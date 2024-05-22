Trakya Üniversitesi ile ünlü araç kiralama şirketi Sixt, dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği ile Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, araç kiralama üniversitede ders olarak okutulacak. Özellikle seyahat edenler ve otomobil sahibi olmayanlar tarafından tercih edilen araç kiralama, bu ders ile öğrencilere tanıtılacak. Araç kiralama dersi geliyor.

Trakya Üniversitesi ve Sixt’ten Ortak Proje: Araç Kiralama Dersi

Trakya Üniversitesi ve Sixt Türkiye iş birliğiyle, üniversite öğrencilerine “Araç Kiralama ve Mobilite Yönetimi” adında yeni bir ders sunulacak. Bu ders, alan dışı seçmeli ders olarak tüm öğrencilere açık olacak. Sixt Türkiye tarafından yapılan açıklamada, dersin öğrencilere sektörün dinamiklerini öğretmeyi ve sektörde kariyer yapmayı düşünenleri desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Bu yenilikçi adım, öğrencilerin hem akademik hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu sektörün ülkemizde ve dünyada artan önemi göz önüne alındığında, bu dersin gençlerin kariyer planlamalarında önemli bir yer tutacağı öngörülüyor. Özellikle Türkiye’de araç sahibi olmanın maliyetlerinin artması, kiralama hizmetlerine olan ilgiyi de artırmış durumda. Dolayısıyla bu ders, sektöre donanımlı bireyler kazandırmak açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Üniversite ve şirket arasındaki bu iş birliği, sadece öğrencilerin teorik bilgi edinmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onları pratik bilgilerle de donatacak. Sixt Türkiye’nin deneyimli profesyonelleri tarafından verilecek dersler, araç kiralama ve mobilite yönetimi konularında kapsamlı bir eğitim sunacak.

Bu dersin, sektördeki istihdam olanaklarını artırması ve gençleri bu alana yönlendirmesi bekleniyor. Böylece, sektörün kalifiye eleman ihtiyacı karşılanırken, öğrenciler de mezuniyet sonrasında iş bulma şanslarını artıracaklar. Bu dersin başarısı, gelecekte benzer iş birliklerinin önünü açabilir ve diğer üniversitelere de örnek teşkil edebilir.

Sonuç olarak, Trakya Üniversitesi ve Sixt Türkiye’nin bu yenilikçi projesi, hem eğitim alanında hem de araç kiralama sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öğrenciler, bu ders sayesinde sektöre dair derinlemesine bilgi sahibi olacak ve kariyerlerine sağlam bir temel atmış olacaklar. İş dünyasına hazırlıklı girmek isteyen gençler için bu tür iş birliklerinin artması büyük bir avantaj sağlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce üniversitelerde bu tarz derslere daha çok ihtiyacımız var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!