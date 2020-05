Google’ın Artı Kodu ile adres olmadan konum paylaşmak artık çok kolay!

Google, akıllı telefon rekabetinde ki en büyük silahı olan Pixel serisini geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765 ile gelebilir.

Google, yeni nesil Pixel cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Pixel 5 cihazlarını bu yıl içerisinde görmeyi beklediğimiz firma, seri hakkında yeni bir yol izleme kararı almış olabilir. XDA Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765 işlemci ile gelecek. Bir kullanıcının Google kamera uygulamasında yer alan arka plan kodlarına erişmesi ile, firmanın “böğürtlen” ve “redfin” isimlerini verdiği iki cihazın daha olduğu öğrenildi. Bu cihazların Pixel 5 ve 5 XL olduğu tahmin ediliyor. Yine aynı satırla cihazların, açıklamalarında Snapdragon 765 ile ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra AndroidPolice isimli internet sitesinde yazar olan David Ruddock da, kendi kaynaklarından, Google‘ın bu sene en üst segment işlemciye sahip bir cihaz çıkarmayacağı yönünde bilgi aldığını söylemesi kullanıcılar arasında da şaşkınlığa neden oldu.

Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.

— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 19, 2020