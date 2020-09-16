Xbox Game Pass; xCloud, PC ve konsolda ne özellikler sunuyor?

Xbox Game Pass, bünyesinde Microsoft xCloud servisi gibi birden fazla abonelik seçeneği ve hizmet barındırıyor. Biz de bu haberimizde Xbox Game Pass’in aboneliklerini derinlemesine karşılaştırıp, hangisini satın almanız gerektiğine dair sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

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Dün Microsoft’un oyun akış hizmeti Project xCloud (diğer adıyla Xbox Cloud Gaming) Android için beta sürecinden çıkıp kullanıcıların hizmetine sunuldu. Microsoft xCloud’ın çalışma prensibinden daha önce de bahsetmiştik; normalde güçlü bir Xbox’a sahip olarak oynayabileceğiniz oyunları, sadece internet bağlantısıyla akıllı telefonunuzda oynayabilmenizi sağlayan muhteşem bir servis.

Xbox Game Pass: xCloud, PC ve konsol karşılaştırma

Xbox GamePass Ultimate Xbox GamePass (Konsol) Xbox GamePass (PC) Platform PC / Xbox / Android Xbox PC Oyun sayısı 250’den fazla oyun 250’den fazla oyun 200’den fazla oyun Xbox Live Gold Evet Hayır Hayır xCloud Evet Hayır Hayır EA Play Evet Hayır Evet Fiyat İlk ay 5.90; sonra 44.99 TL/ay 29.99 TL/ay İlk ay 5.90; sonra 14.99 TL/ay

Microsoft xCloud’un nimetlerinden faydalanabilmek için bir adet Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Microsoft, bu noktada xCloud için ayrı bir abonelik gereksinimi ortaya koymayı tercih etti. Dolayısıyla yalın haliyle Xbox Game Pass aboneliği yetmiyor.

Xbox Game Pass Ultimate satın almak isterseniz ilk ay 5.90, sonraki aylar için 44.99 TL’yi gözden çıkarmalısınız. Ayrıca Ultimate aboneliği normalde 29.99 TL/ay değerinde olan Xbox Live Gold hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Ek olarak Ultimate, EA Play’i de 2020 sonlarına doğru ücretsiz olarak içereceği için bu noktada hayli avantajlı oluyor.

Gelin ufak bir hesaplamayla buradaki ‘avantaj’ın tam olarak ne olduğunu daha iyi açıklayalım:

◾ Xbox GamePass fiyatı: 29.99 TL/ay

◾ Xbox Live Gold fiyatı: 29.99 TL/ay

Eğer yukarıdaki iki servisi ayrı ayrı satın almak isterseniz, toplam 59.98 TL/ay gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekecek; ama Xbox Game Pass Ultimate sayesinde sadece 44.99 TL/ay ödeyerek, 14.99 TL/ay kârda olacaksınız.

Xbox Live Gold neler sunuyor?

Xbox Live Gold’un avantajı aslında, arkadaşlarınızla birlikte çevrim içi ortamda hep beraber oyunlar oynayabilmenizi sağlamak. Bunun yanı sıra her ay 2 -4 adet ücretsiz oyun ve zaman zaman yapılan oyun ve eklentilerde %50′ye varan indirimler de yine Live Gold’un birer parçası olarak sunuluyor.

Eğer Live Gold’a da ihtiyacı olan bir oyuncuysanız, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini tercih edebilirsiniz. Nitekim Live Gold’a ihtiyacınız olmayıp sadece Android’de Microsoft xCloud deneyimini yaşamak istiyorsanız, yine de Ultimate abonesi olmanız gerekiyor.

Ama bu kadar alengirli şeylerle uğraşmak istemeyip, sadece konsol veya PC’de oyun oynamak istiyorsanız, Xbox GamePass veya PC için GamePass aboneliklerinden birisi size fazlasıyla yetecektir.