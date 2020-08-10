Fortune 500 listesinde Apple 12, Samsung ise 19’uncu en değerli şirket oldu

Bugün, yeni “Fortune Global 500” listesi yayınlandı. Fortune 500’e göre ise Apple 12, Samsung 19 ve Huawei 49’uncu en değerli global şirket olarak listedeki yerini aldı.

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Bu yıl, Fortune 500 listesinde karşımıza hangi şirketler kaçıncı sırada çıkıyor?

Bu yıl, listedeki şirketlerin toplam değeri 33 trilyon Dolar’ı buluyor. Bu da demek oluyor ki dünyanın en değerli 500 şirketinin toplamı, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin gayrısafi hasılasına yakın bir değere sahip. Listede 1. sırada bulunan şirket ise, 7 yıldır değişmeyen liderliği ile yeniden “Walmart“ oldu. Sinopec ise 2. sırada yer aldı. State Grid şirketi ise bu yıl 3. sıraya yükseldi. Petro China 4. sırayı muhafaza ederken; Shell Oil 5. sıraya gerilemiş durumda.

Karlılık bazında bakıldığında, Saudi Aramco, 88.2 milyar Dolar kar getirerek 1. sırada yerini almış durumda. Apple ise, karlılık yönünden 3. sırada bulunuyor. İyi bir dönem geçiren Microsoft da karlılığını %137 oranında artırarak 5. sıraya yerleşmiş durumda.

Listede en çok şirkete sahip olan ülke ise Çin! Hong Kong’daki şirketler de dahil olmak üzere toplamda 124 şirketini listeye sokmayı başarabilen Çin, 121 şirket ile listeye girebilmeyi başaran Amerika Birleşik Devletleri’ni, tarihte ilk kez geride bırakmış durumda. Hatta biraz daha abartır ve Tayvan şirketlerini de Çinli şirketlere dahil edersek Çin’in ulaştığı sayı 133’ü buluyor.

Listenin geçmişine göz attığımızda ise, Çinli şirketlerin 2008 yılından beri Fortune 500 listesindeki sayılarının istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Listede, ilk olarak toplam Alman şirket sayılarını geçen Çin, ardından Fransız, İngiliz ve Japon şirketleri de geride bırakmış idi. Bu istikrarlı yükseliş ile Çin, şimdi de 1.liği ele geçirmiş oldu. Çinli şirketlerin listenin ortalama gelirine sahip olması ise, Çinli şirketlerin karlılık anlamında çok da verimli olmadığını gösteriyor.

Listede, 7 adet internet bazlı şirket dikkatleri üzerine çekiyor

Amazon, Alphabet, Facebook, JD.com, Alibaba Group, Tencent Holdings Co. ve Xiaomi, internet bazlı iş yapan ve gelir kazanan 7 değerli şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bu şirketler arasında değerini en çok artıran ise, 50 sıra birden atlamayı başaran Alibaba Group oldu. İnternetin öneminin daha da arttığı Covid-19 günlerinden sonra, bu şirketlerin önümüzdeki yıl daha da güçlenerek ve değerlenerek karşımıza çıkacaklarını öngörmek de zor değil. Peki ya siz, Fortune Global 500 listesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!