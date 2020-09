Microsoft xCloud, Android için kullanıma sunuldu!

Crysis Remastered çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Efsanevi oyun, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsollarında RTX desteği ile geliyor.

Mevcut konsollarda RTX teknolojili ilk oyun, Crysis Remastered!

Efsanevi aksiyon oyunu Crysis, “Remastered” versiyonu ile birlikte hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Oyun tarihinde önemli bir yeri olan ve içerik anlamında da oldukça dolu olan oyun, aynı zamanda donanımsal anlamda oldukça zorlayıcı. Yeniden düzenlenmiş hali ile birlikte RTX teknolojisine sahip olacak Crysis, mevcut konsollara da bu teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Crytek, YouTube üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte oyunun mevcut konsollarda piyasaya çıkan ilk RTX teknolojili oyun olacağını duyurdu.

Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarından alınan görüntülerin paylaşıldığı fragman ile birlikte, mevcut konsolların donanım gücü en ciddi sınav ile test edilecek. Öte yandan PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri bu özellikten ne yazık ki yararlanamayacaklar. Ayrıca donanımsal anlamda bu teknolojiyi desteklemesi mümkün olmayan Nintendo Switch cihazlarında da bu özellik kullanılamayacak. Hali hazırda oyun zaten geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için çıkmıştı. PC, Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarında kullanılabilecek bu özellik ile birlikte hayranların oyuna olan merakları ve beklentileri de artmış bulunmakta. 18 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak efsane aksiyon oyunu Crysis Remastered, bakalım limitleri ne kadar zorlayabilecek bekleyip göreceğiz.