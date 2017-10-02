Xbox One Platformuna Oyun Hediye Etme Özelliği Sonunda Geldi

Xbox Insider programında yer alan bazı kullanıcılara bugün itibariyle gelen Xbox One güncellemesi ile oyun hediye etme özelliği geldi.

Insider programındaki Xbox One kullanıcıları Xbox Live üzerinden Microsoft Store’da yer alan herhangi bir oyunu hediye edebiliyor.

Microsoft şimdilik özelliği resmen açıklamadı. Ancak Xbox Platform yöneticisi Mike Ybarra, eylül ayında yaptığı açıklamada oyun hediye etme özelliğinin yakında geleceğini açıklamıştı. Ybarra ayrıca istek listesi özelliğinin de geleceğini duyurmuştu. Oyun hediye etme özelliği Insider programında yer alanlara 1710 sürümü ile gönderildi. Bu özellik Microsoft Store’da en çok istenen özelliklerin başında geliyordu.