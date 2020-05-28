Google’ın Artı Kodu ile adres olmadan konum paylaşmak artık çok kolay!

Google iki yıl önce açık kaynak kodlu olarak paylaştığı dijital adresleme sistemi olan Artı Kodun (Plus Code) kullanımını kolaylaştırmak için bir takım yenilikler yaptı.

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Google’ın Artı Kodu ile adres olmadan konum paylaşımı artık çok kolay!

Google iki yıl önce açık adresi olmayan milyarlarca kişinin yararlanabileceği dijital adresleme sistemi olan Artı Kodu açık kaynak kodlu olarak paylaşmıştı. Şirket bugün yaptığı açıklamada bu özelliğin kullanımını kolaylaştırdığını söyledi. Artı Kodu ile birlikte konumunuzu adres bilgisi olmadan da paylaşmanız mümkün. Özellikle geleneksel adres sistemlerinin geçerli olmadığı bölgelerde oldukça verimli olabilecek bu özellik konumunuza göre bir kod oluşturmakta.

Google bu özelliği sokak isimlerinde eksikliği olan ve adreslerin tanımlanmasının zor olduğu ülkeler için tasarladıklarını söyledi. Şirket açıklamasında özellikle acil müdahale gerektiren durumlar başta olmak üzere posta teslimatları gibi günlük ihtiyaçların da bu özellik ile kolaylaşabileceğini vurguladı. Google’a göre dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın adreslerini bulmak neredeyse imkansız veya bu kişiler bir adrese sahip değiller. Artı Kod, bu kişiler için konum paylaşımını mümkün kılıyor. Google’ın bu hamlesi ile birlikte haritalar hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Google Artı Kodun özellikleri nelerdir?

Yapılan güncelleme ile birlikte, Google haritalar hizmetlerinde kendi konumunuzu belirten mavi noktayı seçtiğinizde Artı Kodunuza ulaşmak mümkün. Bu kod bulunduğunuz il veya ilçenin adını içerecek şekilde + ile ayrılmış bir dizi rakam ve karakterden oluşuyor. Örneğin Galata Kulesinin konumunu haritalar hizmeti üzerinden “2XGF+7M Bereketzade” şeklinde ifade edebiliriz. Bu kodu Google Haritaların arama bölümüne girdiğinizde Galata kulesinin konumuna ulaşmak mümkün. Yakınında merkezi bir yerleşim bulunmayan bölgelerde ise bölgenin adı 4 basamaklı alan kodu ile değiştiriliyor ve gerekli olan durumlarda konumu daha da daraltmak için ek bir karakter ekleniyor. Merkezi yerlerde adres paylaşımı konusunda çoğumuz problem yaşamasak da şehir dışı bölgelerde veya geleneksel adres sistemlerinin henüz kullanılmadığı ülkelerde Artı Kod hayatı oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor.