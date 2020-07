Xbox One X üretimi sonlandırıldı

Microsoft, yeni nesil konsolun çıkışına da az kalmışken, Xbox One X üretiminin durdurulduğunu duyurdu. Xbox One X ile beraber Xbox One S‘in disk sürücüsüz sürümü Xbox One S All Digital Edition üretimi de durduruldu ancak Xbox One S üretimi devam edecek.

Xbox Series X‘in çıkış tarihi yaklaşırken, Microsoft‘tan önemli bir karar geldi. Microsoft, The Verge‘e yaptığı açıklamada şuanki Xbox jenerasyonunun üretimde olan 3 modelinden 2‘sinin üretimini sonlandırdıklarını belirtti. Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All Digital Edition üretimini durdurdu ve sadece Xbox One S üretimine devam etme kararı aldı. Microsoft temsilcisi, The Verge‘e yaptığı açıklamada yeni nesil konsolun çıkışı yaklaştığından bu sürecin doğal bir süreç olduğunu da belirtti. Bu kararla birlikte Haziran ayında piyasaya sürülen Xbox One X‘in Cyberpunk 2077 sürümü, Xbox‘ın bu jenerasyondaki son özel surumu oldu. Üretimine devam edilecek olan Xbox One S‘in de eğer beklendiği gibi yeni nesil Xbox‘ın daha ucuz versiyonu olan Lockhart kod adlı konsolun çıkması durumunda üretiminin durdurulmasının yüksek bir ihtimal olduğu konuşuluyor.