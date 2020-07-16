Haftanın Epic Games ücretsiz oyunu-4

Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği oyun belli oldu. Haftanın ücretsiz köşesinde Torchlight II adlı yapım var. 20 Eylül 2012 tarihinde piyasaya sürülen ve beklentisi olmayan oyunculara muhteşem bir evreni tanıtan yapıma artık ücretsiz olarak sahip olabileceğiz.

Steam üzerinde 31 TL’lik fiyat etiketine sahip olan yapım, seriye ait üçüncü oyunun çıkmasının hemen ardından minik bir indirim almıştı. Piyasaya geçtiğimiz haziran ayında sürülen Torchlight III adlı bir devam oyunu da bulunan yapım, evreni ve oyun tarzını sevmeniz halinde yeni bir alternatifi de barındırıyor.

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Torchlight II

Torchlight II, rastgele karakterler, düşmanlar ve ganimetler ile ister tek başımıza, ister LAN veya internet bağlantısı ile arkadaşlarımızla birlikte uzun soluklu bir macera sunuyor. Yapım ayrıca çok geniş bir mod desteğini de beraberinde getiriyor. Ek olarak oyunun OpenCritic üzerinde “Güçlü” ibaresine sahip olduğunu da ekleyelim.

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Nasıl elde edilir?

Torchlight II’ye ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Torchlight II için ayrılan bağlantıya giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 23 Temmuz 18:00.