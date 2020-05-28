Xbox Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!

Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolları hakkında güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, Xbox Series X ile birlikte geriye dönük uyumluluğun yanı sıra eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacaklarını açıkladı.

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Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!

Microsoft, Xbox Series X’in geriye dönük uyumluluğu konusunda oldukça geniş bir oyun yelpazesine sahip olacağını daha önce belirtmişti. Series X ile birlikte XboxOne, Xbox 360 ve birçok Xbox oyununu oynayabileceksiniz. Şirket son yaptığı açıklaması ile birlikte Xbox Series X’in eski oyunlara otomatik olarak HDR desteği sunacağını söyledi.

Xbox partner proje yöneticisi Jason Ronald açıklamasında şunları söyledi: “Xbox İleri Teknoloji Grubu ile yapılan işbirliği sayesinde Series X platformu, oyunlara otomatik HDR desteği getirecek yeni bir teknolojiye sahip olacak. Platform bu işlemi gerçekleştiren teknolojiyi kendi içerisinde barındırdığı için HDR’ın oyun performansı üzerinde olumsuz hiçbir etkisi olmayacak. Bu teknolojiyi HDR’dan 20 yıl kadar önce çıkan Xbox ve Xbox 360 oyunlarına da uygulamak mümkün.”

Microsoft’un yeni HDR rekonstrüksiyon teknolojisi platform düzeyinde uygulanmakta. Şirket bu sayede oyun yapımcıları için iş yükü oluşturmadan bu desteği oyunculara sunabilecek.

Microsoft yeni nesil oyun konsolu Series X ile FPS değerlerini de artıracak

Şirket saniye başına düşen kare sayısını artırarak Xbox Series X üzerinde çalışacak eski oyunları geliştirmeyi planlıyor. Ronald açıklamasında “Uyumluluk ekibinin çalışmaları sonucunda kare hızlarını 30 FPS’den 60 FPS’e ve 60 FPS’den 120 FPS’e yükseltmek mümkün.” dedi. Tüm bu yeniliklerin yanı sıra Microsoft ekibi Series X ile birlikte gelecek olan ve birden fazla oyun arasında hızlı geçişler yapmanıza olanak sağlayan teknolojiyi de eski oyunlar için etkinleştireceklerini söyledi.