Xbox Series S isminin, yeni konsol modeline verileceği doğrulandı

Xbox Series S isminin, Microsoft’un yeni nesil ve daha uygun fiyatlı olacak konsol modeline verildiği doğrulandı. Konsolun adı, bir kullanıcının satın aldığı kontrolcü paketinde yer alıyor.

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Microsoft önümüzdeki dönemlerde, nispeten daha uygun fiyatlı yeni bir konsol modeli tanıtacak. Bu konsol modeli, bir süredir sızıntı haberleriyle gündemdeydi. Önceden “Lockhart” kod adıyla anılan yeni modelin adının “Xbox Series S” olacağı, bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf ve videolarla doğrulandı.

Xbox Series S, yeni konsolun adı olacak

Twitter kullanıcısı ZakS‘in satın aldığı bir kontrolcü paketinde, “Xbox Series X” yazısının hemen yanında “XboxSeriesS” yazdığı görülüyor. Bu doğrultuda, abisine göre daha uygun fiyatlı olarak tanıtılacak olan yeni konsol modelinin XboxSeriesS olduğu anlaşılıyor.

Ayrıca Zak S‘in satın aldığı kontrolcü paketinde hem X hem de S modelinin bir arada yer alması, aynı kontrolcünün her iki konsolla da kullanılabileceği anlamına geliyor. Microsoft’un yeni konsolu uygun fiyatlı yapacağını düşünürsek, insanların Xbox Series S’e özel yeniden bir kontrolcü satın almasına gerek kalmaması adına böyle bir strateji uygulanmasının mantıklı olduğu söylenebilir. Elbette ki bu Xbox Series S’in yanında kontrolcü verilmeyeceği anlamına gelmiyor, ancak büyük ihtimalle isteğe bağlı olarak satılacağı düşünülüyor.

Yeni Xbox Series S’e dair ortaya çıkan söylentilerin doğru olup olmadığı, Microsoft’un bu ay içinde yapması beklenen bir tanıtımla beraber ortaya çıkacak.