665 kadar iyi bir işlemci hatta performans bakımından Snapdragon 665’in de önünde. Bu noktada Helio G90T 12 nanometrelik süreçle üretilirken Snapdragon 665, 11 nanometrelik süreçle üretiliyor şeklinde bir karşı argüman ortaya atabilirsiniz fakat 1 nanometrelik üretim süreci farkı aslında düşündüğünüz kadar kritik bir kalite farkı yaratmıyor.
2 cihazın ekranı da aynı boyutta ve aynı çözünürlükte. 2 cihazda da sol üst köşede bir adet kamera deliğimiz var ve bu 2 kamera da 16 MP ve f/2.0 diyagram açıklığına sahip. Kamera konusundaki esas fark ise arka tarafta karşımıza çıkıyor. Realme 6’da, 64 MP, f/1.8 diyagram açıklığına sahip bir kamera mevcutken; Oppo tarafında 48 MP, f/1.7 diyagram açıklığına sahip bir kamera mevcut.
30 W hızlı şarj, 18 W hızlı şarjdan kaç kat daha hızlı bir şekilde batarya dolumu gerçekleştirebiliyor?
Gelelim şarj tarafına. Aslında bu noktada işin içinden çıkabilmek gerçekten çok zor. Oppo A72, 5000 mAH’lık daha büyük bir bataryaya sahipken realme 6, 4300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Fakat realme 6’da VOOC 4.0 hızlı şarj desteği mevcut. VOOC 4.0 ile 30 W’lık hızlı şarjdan yararlanabiliyorsunuz. Bu değer Oppo A72 için ise 18 W ile sınırlı. Yani realme tarafında bataryanız daha ufak olsa da VOOC 4.0 hızlı şarj ile beraber kısa sürede bataryanızı doldurabiliyorsunuz. Hatta sizler için bu değerleri ölçtüm. Realme 6’yı, 30 W hızlı şarj sayesinde bataryası boşken 1 saat civarında bir sürede tam şarja kadar doldurabilirken; Oppo A72’de 18 W’lık şarjla ancak 2 saat 50 dakikaya yakın bir sürede cihazı tam şarja ulaştırabiliyorsunuz.
Ben gün içinde priz bulmakta zorlanıyorum diyen bir kullanıcıysanız; Oppo A72’nin 5000 mAh’lık bataryasıyla bir günü çok rahat çıkarabileceğinizi de söylemem lazım. Bu konuda daha net veriler sunabilmek için Oppo A72 ve realme 6 için PCMark batarya testi de gerçekleştirdim. 2 cihazda da full ekran parlaklığında testi gerçekleştirdim ve realme 6, toplamda 6 saat 13 dakikada bataryayı tüketirken; Oppo A72 için bu değer 9 saat 53 dakika yani neredeyse 10 saat oldu.
Sonuç
2 cihaz da farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip. Eğer 90 Hz ekran yenileme hızı, 64 Mp kamera, 30 W hızlı şarj desteği istiyorsanız realme 6’yı; ben stereo hoparlör istiyorum, bataryam da büyük olsun bir günü çok rahat çıkarsın, bide ben Qualcomm işlemciden vazgeçmem MediaTek kullanmak istemiyorum diyorsanız da Oppo A72’yi tercih edebilirsiniz. 2 cihazın da bu fiyat segmentinde sizi mutlu edeceğini söyleyebiliriz. Daha fazla bilgiye, sizler için yayınladığımız inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
https://www.youtube.com/watch?v=bduJ7lwRt_s
İnceleme
2900 TL’lik oyuncu kulaklığı?! HyperX Cloud Orbit S inceleme
HyperX Cloud Orbit S inceleme videomuzda, bugüne kadar gördüğümüz en gelişmiş ve en pahalı oyuncu kulaklığını inceliyoruz.
HyperX Cloud Orbit S inceleme
Ürün, kutu içeriğinden çıkan üç farklı kablo seçeneğiyle PC, mobil cihazlar, Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One için kullanılabiliyor. Ürün her ne kadar şarj etmeniz gereken bir ürün olsa da kablolu olarak çalışıyor. Bunun için her iki tarafı da USB Type-C kablo, bir tarafı USB Type-C bir tarafı USB Type-A veya her iki tarafı da 3.5 mm’lik ucu olan kabloyu kullanmamız gerekiyor. Tasarım olarak bir hayli kallavi ve 368 gram olan kulaklık, kulağınızı tamamen içine alan bir yapıya sahip. Kulaklık pedleri oldukça büyük ve başınızı destekleyen bir de yastık üst bölümde bulunuyor. Ürünün mikrofonu çıkarılabilir durumda. Mikrofon ses testini videomuzdan dinleyebilirsiniz. Kulaklık üzerinde ses ve mikrofon için seviye ayarı ile birlikte, mikrofonu kapatıp açma tuşu, 3D ve açma kapa tuşu gibi tuşlara yer verilmiş.
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HyperX Cloud Orbit S bugüne kadar gördüğümüz kulaklıklar arasında en büyük boyutlu sürücülere sahip modellerden bir tanesi. Zira modelde tam 10 cm yani 100 mm’lik sürücüler bulunuyor. Bu da haliyle gerek oyun oynarken gerekse de müzik dinlerken hem yüksek sesli hem de çok kaliteli bir ses almamızı sağlıyor. Ayrıca modelde 10 Hz–50.000 Hz frekans aralığı, 120 dB ses hassasiyeti ve 7.1 sanal ses desteği bulunuyor. Modelle birlikte uzun süre Valorant oynadık. Cihazın teknik özellikleri ve 3D ses desteğiyle birlikte, özellikle rakip oyuncunun nereden geldiğini duymanız gerektiği durumlarda şahane bir performans alıyorsunuz. Zira daha uygun fiyatlı seçeneklere göre konum bazlı ses konusunda oldukça tutarlı sesler duyabiliyorsunuz.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #120: Bedava oyunlar, Amazon Prime, Scooter düzenlemesi ve dahası!
Cuma Raporu #120 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #120 haberleri ve zaman çizelgesi
- 00:00 Giriş
- 03:26 Epic Games’tan bedavaya güzel oyunlar
- 06:18 Apple etkinliği
- 09:01 Amazon Prime 8 TL ile Türkiye’de
- 16:25 Xperia 5 Mark II tanıtıldı
- 19:11 Playstation 5 fiyatları ve yeni oyunlar
- 23:03 SMIC, ABD’den izin istedi
- 28:27 GoPro Hero Black 9 tanıtıldı
- 31:07 IKEA ve ASUS ROG işbirliği
- 35:51 Scooter düzenlemesi