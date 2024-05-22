X Türkiye temsilciliği açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) Türkiye’de temsilcilik açtığını duyurdu. Bu gelişme, uzun süredir devam eden reklam yasağının sona ereceği anlamına geliyor. İşte teknoloji gündeminin sıcak başlığı.

X Türkiye’ye Temsilci Atadı, Twitter Türkiye Reklam Yasağı Kalkıyor

Sosyal medya yasası kapsamında, Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan platformların temsilci ataması gerekiyor. 2020’de yürürlüğe giren bu yasa, platformların belirli yükümlülükleri yerine getirmesini zorunlu kılıyor. Ancak, Twitter veya yeni adı ile X henüz bu yükümlülüğü yerine getirmemişti ve bu sebeple Türkiye’deki reklamverenler, Twitter’a reklam veremiyordu. Yalnızca yurt dışından verilen reklamlar gösterilebiliyordu. Şimdi ise, X Türkiye’de temsilcilik açarak bu yasağı kaldırıyor.

Daha önce Türkiye’de bir şirket kuran Twitter, Elon Musk’ın platformu satın almasının ardından bu şirketi faaliyete geçirmemişti. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter’ın temsilci atamaması nedeniyle bant daraltma cezasının gündemde olduğunu belirtmişti. Ancak, Twitter’ın el değiştirmesi nedeniyle bir süre anlayış gösterilmişti.

X sonunda Türkiye’de bir şirket kurdu ve temsilci atadı. “X İstanbul” adıyla 100 milyon TL sermaye ile kurulan şirket, Türkiye’de sosyal medya yasasına uyum sağladı. Bu adımla birlikte X, Türkiye pazarında daha etkin bir şekilde varlığını sürdürecek ve reklam yasağı kalkacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X’in Türkiye’de temsilciliği kuruldu. X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek. pic.twitter.com/Bqm9EranCZ — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) May 22, 2024

Bu gelişme, sosyal medya platformlarının Türkiye’deki yasal düzenlemelere uyum sağlaması ve kullanıcılar için daha erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir adım. X’in Türkiye’de temsilcilik açması, platformun Türkiye’deki kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmesinin yanı sıra, yerel reklam pazarında da yeniden yer almasını sağlayacak.

Sonuç olarak, X’in Türkiye’de temsilcilik açması, sosyal medya platformlarının yerel yasal düzenlemelere uyum sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de kurulan “X İstanbul” şirketi, sosyal medya yasasına uygun olarak faaliyetlerine başlayacak ve böylece Türkiye’deki kullanıcılar için daha etkin hizmet sunacak.

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