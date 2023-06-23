Uluslararası para transferleri konusunda öncü bir platform olan Wise, Türkiye’deki hizmetlerinde önemli kısıtlamalar getirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, kullanıcılara gönderdiği yeni bir e-posta ile yapılan düzenlemeleri duyurdu ve bu durum bazı kullanıcılar arasında endişe yaratmış durumda. İşte Wise’ın yeni hamleleri!

Wise Türkiye Faaliyetlerini Durdurma Yolunda Adım Adım İlerliyor!

Gönderilen e-postada Wise, Türkiye’de yerel regülasyonlara uyum sağlama gerekliliği nedeniyle belirli işlemlerde kısıtlamalara gitmek zorunda kaldığını belirtti. Bu kısıtlamalar, hem yeni kullanıcıların hesap açma sürecini etkileyecek hem de mevcut kullanıcıların mevcut hesapları üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirmelerini sınırlayacak.

Yeni düzenlemelerin 30 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi. Bu tarihten itibaren Wise üzerinden yapılabilecek işlemlerde önemli değişiklikler olacak. Öncelikle, Wise TRY bakiyesine Türk banka hesaplarından para eklemek artık mümkün olmayacak. Ayrıca, farklı para birimlerinde yeni bakiyeler ve kumbaralar açılamayacak, bakiyeler arasında dönüşüm yapılamayacak ve mevcut Wise bakiyelerine para eklenemeyecek.

Bunun yanı sıra, Wise’a para alımı da durdurulacak ve bu da Wise hesaplarının işlevini geçici olarak durduracağı anlamına geliyor. Bu durumda, gönderilen paranın gönderene iade edileceği belirtildi. Ancak kullanıcılar, 30 Ağustos tarihinden itibaren Wise hesaplarında kalan parayı banka hesaplarına çekebilecekler.

Wise’ın bu kısıtlamaları getirmesinin nedeni tam olarak açıklanmamış olsa da, yerel regülasyonlara uyum sağlama gerekliliği ve denetimlerin sıkılaşması gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Şirket, bu düzenlemelerin hizmet kalitesini ve güvenliği artırmak için yapıldığını vurguladı.

Kullanıcılar, Wise platformunu kullanırken bu yeni düzenlemelere dikkat etmeli. Bu değişiklikler, uluslararası para transferlerini etkileyebilir ve kullanıcıların işlem süreçlerinde bazı sınırlamalarla karşılaşmalarına neden olabilir. Wise, kullanıcılarını bu konuda sürekli olarak bilgilendirmeye devam edecek ve daha fazla ayrıntıyı ilerleyen zamanlarda paylaşacağını belirtti.

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