Oyun
Xbox Game Pass; xCloud, PC ve konsolda ne özellikler sunuyor?
Xbox Game Pass, bünyesinde Microsoft xCloud servisi gibi birden fazla abonelik seçeneği ve hizmet barındırıyor. Biz de bu haberimizde Xbox Game Pass’in aboneliklerini derinlemesine karşılaştırıp, hangisini satın almanız gerektiğine dair sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
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Dün Microsoft’un oyun akış hizmeti Project xCloud (diğer adıyla Xbox Cloud Gaming) Android için beta sürecinden çıkıp kullanıcıların hizmetine sunuldu. Microsoft xCloud’ın çalışma prensibinden daha önce de bahsetmiştik; normalde güçlü bir Xbox’a sahip olarak oynayabileceğiniz oyunları, sadece internet bağlantısıyla akıllı telefonunuzda oynayabilmenizi sağlayan muhteşem bir servis.
Xbox Game Pass: xCloud, PC ve konsol karşılaştırma
|Xbox GamePass Ultimate
|Xbox GamePass (Konsol)
|Xbox GamePass (PC)
|Platform
|PC / Xbox / Android
|Xbox
|PC
|Oyun sayısı
|250’den fazla oyun
|250’den fazla oyun
|200’den fazla oyun
|Xbox Live Gold
|Evet
|Hayır
|Hayır
|xCloud
|Evet
|Hayır
|Hayır
|EA Play
|Evet
|Hayır
|Evet
|Fiyat
|İlk ay 5.90; sonra 44.99 TL/ay
|29.99 TL/ay
|İlk ay 5.90; sonra 14.99 TL/ay
Microsoft xCloud’un nimetlerinden faydalanabilmek için bir adet Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Microsoft, bu noktada xCloud için ayrı bir abonelik gereksinimi ortaya koymayı tercih etti. Dolayısıyla yalın haliyle Xbox Game Pass aboneliği yetmiyor.
Xbox Game Pass Ultimate satın almak isterseniz ilk ay 5.90, sonraki aylar için 44.99 TL’yi gözden çıkarmalısınız. Ayrıca Ultimate aboneliği normalde 29.99 TL/ay değerinde olan Xbox Live Gold hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Ek olarak Ultimate, EA Play’i de 2020 sonlarına doğru ücretsiz olarak içereceği için bu noktada hayli avantajlı oluyor.
Gelin ufak bir hesaplamayla buradaki ‘avantaj’ın tam olarak ne olduğunu daha iyi açıklayalım:
◾ Xbox GamePass fiyatı: 29.99 TL/ay
◾ Xbox Live Gold fiyatı: 29.99 TL/ay
Eğer yukarıdaki iki servisi ayrı ayrı satın almak isterseniz, toplam 59.98 TL/ay gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekecek; ama Xbox Game Pass Ultimate sayesinde sadece 44.99 TL/ay ödeyerek, 14.99 TL/ay kârda olacaksınız.
Xbox Live Gold neler sunuyor?
Xbox Live Gold’un avantajı aslında, arkadaşlarınızla birlikte çevrim içi ortamda hep beraber oyunlar oynayabilmenizi sağlamak. Bunun yanı sıra her ay 2 -4 adet ücretsiz oyun ve zaman zaman yapılan oyun ve eklentilerde %50′ye varan indirimler de yine Live Gold’un birer parçası olarak sunuluyor.
Eğer Live Gold’a da ihtiyacı olan bir oyuncuysanız, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini tercih edebilirsiniz. Nitekim Live Gold’a ihtiyacınız olmayıp sadece Android’de Microsoft xCloud deneyimini yaşamak istiyorsanız, yine de Ultimate abonesi olmanız gerekiyor.
Ama bu kadar alengirli şeylerle uğraşmak istemeyip, sadece konsol veya PC’de oyun oynamak istiyorsanız, Xbox GamePass veya PC için GamePass aboneliklerinden birisi size fazlasıyla yetecektir.
Oyun
PUBG Mobile EMEA Ligi Ekim’de başlıyor!
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için duyurulan PUBG Mobile EMEA Ligi, toplamda 100.000 Dolar tutarında ödül dağıtacak. Ayrıca bu turnuvada başarılı olan takımların, PUBG Mobile Global Şampiyonası’na katılma şansı da mevcut.
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PUBG, bölge şampiyonlarını belirleyecek!
Geçtiğimiz günlerde yeni güncellemesini yayınlanan PUBG, içinde ülkemizin de bulunduğu EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi için yeni bir e-spor ligi duyurdu. Bu yeni lig aracılığıyla, PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na katılacak en iyi 3 takım da belirlenecek. Ekim ayında başlayacak olan EMEA Ligi’nde, toplamda 32 takım, 3 hafta boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Ligde yarışmaya hak kazanacak olan 32 takım ise, 2020 PUBG MOBILE Club Open (PMCO) Sonbahar döneminde çeşitli bölgelerde yapılan finallerde belirlenecek. PMCO Sonbahar Türkiye Finali’nin en iyi 4 takımı da EMEA Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.
EMEA Ligi’nin, iki farklı aşamada düzenlenmesi planlanıyor. Etkinliğin ilk iki haftasında lig aşaması yer alacakken, son haftada ise EMEA Lig Finalleri oynanacak. Lig aşamasında, 32 takım gruplara ayrılarak yarışacak; ve puan kazanmaya çalışacaklar. 2 haftanın ardından, gruplarda en iyi performansı gösteren 16 takım, EMEA Lig Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak. Son haftanın 3 günü boyunca, günde 4 maç oynayacak olan takımların, puanları da sıfırlanacak. Son 16 takım, ilk üçe kalmak için mücadele gösterecek. Böylece bu takımlar, PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebilecekler.
Etkinliğin yayın tarihleri ve yayın linklerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:
-1. hafta: 16-19 Ekim 18:00
-2. hafta: 23-25 Ekim 18:00
-Finaller: 29 Ekim – 1 Kasım 18:00
PUBG Türkiye Twitch Kanalı: http://twitch.tv/pubgmobileTR
PUBG Türkiye YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/pubgmobiletürkiye
PUBG E-Spor YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCmeeY9kzNswUpbYyJntb3Aw
Oyun
Fortnite, 17 Eylül’de RTX desteğine kavuşuyor!
Fortnite, 17 Eylül’de getireceği güncelleme ile beraber ışın izleme ve DLSS teknolojisini oyunculara sunacak. Dileyen oyuncular ‘yaratıcı mod’da yer alan haritayla RTX teknolojisini daha fazla deneyimleyebilecek.
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Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nvidia’nın yeni RTX ekran kartı lansmanında Epic Games, Fortnite’ın çok yakında RTX desteğine kavuşacağını duyurmuştu. Bugün yapılan yeni duyuruyla beraber RTX desteğinin popüler oyuna ne zaman geleceği de belli oldu. 17 Eylül’de gelecek olan yama ile beraber oyun ışın izleme ve DLSS desteği kazanacak.
Daha gerçekçi, daha detaylı grafikler
Fortnite’a gelecek olan RTX desteği, ‘Save the World’, ‘Creative’ ve ‘Battle Royale’ modlarında kullanıma sunulacak. RTX desteğiyle beraber daha gerçekçi yansımalar, daha doğru gölge çizimleri ve daha ayrıntılı detaylar oyunda gerçek zamanlı olarak oluşturulabilecek. Tabi ki bu deneyimi elde etmek için RTX destekli bir ekran kartınız olması gerekiyor.
Fortnite, kullanıcılara RTX deneyim alanı sunacak
Fortnite geliştiricileriyle beraber çalışan Nvidia, oyuncuların RTX teknolojisini deneyimlemesi için yeni bir harita hazırladı. Yaratıcı modda olacak ‘RTX Treasure Run’ haritasında oyuncular, bir müzenin girişine inerek çöpçü avına çıkacak. Oyuncular haritada yer alan ufak laboratuvarı, ormanı, aynalı odayı ve orta çağ kalesini gezerek RTX teknolojisini deneyimleyebilecek. Yamayla, yapay zeka destekli kare hızı arttırmayla birlikte Nvidia Reflex teknolojisi de kullanıcılara sunulmuş olacak.
Oyun
Microsoft xCloud, Android için kullanıma sunuldu!
Microsoft xCloud, bugün beta sürecinden çıkarak nihai haliyle Android için resmen kullanıma sunuldu. Uyumlu bir Android cihazınız, oyun kumandanız ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa, hemen şimdi oynayabilirsiniz.
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Microsoft’un Xbox oyunlarını Android platformuna getirmek için geliştirdiği Xbox Cloud Gaming olarak da anılan Project xCloud, bugün resmi çıkışını gerçekleştirdi. 150′den fazla Xbox oyununu Android ekosisteminin birer parçası yapan Microsoft xCloud’u Xbox Game Pass uygulamasını indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Project xCloud Android’de kullanıma sunuldu!
Microsoft xCloud, geçen yıl Google’ın piyasaya sürdüğü Android telefonlar ve bilgisayarlarda sadece internet bağlantısıyla oyun oynanabilmesini sağlayan Stadia ile doğrudan rekabet ediyor. Ancak xCloud, Xbox oyunlarını içermesi yönüyle Stadia’ya göre bir nevi daha avantajlı.
Bunu aslında “oyunların Netflix’leşmiş hali” olarak da tasvir edebiliriz. Normalde oynamak için üst seviye bileşenlerle donatılmış güçlü bir Xbox oyun konsoluna sahip olmanız gerekirken; xCloud sayesinde sadece internet bağlantısı ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ile bu dertten kurtulacaksınız.
Microsoft Project xCloud (Android) için minimum gereksinimler
◾ İşletim sistemi: Android 6.0 veya üstü
◾ İnternet: Minimum 10 Mbps indirme hızına sahip geniş bant bağlantısı (Wi-Fi veya mobil ağ)
◾ Bluetooth sürümü: Minimum Bluetooth 4.0
◾ Bluetooth veya USB ile bağlanabilen uyumlu bir oyun kumandası
◾ Xbox Game Pass Ultimate aboneliği
Microsoft xCloud (Xbox Game Pass) toplam 150′den fazla oyunu kullanıcılarla buluşturuyor. Bu oyunlardan bazıları şu şekilde:
- Ark: Survival Evolved
- Bleeding Edge
- Costume Quest 2
- Crackdown 3 (campaign)
- Destiny 2
- F1 2019
- Forza Horizon 4
- Gears of War: Ultimate Edition
- Gears of War 4
Bunlara ek olarak yakında EA Play de Xbox Game Pass Ultimate’e katılacak. Bu bağlamda Microsoft’un oyun akış hizmeti, dolu dolu bir platform olarak oyun severlere hizmet vermeye devam edecek.
Ayrıca Microsoft xCloud servisinin iOS‘te olmayacağını da belirtelim. Çünkü Apple, bu türdeki uzak sunucuya bağlanarak oyun oynatan servislere izin vermiyor. Aslında geçenlerde ufak bir revizyon yaparak bulut oyun hizmetlerine yeşil ışık yakmıştı; ancak Microsoft bu işe pek sıcak bakmıyor.