FTC/Microsoft davasıyla ilgili olarak sızdırılan yeni bir belge, Xbox yöneticisi Phil Spencer’ın 2020’de Nintendo yanında Warner Bros. ve Zenimax’ı satın almayı düşündüğünü gösteriyor.

Dün, FTC’ye ait bir dizi belge sızdırıldı ve bunların birçoğu daha önce kamuoyuyla paylaşılan bilgileri içeriyor. Ancak, bu sızan belgeler arasında özellikle dikkat çeken bir iç e-posta, Microsoft’un o dönemki satın alma planlarına ilişkin ilginç ayrıntıları ortaya koyuyor.

2020 yılında Phil Spencer, dünya genelindeki ticari operasyonların pazarlama sorumlusu Takeshi Numoto’ya ve Pazarlama Direktörü ile Tüketici İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Capossela’ya Nintendo’yu satın alma fikrini e-posta yoluyla iletti. Ancak Spencer’a göre, Nintendo’nun sahip olduğu büyük nakit rezervi bu işi zorlaştırıyordu ve bu nedenle Nintendo’yu satın almak, Warner Bros. ve Zenimax’ı satın almaktan daha zor bir görev haline gelebilirdi.

Bununla birlikte, daha önce Warner Bros. ile ilgili birçok satın alma söylentisi ortaya çıkmıştı ve bu belgeler, Xbox’un onları satın almak için ciddi görüşmeler yaptığını gösteriyor. Ayrıca, Microsoft’un Zenimax/Bethesda’yı 2020 ve 2021 yıllarında satın aldığı herkes tarafından biliniyor.

Spencer, Nintendo’yu satın almayı “kariyer anısı” olarak tanımladı ve aynı e-postada, Microsoft’un Xbox başkanı, Nintendo’nun geleceğinin kendi donanımlarından ayrıldığını belirterek bir satın almanın hem Microsoft hem de Nintendo için olumlu olabileceğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Spencer’ın bu düşünceyi Animal Crossing: New Horizons’un piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ve Nintendo Switch’in COVID-19 pandemisi sırasında büyük bir talep gördüğü bir dönemde yaptığını göz önünde bulundurarak oldukça ilginç.

Spencer, e-postasını şu sözlerle sonlandırdı: “Bir noktada, Nintendo’yu satın almak kariyerimde önemli bir an olurdu ve dürüst olmak gerekirse, bu her iki şirket için de iyi bir hamle olurdu. Nintendo’nun geleceğinin kendi donanımından ayrıldığını görmesi zaman alacaktır.”

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Ayrıca, Microsoft’un 2020 yılındaki planları hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı bu belgeler, Microsoft’un gelecek yıl için Xbox Serisi konsolunun yeniden tasarlanmasını planladığını ve Microsoft/Bethesda’nın yaklaşan oyun serileri hakkında ayrıntılı bilgi sunduğunu da gösteriyor.