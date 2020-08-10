Haber
Fortune 500 listesinde Apple 12, Samsung ise 19’uncu en değerli şirket oldu
Bugün, yeni “Fortune Global 500” listesi yayınlandı. Fortune 500’e göre ise Apple 12, Samsung 19 ve Huawei 49’uncu en değerli global şirket olarak listedeki yerini aldı.
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Bu yıl, Fortune 500 listesinde karşımıza hangi şirketler kaçıncı sırada çıkıyor?
Bu yıl, listedeki şirketlerin toplam değeri 33 trilyon Dolar’ı buluyor. Bu da demek oluyor ki dünyanın en değerli 500 şirketinin toplamı, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin gayrısafi hasılasına yakın bir değere sahip. Listede 1. sırada bulunan şirket ise, 7 yıldır değişmeyen liderliği ile yeniden “Walmart“ oldu. Sinopec ise 2. sırada yer aldı. State Grid şirketi ise bu yıl 3. sıraya yükseldi. Petro China 4. sırayı muhafaza ederken; Shell Oil 5. sıraya gerilemiş durumda.
Karlılık bazında bakıldığında, Saudi Aramco, 88.2 milyar Dolar kar getirerek 1. sırada yerini almış durumda. Apple ise, karlılık yönünden 3. sırada bulunuyor. İyi bir dönem geçiren Microsoft da karlılığını %137 oranında artırarak 5. sıraya yerleşmiş durumda.
Listede en çok şirkete sahip olan ülke ise Çin! Hong Kong’daki şirketler de dahil olmak üzere toplamda 124 şirketini listeye sokmayı başarabilen Çin, 121 şirket ile listeye girebilmeyi başaran Amerika Birleşik Devletleri’ni, tarihte ilk kez geride bırakmış durumda. Hatta biraz daha abartır ve Tayvan şirketlerini de Çinli şirketlere dahil edersek Çin’in ulaştığı sayı 133’ü buluyor.
Listenin geçmişine göz attığımızda ise, Çinli şirketlerin 2008 yılından beri Fortune 500 listesindeki sayılarının istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Listede, ilk olarak toplam Alman şirket sayılarını geçen Çin, ardından Fransız, İngiliz ve Japon şirketleri de geride bırakmış idi. Bu istikrarlı yükseliş ile Çin, şimdi de 1.liği ele geçirmiş oldu. Çinli şirketlerin listenin ortalama gelirine sahip olması ise, Çinli şirketlerin karlılık anlamında çok da verimli olmadığını gösteriyor.
Listede, 7 adet internet bazlı şirket dikkatleri üzerine çekiyor
Amazon, Alphabet, Facebook, JD.com, Alibaba Group, Tencent Holdings Co. ve Xiaomi, internet bazlı iş yapan ve gelir kazanan 7 değerli şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bu şirketler arasında değerini en çok artıran ise, 50 sıra birden atlamayı başaran Alibaba Group oldu. İnternetin öneminin daha da arttığı Covid-19 günlerinden sonra, bu şirketlerin önümüzdeki yıl daha da güçlenerek ve değerlenerek karşımıza çıkacaklarını öngörmek de zor değil. Peki ya siz, Fortune Global 500 listesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Oyun
Twitch Prime servisi, isim değişikliğine gitti
Twitch Prime servisinde isim değişikliğine gittiğini açıkladı. Bugün şirket ortaklarına gönderilen mesaja göre servis, artık Prime Gaming adıyla kullanıcılarına hizmet verecek.
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Twitch Prime, yeni ismiyle yoluna devam edecek
Popüler yayın platformu, bugün şirket ortaklarına Prime hizmetinin artık “Prime Gaming” adıyla devam edeceğini bildiren e-postalar göndermeye başladı. Ortaklardan birisi ve aynı zamanda e-Spor danışmanı olan Rod Breslau, Twitch‘in kendisine gönderdiği mesajı Twitter hesabından yayınladı. Mesajda açıkça, yayın hizmetinin artık Prime Gaming adıyla yoluna devam edeceği anlaşılıyor.
Bilindiği üzere Twitch Prime, dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon bünyesinde yer alıyor. Amazon’un kendi Prime servislerine ‘Video, Müzik’ gibi ek isimler verdiğini düşündüğümüzde, artık bu stratejisini ‘Prime Gaming’ ismiyle de devam ettirmek istemesi oldukça normal geliyor.
Rod Breslau’nun paylaşımına göre, Twitch’in gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Twitch Prime, üyelerin dünyanın en çok oynanan oyunları için sahip olunması gereken içerikler ve yardımcı olacak ücretsiz aylık abonelikler de dahil olmak üzere üyelik tekliflerinin tüm avantajlarını daha net keşfetmesini sağlamak için Prime Gaming olarak yeniden markalaşacak.”
according to an email from Twitch to partners i've received, Twitch Prime rebranding to Prime Gaming will offer 'more opportunities to grow viewership' to streamers
Amazon and Twitch have planned the announcement for tomorrow morning Monday at 11 AM PST/1 PM EST/19:00 CET pic.twitter.com/P0dlTPnWIe
— Rod Breslau (@Slasher) August 10, 2020
Bu hamleyle Amazon‘un, oyun piyasasında etkili olmaya kararlı olduğunu anlıyoruz. Hatta geçtiğimiz aylarda şirketin, Google Stadia‘ya benzer şekilde kendi bulut oyun hizmeti duyuracağı da ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki dönemlerde Amazon’u oyun dünyasında daha aktif bir şekilde görmeye başlayacağız gibi görünüyor.
Apple
Apple’ın, Armut.com logosuna da itiraz ettiği açıklandı!
Apple, logosunda armut yer aldığı gerekçesiyle Türkiye’de online hizmet sektöründe yer alan Armut.com adlı internet sitesine de itiraz ettiği ortaya çıktı. Yurt dışı basınından gelen ve dün yayınladığımız bir diğer haberde de Prepear adlı uygulama karşı, firmanın yasal işlem başlattığını belirtmiştik.
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Apple, armut logosunun elmaya çok benzediğini öne sürüyor!
Şirkete göre armut logosu elmaya çok benziyor. Bulunduğu sektörler fark etmeksizin her iş dalından şirketlere dava açan Apple, Super Health Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren ve insanların yeni yemek tariflerini keşfedebildiği Prepar uygulamasına “armut” logosu kullandığı için itirazda bulunduğu öğrenilmişti. Apple, ilgili firmaya logosunu değiştirmesi konusunda talepte bulunmuştu.
Armut.com nedir? Ne hizmeti veriyorlar?
Hizmet arayan ve hizmet sunanları tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen şirket; temizlikten, tadilata, özel dersten düğüne kadar, geniş çapta birçok hizmeti, müşterilerine sunmayı hedefliyor. Android ve iOS üzerinden, ihtiyacınız olan hizmetlere ulaşabildiğiniz gibi firmanın internet sitesi üzerinden de bu hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Şirket, hizmet sektörü içerisinde 2014’ten beri faaliyetlerine sürdürmeye devam ediyor.
Armut.com’dan da açıklama gecikmedi!
Haberi hwp.com.tr üzerinden yayınlamamızın ardından Armut.com’dan da açıklama gecikmedi. Twitter üzerinden yapılan haber paylaşımından sonra, firmanın ismi haberin yorumlarına etiketlendi. Firmadan ise kısa süre içerisinde konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Apple’ın Armut.com’un da logosuna itiraz ettiği öğrenildi. Apple’ın itirazlarına rağmen şirket, logosunu Türkiye’de tescillettiğini belirtti.
Merhaba Cem Bey, Apple itirazına rağmen markamız Türkiye’de tescil edilmiştir. Sevgiler 🙂🍐
— armut (@armutcom) August 10, 2020
Apple’ın dünya üzerinde her meyve ibaresi bulunan logoyu kendi logosu ile karşılaştırması ve bundan dolayı dava açması açıkçası şahsen bana gülünç geliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.
Oyun
EA Access, Steam’e geldi; Türkiye fiyatı da belli oldu
EA Access hizmetinin Steam’e de geleceğini gösteren çok önemli bir gelişme yaşandı. Bugün Steam‘de EA Access‘e özel Türkçe olarak, “Nedir? Ne değildir?” tarzında bir sayfa oluşturuldu.
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EA Access’e özel Steam sayfası açıldı
Bugün Electronic Arts, Steam ile birlikte önceden beri süregelen işbirliğinin yeni bir sonucu olarak EA Access’e özel bir Steam sayfası açtı. Bu gelişme, çok yakında Steam kullanıcılarının EA Access’i bilgisayarlarında da kullanabileceği anlamına geliyor.
Bilindiği üzere EA Access; Electronic Arts tarafından sunulan, kullanıcıların aylık ya da yıllık ücretle popüler oyunlara sahip olabileceği üyelik servisi. Electronic Arts aslında bu servisi Xbox One ve PlayStation 4 ile birlikte çeşitli oyun platformlarına sunmuştu. Oyuncular, bu platformlar üzerinden halihazırda EA Access’e erişebiliyor ve sunulan abonelik avantajlarından faydalanabiliyorlar.
Bu gelişmenin hem Steam, hem Electronic Arts, hem de oyun severler için oldukça mutluluk verici olduğunu söyleyebiliriz. Zira EA Access; özel indirimleri, oyunlarda sunduğu özel içerikleri ve Electronic Arts’ın oyunlarını önceden deneme imkanı vermesi ile, oyuncuların gönlünde taht kurmuş durumda. Artık Steam‘e de eklenmesiyle birlikte artık daha fazla oyuncunun beğenisine sunulacak.
EA Access Türkiye fiyatı ne kadar?
EA Access’in Steam sayfasında belirtildiği üzere fiyatı aylık 12, yıllık 65 TL olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bugün ülkemizde 400 TL’yi aşan oyun fiyatlarına bakıldığında, EA Access’in bu fiyatlandırmasının son derece makul olduğu söylenebilir.