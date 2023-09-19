Microsoft’un Xbox Series X Refresh ve yeni nesil Xbox konsollarına dair büyük bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı, Microsoft’un önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı yeni donanım ve yazılım projelerinin ayrıntılarını içeriyor.

Sızıntı, en az üç yeni nesil Xbox konsolunu kapsayan büyük bir yol haritasının parçası olarak sunuluyor. Microsoft, Xbox Serisi konsollarının orta dönem yenilemelerini sunmayı planlıyor, bu da Xbox Series X ve Xbox Series S gibi mevcut konsolların daha güncel versiyonlarının geleceğini gösteriyor.

İlk olarak, “Project Brooklin” kod adıyla anılan Xbox Series X Refresh’i ele alalım. Bu konsol, orijinal Xbox Series X’in kare tasarımının aksine silindirik bir tasarıma sahip. Bu yeni konsol, tamamen dijital bir tasarımı benimseyecek ve 4K Gen9 oyun performansı sunacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca, artırılmış dahili depolama, hızlı Wi-Fi, daha verimli güç kullanımı ve 499 ABD Doları fiyatında geleceği belirtiliyor.

Xbox Series X Refresh, 2 TB depolama seçenekleri sunacak ve USB-C ön panel güç dağıtımı, WIFI 6E, Bluetooth 5.2 gibi özelliklerle gelecek. Microsoft ayrıca Xbox Series S Refresh’i de planlıyor. Bu versiyon, 1 TB dahili depolama, yeni bir kontrolcü ve mevcut Xbox Series S konsoluyla benzer bir tasarıma sahip olacak. Fiyatı 299 ABD Doları olacak ve WIFI 6E, Bluetooth 5.2 gibi özelliklere sahip olacak. Yenilenmiş Xbox Serisi konsolların 2024’te çıkması bekleniyor ve ek depolama seçenekleri de 2024’ün ikinci yarısında sunulacak.

Son olarak, yeni nesil Xbox’un bir dahili kod adı henüz bulunmuyor, ancak konsolun modern bir CPU ve GPU mimarisi kullanacağı belirtiliyor. CPU tarafında ARM64 ve x64 seçenekleri bulunacak ve GPU AMD ile ortak geliştirilen bir çipi veya yeni nesil RDNA 5 mimarisini kullanacak. Makine öğrenimi ve yapay zeka görevleri için bir NPU da dahil edilecek. Ayrıca, yeni nesil DirectX Işın İzleme, dinamik küresel aydınlatma ve mikropoligon oluşturma optimizasyonları gibi grafik yeniliklerine de işaret ediliyor.

Sonuç olarak, Microsoft’un önümüzdeki yıllarda Xbox konsollarını güncelleme planları olduğu ve bu güncellemelerin donanım ve yazılım açısından önemli gelişmeler getireceği açıkça görülüyor.

Yenilenen Xbox Serisi konsollar aynı zamanda Sebile kod adlı ve çift tonlu beyaz/siyah tasarıma sahip yeni bir kontrolcü satılacak. Bu kontrolcü, kullanıcılara yeni nesil bir deneyim sunacak şekilde geliştirilmiş. Bu kontrolcünün 99 dolardan satılması bekleniyor Buna ek olarak, USB Type-C’den Type-C’ye kablo içeren Igraine kod adlı başka bir kontrolcüden de bahsediliyor.