Oyun
Xbox Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!
Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolları hakkında güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, Xbox Series X ile birlikte geriye dönük uyumluluğun yanı sıra eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacaklarını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Google’ın Artı Kodu ile adres olmadan konum paylaşmak artık çok kolay!
Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!
Microsoft, Xbox Series X’in geriye dönük uyumluluğu konusunda oldukça geniş bir oyun yelpazesine sahip olacağını daha önce belirtmişti. Series X ile birlikte XboxOne, Xbox 360 ve birçok Xbox oyununu oynayabileceksiniz. Şirket son yaptığı açıklaması ile birlikte Xbox Series X’in eski oyunlara otomatik olarak HDR desteği sunacağını söyledi.
Xbox partner proje yöneticisi Jason Ronald açıklamasında şunları söyledi: “Xbox İleri Teknoloji Grubu ile yapılan işbirliği sayesinde Series X platformu, oyunlara otomatik HDR desteği getirecek yeni bir teknolojiye sahip olacak. Platform bu işlemi gerçekleştiren teknolojiyi kendi içerisinde barındırdığı için HDR’ın oyun performansı üzerinde olumsuz hiçbir etkisi olmayacak. Bu teknolojiyi HDR’dan 20 yıl kadar önce çıkan Xbox ve Xbox 360 oyunlarına da uygulamak mümkün.”
Microsoft’un yeni HDR rekonstrüksiyon teknolojisi platform düzeyinde uygulanmakta. Şirket bu sayede oyun yapımcıları için iş yükü oluşturmadan bu desteği oyunculara sunabilecek.
Microsoft yeni nesil oyun konsolu Series X ile FPS değerlerini de artıracak
Şirket saniye başına düşen kare sayısını artırarak Xbox Series X üzerinde çalışacak eski oyunları geliştirmeyi planlıyor. Ronald açıklamasında “Uyumluluk ekibinin çalışmaları sonucunda kare hızlarını 30 FPS’den 60 FPS’e ve 60 FPS’den 120 FPS’e yükseltmek mümkün.” dedi. Tüm bu yeniliklerin yanı sıra Microsoft ekibi Series X ile birlikte gelecek olan ve birden fazla oyun arasında hızlı geçişler yapmanıza olanak sağlayan teknolojiyi de eski oyunlar için etkinleştireceklerini söyledi.
Genel
The Witcher serisi 50 milyonluk satış rakamına ulaştı!
Sevilen oyun serisi The Witcher, 50 milyon satış rakamına ulaştı. Yapımcı firma CD Projekt Red serinin 50 milyon kopya sattığını açıkladı.
İlginizi çekebilir; Borderlands: The Handsome Collection, Epic Store üzerinde ücretsiz!
The Witcher tüm platformlarda 50 milyon kopya sattı!
Oyun dünyasının sevilen oyun serisi The Witcher, başarısını halen sürdürüyor. CD Projekt Red tarafından yapılan oyun serisi aslen aynı isimli romandan uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Yakın bir zamanda Netflix platformunda dizisi de çıkan eser satış rakamlarıyla da ne denli önemli bir başyapıt olduğunu gösteriyor. 2015 yılından bu yana da yeni bir oyun çıkmayan serinin bu denli başarıya ulaşması pek şaşırtıcı gözükmüyor. Zira The Witcher 3 hala bazı kesimler tarafından piyasaya çıkartılmış en iyi oyun olarak görülmekte. CD Projekt Red firmasının Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile paylaşılan bu gelişmenin ardından hayranların yapıma olan övgüleri de hala sürmekte. Hayranlarına teşekkür eden firma, her oyuncuyu ana karakterimiz Geralt’a maceracı olarak tanımlamış.
Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…
Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc
— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020
Tüm platformlarda dünya genelinde 50 milyon adet satış rakamına ulaşan seri, aradan geçen beş koca yıla rağmen başarısına devam edecek gibi gözüküyor. Ancak her ne olursa olsun serinin bu denli başarısında en önemli etmen serinin son oyununun çok başarılı bir şekilde karşımıza çıkması. 2015 yılında piyasaya çıkmasına rağmen, gerek oyun mekanikleri gerekse hikaye anlatım teknikleri sayesinde hala oldukça modern bir yapım olarak göze çarpmakta. Bakalım CD Projekt Red aynı başarıyı yakın zamanda çıkarmayı planladığı Cyberpunk 2077 isimli oyununda da sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
Borderlands: The Handsome Collection, Epic Store üzerinde ücretsiz!
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 4 Haziran tarihine kadar Borderlands The Handsome Collection adlı oyun paketi ücretsiz oldu. Geçtiğimiz haftalarda GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu.
Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.
İlginizi çekebilir: GTA 6’nın çıkış tarihine yönelik ortaya çıkan önemli detay
Borderlands The Handsome Collection
Borderlands: The Handsome Collection, Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel‘i içeren ve bu oyunlar için indirilebilir tüm içerikleri bünyesinde bulunduran bir pakettir. Borderlans aksiyon/RPG türü yapısıyla, birinci şahıs nişan oyunudur. İçerisinde kendine has mizahı ile eğlenebileceğiniz, bol patlamalı ve çatışmalı bir deneyim sunar.
Nasıl elde edilir?
Borderlands The Handsome Collection’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Borderlands The Handsome Collection için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 04 Haziran 18:00.
Sistem Gereksinimleri
CPU: 2,3 GHz dört çekirdekli işlemci
RAM: 2 GB
İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5850
Kullanılabilir Disk Alanı: 20 GB
Video Belleği: 1 GB
Genel
PlayStation 5’in tanıtım günü belli olmuş olabilir!
Oyun dünyasının en çok beklenen ürünlerinden biri olan PlayStation 5‘i yakın zamanda görebiliriz. Sony bizlere cihazı haziran ayı başında gösterebilir.
İlginizi çekebilir; iPhone 12 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek!
PlayStation 5, sanal etkinlik ile gösterilebilir!
Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu çok yakın bir zamanda görebiliriz. 2020 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen oyun konsolunun daha tanıtılmaması da beklentiyi arttırmakta. Oyun dünyasının önemli gelişmeleri arasında yer alan bu olay, yakında merakları giderebilir. Zira Sony, 3 Haziran tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile bizlere PlayStation 5 oyun konsolunu gösterebilir. Bloomberg isimli önemli haber sitesinde yer alan habere göre firma, sanal etkinlik sayesinde PlayStation 5 oyun konsolunu artık göstermeye başlayacak. Bu etkinliğin ardından da firmanın, çıkış gününe kadar neredeyse her hafta yeni bilgileri hayranlarıyla paylaşacağı öğrenildi.
Şu an için bu iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınan Sony, sessizliğini koruyor. Covid-19 salgını nedeniyle dünya üzerindeki çoğu etkinliğin iptal edildiği veya ertelendiği şu günlerde, firmanın çok da geç kaldığını söyleyemeyiz. Ayrıca Sony, gelen bilgilere göre en büyük rakibi Microsoft‘un Xbox Series X tanıtımında aldığı eleştirileri oldukça dikkate alıyor. Microsoft‘un yeterince konsol üzerinde çalışan oyun göstermediğinden yakınan hayranları gören firma, aynı hataya düşmeme derdinde. Yine elde edilen diğer bilgilere göre firma, sadece konsolu değil, önemli PlayStation içeriklerini de sanal etkinlikte duyuracak. Bakalım iddialar doğru çıkacak ve merakla beklenen oyun konsolunu görebilecek miyiz.