Wonder Woman, DC Comics Evreninin Geleceğini Garantiledi!

DC ve Marvel Comics’in başını çektiği çizgi roman uyarlamaları Altın Çağa erişmek üzere. Wonder Woman filminin gişe geliri, DC Comics-Warner Bros. filmlerinin geleceğini garantilemiş gibi görünüyor.

Marvel yapımlarının, eleştirmenlerden düşük not aldığı pek görülmemiştir. Elbette bunun için bazı nedenler var ancak biz farklı bir yazıda bunlara değineceğiz. Christopher Nolan’ın Dark Knight üçlemesi dışında hiçbir DC filmi, Marvel yapımları ile nedense(!) boy ölçüşemedi.

Man of Steel, Suicide Squad ve Batman V Superman filmlerinin çizgi roman uyarlamaları belli başlı eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Neyse ki tüm bu filmler yüksek gişe hasılatı elde etmeyi başardı.