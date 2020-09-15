Microsoft xCloud, Android için kullanıma sunuldu!

Microsoft xCloud, bugün beta sürecinden çıkarak nihai haliyle Android için resmen kullanıma sunuldu. Uyumlu bir Android cihazınız, oyun kumandanız ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa, hemen şimdi oynayabilirsiniz.

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Microsoft’un Xbox oyunlarını Android platformuna getirmek için geliştirdiği Xbox Cloud Gaming olarak da anılan Project xCloud, bugün resmi çıkışını gerçekleştirdi. 150′den fazla Xbox oyununu Android ekosisteminin birer parçası yapan Microsoft xCloud’u Xbox Game Pass uygulamasını indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Project xCloud Android’de kullanıma sunuldu!

Microsoft xCloud, geçen yıl Google’ın piyasaya sürdüğü Android telefonlar ve bilgisayarlarda sadece internet bağlantısıyla oyun oynanabilmesini sağlayan Stadia ile doğrudan rekabet ediyor. Ancak xCloud, Xbox oyunlarını içermesi yönüyle Stadia’ya göre bir nevi daha avantajlı.

Bunu aslında “oyunların Netflix’leşmiş hali” olarak da tasvir edebiliriz. Normalde oynamak için üst seviye bileşenlerle donatılmış güçlü bir Xbox oyun konsoluna sahip olmanız gerekirken; xCloud sayesinde sadece internet bağlantısı ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ile bu dertten kurtulacaksınız.

Microsoft Project xCloud (Android) için minimum gereksinimler

◾ İşletim sistemi: Android 6.0 veya üstü

◾ İnternet: Minimum 10 Mbps indirme hızına sahip geniş bant bağlantısı (Wi-Fi veya mobil ağ)

◾ Bluetooth sürümü: Minimum Bluetooth 4.0

◾ Bluetooth veya USB ile bağlanabilen uyumlu bir oyun kumandası

◾ Xbox Game Pass Ultimate aboneliği

Microsoft xCloud (Xbox Game Pass) toplam 150′den fazla oyunu kullanıcılarla buluşturuyor. Bu oyunlardan bazıları şu şekilde:

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaign)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Bunlara ek olarak yakında EA Play de Xbox Game Pass Ultimate’e katılacak. Bu bağlamda Microsoft’un oyun akış hizmeti, dolu dolu bir platform olarak oyun severlere hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca Microsoft xCloud servisinin iOS‘te olmayacağını da belirtelim. Çünkü Apple, bu türdeki uzak sunucuya bağlanarak oyun oynatan servislere izin vermiyor. Aslında geçenlerde ufak bir revizyon yaparak bulut oyun hizmetlerine yeşil ışık yakmıştı; ancak Microsoft bu işe pek sıcak bakmıyor.