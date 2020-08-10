Oyun Konsolu
Xbox Series S isminin, yeni konsol modeline verileceği doğrulandı
Xbox Series S isminin, Microsoft’un yeni nesil ve daha uygun fiyatlı olacak konsol modeline verildiği doğrulandı. Konsolun adı, bir kullanıcının satın aldığı kontrolcü paketinde yer alıyor.
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Microsoft önümüzdeki dönemlerde, nispeten daha uygun fiyatlı yeni bir konsol modeli tanıtacak. Bu konsol modeli, bir süredir sızıntı haberleriyle gündemdeydi. Önceden “Lockhart” kod adıyla anılan yeni modelin adının “Xbox Series S” olacağı, bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf ve videolarla doğrulandı.
Xbox Series S, yeni konsolun adı olacak
Twitter kullanıcısı ZakS‘in satın aldığı bir kontrolcü paketinde, “Xbox Series X” yazısının hemen yanında “XboxSeriesS” yazdığı görülüyor. Bu doğrultuda, abisine göre daha uygun fiyatlı olarak tanıtılacak olan yeni konsol modelinin XboxSeriesS olduğu anlaşılıyor.
Ayrıca Zak S‘in satın aldığı kontrolcü paketinde hem X hem de S modelinin bir arada yer alması, aynı kontrolcünün her iki konsolla da kullanılabileceği anlamına geliyor. Microsoft’un yeni konsolu uygun fiyatlı yapacağını düşünürsek, insanların Xbox Series S’e özel yeniden bir kontrolcü satın almasına gerek kalmaması adına böyle bir strateji uygulanmasının mantıklı olduğu söylenebilir. Elbette ki bu Xbox Series S’in yanında kontrolcü verilmeyeceği anlamına gelmiyor, ancak büyük ihtimalle isteğe bağlı olarak satılacağı düşünülüyor.
Yeni Xbox Series S’e dair ortaya çıkan söylentilerin doğru olup olmadığı, Microsoft’un bu ay içinde yapması beklenen bir tanıtımla beraber ortaya çıkacak.
Haber
PS5 Pro, çoklu GPU çözümü ile gelebilir!
Japon üretim devi Sony, yıl sonunda PS5’i resmi olarak satışa sunacak. Son birkaç ayda bu cihazla alakalı pek çok spekülasyon yayınlandı. Şirket, PS5’in donanım özelliklerini resmi olarak onayladı. Ayrıca yaptığı konferansta bazı oyunları ve tarihlerini de kullanıcılarla paylaştı. Bugün ise Sony’nin çoklu GPU kullanacağı daha güçlü bir PS5 ile ilgili ipuçları görüntülendi. Techsina‘ya göre çoklu GPU patenti alan PlayStation, muhtemelen PS5 Pro olarak adlandırılacak.
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PS5 Pro olacağı tahmin edilen cihazın yeni patenti ne içeriyor?
Yayınlanan raporda patentin başlığı “Ev Konsolu ve Bulut Oyunculuk İçin Oyun Konsolu” olarak geçiyor. Patentin açıklaması ise “Arabellek yönetimi, çoklu GPU ortamında kendi video karelerini oluşturan veya her video karesinin ayrı bölümlerini oluşturan birden fazla GPU ile gerçekleşir. GPU‘lardan biri diğer GPU’dan bilgi alarak HDMI üzerinden bu akışı sağlar.” şeklindedir.
PS5 Pro ile geleceği tahmin edilen patentin açıklaması, SoC teknolojisinin oyun konsollarına uyarlanabileceğini belirtiyor. Konsolların taban modelleri için tek bir SoC, daha yüksek işleme ve depolama kapasitesi için ise birden fazla SoC kullanılabilir. Üst düzey sistemler daha yüksek RAM ve bulut için optimize edilmiş yongalar içerebilir. Patentin en önemli özelliği GPU’nun ölçeklenebilirliğine yapılan göndermedir. Raporun sonunda bunun tamamen yeni bir ürün değil, yükseltme kiti olarak gelebileceği belirtiliyor.
Oyun Konsolu
Microsoft: Gamepass büyük bir kâr bırakmıyor
Gamepass, son dönemde oyuncuların en beğendiği hizmetlerden biri. Ancak, oldukça makul bir aylık ücretle oyuncuların büyük bir oyun kütüphanesine erişebildiği Gamepass, Microsoft için şuanda büyük bir kâr etme aracı değil.
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Oyuncular, 60 dolarlık AAA oyunları Gamepass ile yılda 60 dolar civarında bir ücret ödeyerek sorunsuz bir şekilde oynayabiliyor. Gamepass kullanıcıları da Microsoft bu hizmetten nasıl kâr ediyor sorusunu fazlaca soruyor. Bu sorulara cevaben Xbox‘ın pazarlama müdürü Aaron Greenberg, yaptığı açıklamada Gamepass‘in Microsoft için bu aşamada büyük bir kâr aracı olmadığını, ancak pazarlama anlamında çok büyük bir koz olduğunu belirtti. Greenberg, Gamepass platformunun başarısı sayesinde Microsoft’un da büyük kazanımlar elde ettiğini, insanların Gamepass‘i arkadaşlarına ve çevrelerine çokça önerdiğini ve bu durumun da pazarlama açısından firmaya çok büyük katkıları olduğunu vurguladı. Platform 10 milyon kullancıya ulaşmış durumda.
Gamepass dünya genelinde oldukça beğeni topladı ve neredeyse hiç olumsuz eleştiri almadı. Microsoft‘un yeni nesil konsolu Xbox Series X için de Gamepass çok büyük bir koz olacak gibi gözüküyor.
Oyun Konsolu
Destiny 2, genişleme paketiyle beraber Gamepass’e geliyor
Microsoft, en büyük kozlarından biri olan Gamepass‘in kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Eylül ayında, büyük bir fan kitlesi bulunan Destiny 2 de Gamepass‘e geliyor, ayrıca oyunun yeni genişleme paketi Beyond Light da Gamepass üyelerine ücretsiz sunulacak.
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Microsoft, Bungie ile yaptığı anlaşma ile Destiny 2‘yi Gamepass‘e getiriyor. Xbox Store‘da 170,99 TL fiyatla satışa sunulan oyunun yeni genişleme paketi de ana oyun gibi Gamepass‘e gelecek ve oyuncuların ek bir ücret ödemesine gerek kalmayacak.
Destiny 2, 22 Eylül‘de çıkış yapacaktı ancak oyunun çıkışı pandemi sürecinde yaşanan aksaklıkların sonucu olarak 10 Kasım‘a ertelenmişti. Eylül ayında Gamepass‘e gelecek Destiny 2’nin genişleme paketi Beyond Light da çıkış tarihinden itibaren Gamepass’te olacak.
Bungie ayrıca Destiny 2‘yi Xbox Series X için de optimize edecek ve oyun Microsoft‘un yeni nesil konsolunda 4K çözünürlükte 60 FPS olarak oynanabilecek. Oyun bu neslin güçlü oyun konsolu Xbox One X‘te 4K çözünürlükte ancak 30 FPS olarak çalışabiliyor.