EA Origin yerini farklı bir platforma bırakacak

Electronic Arts, 2011’den bu yana kullanıcılara sunduğu Origin platformunun ismini değiştiriyor. Firma, platformu yenilenmiş bir masaüstü uygulamasıyla bizlere sunacak.

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Yeni uygulamanın adı EA Desktop olacak!

Electronic Arts geçtiğimiz Ağustos ayında EA Access sisteminin ismini EA Play olarak değiştirmişti. Firma yeni platformlarının isminin EA Desktop olacağını açıkladı. EA Desktop yöneticiler tarafından“yeni nesil PC oyun platformu” olarak tanımlanıyor. Oyuncular bu uygulamayı kullanarak EA‘nin sunmuş olduğu oyunları satın alabilecek ya da EA Play ve EA Play Pro gibi abonelik hizmetlerini kullanabilecekler. GamesBeat‘ten gelen bir rapora göre firma bu hamlesiyle EA Play markasını “ikiye katlamayı” planlıyor.

Bu yeniden isimlendirmeyle EA, Origin adını ürün grubundan temelli olarak kaldıracak. EA Origin hantallığıyla oyunculara ciddi sıkıntılar yaşatan bir uygulamaydı. EA kıdemli başkan yardımcısı Michael Blank, GamesBeat‘e yaptığı açıklamada, yeni EA Desktop uygulamasının Origin‘den daha hızlı olacağını ve oyuncuların oyunlarını daha rahat bir şekilde kullanmalarına izin vereceğini söyledi. Electronic Arts, şu sıralar şirket içi yeniliklere gitmeleri ve yeni marka işbirlikleri yapmalarıyla gündeme geliyorlar. 31 Ağustos’ta EA Play servislerini Steam‘e ekleyen firma geçtiğimiz hafta bu servisin Xbox Game Pass‘e de dahil edileceğini açıklamıştı. Bu bağlamda şirket pazar payını yükselmeye çalışıyor diyebiliriz.

Son olarak, platformlar arası transfer gerçekleştiğinde, oyuncular EA Origin‘deki oyun lisanslarını ve arkadaş listelerini EA Desktop uygulamasında sorunsuz bir şekilde bulacak. Bunun yanı sıra EA‘nın Origin‘i ne zaman tamamen sona erdireceği ve yeni uygulamaya ne zaman geçeceği henüz belli değil.