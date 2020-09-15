Haber
EA Origin yerini farklı bir platforma bırakacak
Electronic Arts, 2011’den bu yana kullanıcılara sunduğu Origin platformunun ismini değiştiriyor. Firma, platformu yenilenmiş bir masaüstü uygulamasıyla bizlere sunacak.
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Yeni uygulamanın adı EA Desktop olacak!
Electronic Arts geçtiğimiz Ağustos ayında EA Access sisteminin ismini EA Play olarak değiştirmişti. Firma yeni platformlarının isminin EA Desktop olacağını açıkladı. EA Desktop yöneticiler tarafından“yeni nesil PC oyun platformu” olarak tanımlanıyor. Oyuncular bu uygulamayı kullanarak EA‘nin sunmuş olduğu oyunları satın alabilecek ya da EA Play ve EA Play Pro gibi abonelik hizmetlerini kullanabilecekler. GamesBeat‘ten gelen bir rapora göre firma bu hamlesiyle EA Play markasını “ikiye katlamayı” planlıyor.
Bu yeniden isimlendirmeyle EA, Origin adını ürün grubundan temelli olarak kaldıracak. EA Origin hantallığıyla oyunculara ciddi sıkıntılar yaşatan bir uygulamaydı. EA kıdemli başkan yardımcısı Michael Blank, GamesBeat‘e yaptığı açıklamada, yeni EA Desktop uygulamasının Origin‘den daha hızlı olacağını ve oyuncuların oyunlarını daha rahat bir şekilde kullanmalarına izin vereceğini söyledi. Electronic Arts, şu sıralar şirket içi yeniliklere gitmeleri ve yeni marka işbirlikleri yapmalarıyla gündeme geliyorlar. 31 Ağustos’ta EA Play servislerini Steam‘e ekleyen firma geçtiğimiz hafta bu servisin Xbox Game Pass‘e de dahil edileceğini açıklamıştı. Bu bağlamda şirket pazar payını yükselmeye çalışıyor diyebiliriz.
Son olarak, platformlar arası transfer gerçekleştiğinde, oyuncular EA Origin‘deki oyun lisanslarını ve arkadaş listelerini EA Desktop uygulamasında sorunsuz bir şekilde bulacak. Bunun yanı sıra EA‘nın Origin‘i ne zaman tamamen sona erdireceği ve yeni uygulamaya ne zaman geçeceği henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Kamera odaklı Samsung Galaxy F serisi geliyor!
Samsung yeni bir akıllı telefon serisi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın kamera odaklı Galaxy F serisi üzerinde çalışıyor.
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Samsung Galaxy F serisi, kamera odaklı olacak!
Samsung yeni akıllı telefon modelleri ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Firma geniş ürün yelpazesini büyütmeye devam ederken, ortaya çıkan son gelişmelere göre, yeni bir akıllı telefon serisi ile karşılaşmak üzereyiz. XDA-Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce katlanabilir bir akıllı telefon olması beklenen SM-F415F kodlu cihaz, aslında katlanabilir bir akıllı telefon değil. Ortaya çıkan habere göre, firma kamera odaklı akıllı telefon serisi geliştiriyor. Galaxy F41 adıyla bizleri karşılaması beklenen cihazın kullanım kılavuzu ortaya çıktı. Tasarım detayları bu şekilde ortaya çıkan akıllı telefon, damla çentik tasarımı ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor.
Kullanım kılavuzunda kamera detayı çekerken, firmanın daha uygun fiyatlı ancak kamera konusunda yetenekli cihaz çıkarma konusundaki isteği de ortaya çıktı. Ayrıca Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları belli olan akıllı telefon, tek çekirdek performansında 348, çoklu çekirdek performansında ise 1339 puan almakta. 6 GB RAM ve Exynos 9611 işlemcisi ile bizleri karşılayacak cihazın 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım Samsung Galaxy F serisi tam anlamıyla nasıl piyasaya çıkacak bekleyip göreceğiz.
Oyun
Fortnite, 17 Eylül’de RTX desteğine kavuşuyor!
Fortnite, 17 Eylül’de getireceği güncelleme ile beraber ışın izleme ve DLSS teknolojisini oyunculara sunacak. Dileyen oyuncular ‘yaratıcı mod’da yer alan haritayla RTX teknolojisini daha fazla deneyimleyebilecek.
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Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nvidia’nın yeni RTX ekran kartı lansmanında Epic Games, Fortnite’ın çok yakında RTX desteğine kavuşacağını duyurmuştu. Bugün yapılan yeni duyuruyla beraber RTX desteğinin popüler oyuna ne zaman geleceği de belli oldu. 17 Eylül’de gelecek olan yama ile beraber oyun ışın izleme ve DLSS desteği kazanacak.
Daha gerçekçi, daha detaylı grafikler
Fortnite’a gelecek olan RTX desteği, ‘Save the World’, ‘Creative’ ve ‘Battle Royale’ modlarında kullanıma sunulacak. RTX desteğiyle beraber daha gerçekçi yansımalar, daha doğru gölge çizimleri ve daha ayrıntılı detaylar oyunda gerçek zamanlı olarak oluşturulabilecek. Tabi ki bu deneyimi elde etmek için RTX destekli bir ekran kartınız olması gerekiyor.
Fortnite, kullanıcılara RTX deneyim alanı sunacak
Fortnite geliştiricileriyle beraber çalışan Nvidia, oyuncuların RTX teknolojisini deneyimlemesi için yeni bir harita hazırladı. Yaratıcı modda olacak ‘RTX Treasure Run’ haritasında oyuncular, bir müzenin girişine inerek çöpçü avına çıkacak. Oyuncular haritada yer alan ufak laboratuvarı, ormanı, aynalı odayı ve orta çağ kalesini gezerek RTX teknolojisini deneyimleyebilecek. Yamayla, yapay zeka destekli kare hızı arttırmayla birlikte Nvidia Reflex teknolojisi de kullanıcılara sunulmuş olacak.
Oyun
Microsoft xCloud, Android için kullanıma sunuldu!
Microsoft xCloud, bugün beta sürecinden çıkarak nihai haliyle Android için resmen kullanıma sunuldu. Uyumlu bir Android cihazınız, oyun kumandanız ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa, hemen şimdi oynayabilirsiniz.
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Microsoft’un Xbox oyunlarını Android platformuna getirmek için geliştirdiği Xbox Cloud Gaming olarak da anılan Project xCloud, bugün resmi çıkışını gerçekleştirdi. 150′den fazla Xbox oyununu Android ekosisteminin birer parçası yapan Microsoft xCloud’u Xbox Game Pass uygulamasını indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Project xCloud Android’de kullanıma sunuldu!
Microsoft xCloud, geçen yıl Google’ın piyasaya sürdüğü Android telefonlar ve bilgisayarlarda sadece internet bağlantısıyla oyun oynanabilmesini sağlayan Stadia ile doğrudan rekabet ediyor. Ancak xCloud, Xbox oyunlarını içermesi yönüyle Stadia’ya göre bir nevi daha avantajlı.
Bunu aslında “oyunların Netflix’leşmiş hali” olarak da tasvir edebiliriz. Normalde oynamak için üst seviye bileşenlerle donatılmış güçlü bir Xbox oyun konsoluna sahip olmanız gerekirken; xCloud sayesinde sadece internet bağlantısı ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ile bu dertten kurtulacaksınız.
Microsoft Project xCloud (Android) için minimum gereksinimler
◾ İşletim sistemi: Android 6.0 veya üstü
◾ İnternet: Minimum 10 Mbps indirme hızına sahip geniş bant bağlantısı (Wi-Fi veya mobil ağ)
◾ Bluetooth sürümü: Minimum Bluetooth 4.0
◾ Bluetooth veya USB ile bağlanabilen uyumlu bir oyun kumandası
◾ Xbox Game Pass Ultimate aboneliği
Microsoft xCloud (Xbox Game Pass) toplam 150′den fazla oyunu kullanıcılarla buluşturuyor. Bu oyunlardan bazıları şu şekilde:
- Ark: Survival Evolved
- Bleeding Edge
- Costume Quest 2
- Crackdown 3 (campaign)
- Destiny 2
- F1 2019
- Forza Horizon 4
- Gears of War: Ultimate Edition
- Gears of War 4
Bunlara ek olarak yakında EA Play de Xbox Game Pass Ultimate’e katılacak. Bu bağlamda Microsoft’un oyun akış hizmeti, dolu dolu bir platform olarak oyun severlere hizmet vermeye devam edecek.
Ayrıca Microsoft xCloud servisinin iOS‘te olmayacağını da belirtelim. Çünkü Apple, bu türdeki uzak sunucuya bağlanarak oyun oynatan servislere izin vermiyor. Aslında geçenlerde ufak bir revizyon yaparak bulut oyun hizmetlerine yeşil ışık yakmıştı; ancak Microsoft bu işe pek sıcak bakmıyor.