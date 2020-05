Xbox Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!

Sevilen oyun serisi The Witcher, 50 milyon satış rakamına ulaştı. Yapımcı firma CD Projekt Red serinin 50 milyon kopya sattığını açıkladı.

Oyun dünyasının sevilen oyun serisi The Witcher, başarısını halen sürdürüyor. CD Projekt Red tarafından yapılan oyun serisi aslen aynı isimli romandan uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Yakın bir zamanda Netflix platformunda dizisi de çıkan eser satış rakamlarıyla da ne denli önemli bir başyapıt olduğunu gösteriyor. 2015 yılından bu yana da yeni bir oyun çıkmayan serinin bu denli başarıya ulaşması pek şaşırtıcı gözükmüyor. Zira The Witcher 3 hala bazı kesimler tarafından piyasaya çıkartılmış en iyi oyun olarak görülmekte. CD Projekt Red firmasının Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile paylaşılan bu gelişmenin ardından hayranların yapıma olan övgüleri de hala sürmekte. Hayranlarına teşekkür eden firma, her oyuncuyu ana karakterimiz Geralt’a maceracı olarak tanımlamış.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020