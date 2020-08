Fortune 500 listesinde Apple 12, Samsung ise 19’uncu en değerli şirket oldu

Twitch Prime servisinde isim değişikliğine gittiğini açıkladı. Bugün şirket ortaklarına gönderilen mesaja göre servis, artık Prime Gaming adıyla kullanıcılarına hizmet verecek.

Popüler yayın platformu, bugün şirket ortaklarına Prime hizmetinin artık “Prime Gaming” adıyla devam edeceğini bildiren e-postalar göndermeye başladı. Ortaklardan birisi ve aynı zamanda e-Spor danışmanı olan Rod Breslau, Twitch‘in kendisine gönderdiği mesajı Twitter hesabından yayınladı. Mesajda açıkça, yayın hizmetinin artık Prime Gaming adıyla yoluna devam edeceği anlaşılıyor.

Bilindiği üzere Twitch Prime, dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon bünyesinde yer alıyor. Amazon’un kendi Prime servislerine ‘Video, Müzik’ gibi ek isimler verdiğini düşündüğümüzde, artık bu stratejisini ‘Prime Gaming’ ismiyle de devam ettirmek istemesi oldukça normal geliyor.

Rod Breslau’nun paylaşımına göre, Twitch’in gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Twitch Prime, üyelerin dünyanın en çok oynanan oyunları için sahip olunması gereken içerikler ve yardımcı olacak ücretsiz aylık abonelikler de dahil olmak üzere üyelik tekliflerinin tüm avantajlarını daha net keşfetmesini sağlamak için Prime Gaming olarak yeniden markalaşacak.”

according to an email from Twitch to partners i've received, Twitch Prime rebranding to Prime Gaming will offer 'more opportunities to grow viewership' to streamers

Amazon and Twitch have planned the announcement for tomorrow morning Monday at 11 AM PST/1 PM EST/19:00 CET pic.twitter.com/P0dlTPnWIe

— Rod Breslau (@Slasher) August 10, 2020