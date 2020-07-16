Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunu-4
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği oyun belli oldu. Haftanın ücretsiz köşesinde Torchlight II adlı yapım var. 20 Eylül 2012 tarihinde piyasaya sürülen ve beklentisi olmayan oyunculara muhteşem bir evreni tanıtan yapıma artık ücretsiz olarak sahip olabileceğiz.
Steam üzerinde 31 TL’lik fiyat etiketine sahip olan yapım, seriye ait üçüncü oyunun çıkmasının hemen ardından minik bir indirim almıştı. Piyasaya geçtiğimiz haziran ayında sürülen Torchlight III adlı bir devam oyunu da bulunan yapım, evreni ve oyun tarzını sevmeniz halinde yeni bir alternatifi de barındırıyor.
Torchlight II
Torchlight II, rastgele karakterler, düşmanlar ve ganimetler ile ister tek başımıza, ister LAN veya internet bağlantısı ile arkadaşlarımızla birlikte uzun soluklu bir macera sunuyor. Yapım ayrıca çok geniş bir mod desteğini de beraberinde getiriyor. Ek olarak oyunun OpenCritic üzerinde “Güçlü” ibaresine sahip olduğunu da ekleyelim.
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Nasıl elde edilir?
Torchlight II’ye ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Torchlight II için ayrılan bağlantıya giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 23 Temmuz 18:00.
Genel
2021 BMW 4 Serisi Cabrio neredeyse kamuflajsız görüntülendi!
BMW 4 Serisi Cabrio‘ya ait bir prototip, arka kısımdaki kaplamalar hariç neredeyse tamamen kamuflajsız olarak casus kameralara yakalandı.
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Önceden de birçok prototip görülmüştü. Fakat bu araçta, yeni 4 Serisi Coupe prototiplerindeki gibi yeni böbreklerin de bulunduğu ön kısmı gizlemeye gerek görmemişler.
Hazır konu böbreklerden açılmışken tasarımdan konuşmaya başlayalım. Ön kısımda krom detaylı siyah ızgara ve onun hemen altındaki “gülümseyen ağız” şeklindeki ikinci ızgara dikkat çekiyor. Tabii yanlarda yer alan iki adet devasa hava girişi zaten “ben buradayım” diyor.
Ön far grubu, birebir yeni 4 Serisi Coupe modelinden alınmış. Mavi renkli fren kaliperlerinin üzerinde yer alan parlak siyah jantlar ise aracın yan kısmındaki baskın detaylar olarak bulunuyor.
Yeni 4 Serisi Cabrio’nun arka tasarımına baktığımızda ise Coupe modelle aynı tasarıma sahip diyebiliriz. Arka LED farlar, difüzör ve egzoz borularının tasarımı, beklendiği gibi Coupe modelle aynı.
Haliyle bu tasarım benzerliklerini, motor seçeneklerinde de görmemiz olası. 420i ve 430i benzinli, 420d ve 430d dizel seçenekler muhtemel standart motorlar olacaktır. Tabi M440i xDrive modeli de benzer bir olasılıkla yeni 4 Serisi Cabrio’da bulunabilir.
Ayrıca 473 beygirlik M4 Cabrio ve 503 beygirlik M4 Cabrio Competition modellerinin de geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Carscoops
Politika
ABD, Huawei çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor!
ABD ile Çin arasındaki gerginlik hız kesmeden sürüyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre hükumet, Huawei ve bazı Çinli firmaların çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor.
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Huawei çalışanlarının vizelerine kısıtlama!
ABD, Çin ve Huawei ile olan gerginliği kızıştırmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Donald Trump hükumeti, Huawei ve bazı ismi henüz belli olmayan Çinli firmalarda çalışanlar için yeni bir yaptırım kararı alıyor. Karara göre Huawei ve diğer firmalarda görev alan çalışanlara vize kısıtlaması hedefleniyor. Ancak kararın arkasında 5G mevzusu bulunmamakta. Ortaya çıkan bilgilere göre Çin’in Uygur Özerk Bölgesinde gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı eylemleri nedeniyle, ABD bu şekilde bir karar alma gereği duymuş.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Huawei ve bazı diğer Çinli firmaların bu eylemler sırasında Pekin hükumetine materyal sağladığını iddia etti. Hatta Huawei‘yi Pekin hükumetinin bir kolu olmakla suçlayan Pompeo, dünya genelindeki telekomünikasyon şirketlerini de uyardı. Öte yandan Trump hükumeti , söz konusu diğer firmalar hakkında henüz bilgi vermedi. Hali hazırda 5G konusu yüzünden gerilen ilişkilere bir de bu konunu etkilenmesinin ardından ABD ile Çin arasındaki suların henüz durulmayacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere en son Birleşik Krallık da ABD tarafında yer alarak Huawei firmasının 5G üzerindeki etkisini azaltma kararı almıştı. Bakalım insan hakları konusu ile alakalı ABD tarafının yapmayı düşündüğü yaptırımlara katılmak isteyen başka ülkeler yer alacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Bulut tabanlı xCloud, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine ekleniyor!
Microsoft’un, Google ve Nvidia gibi firmaların bulut tabanlı oyun platformlarını duyurmasının ardından açıkladığı Project xCloud, eylül ayı itibariyle Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine dahil ediliyor. Uzun süredir Game Pass tutkunları tarafından beklenen düzenleme geçtiğimiz saatlerde doğrulandı. Buna göre artık Xbox Game Pass aboneliği satın aldığımızda, Android işletim sisteminde sahip cihazlardan da belirli oyunlara erişebileceğiz.
Resmi olarak başlatılan iki büyük bulut oyun platformu Google Stadia ve Nvidia GeForce Now birbirlerinden tamamen farklı işleyiş ve fiyatlandırmaya gitmişti. GeForce, Steam ve Epic Games Store gibi mağazalardan satın alınan oyunları oyun kütüphanemize eklememize izin verirken, Stadia, platform için oyunlar satın almamızı istedi. Söz konusu hizmetlerin hiçbiri uzun süredir bahsedilen “oyun dünyasının Netflix’i” tabirini haketmiyordu. Microsoft, Gears 5 gibi yapımların da dahil olduğu xCloud beta testini kullanıcılara sunarken, Xbox kütüphanesinin tamamını kontrol edebilmemize olanak sağladı. Ancak fiyatlandırma ve ek detaylar konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.
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Project xCloud tam olarak nedir?
Project xCloud, Android telefonlar veya tabletlerde bulut tabanlı oyun oynayabilmemizi sağlayan bir platform. Bununla birlikte oyuncular, bilinen yapımlardan Devil May Cry 5, Gears 5 ve Forza Horizon 4 gibi birçok yapımı cep telefonları aracılığıyla, herhangi bir indirme beklemeden bulut üzerinden oynayabilecek. Henüz ülkemiz için kullanıma açılmayan platformun yakın gelecekte bizler için de kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.