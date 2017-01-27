Wine 2.0 Kullanıma Sunuldu ve Yine Kullanıcıları Mağdur Etmeyi Bekliyor

Windows uygulamalarını Linux, macOS ve diğer Unix benzeri işletim sistemleri üzerinde çalıştırmaya yarayan Wine 23 yıllık bir proje.

Güzel bir çözüm sunma amacıyla ortaya çıkan Wine bir türlü istenildiği gibi çalışamadı. Bir emülatör olarak düşünülmeyen program bir çok kullanıcıyı mağdur etti. Ne zaman bir program Windows’un komutlarına servis, kaynak ya da cevap vermek istese devreye giriyor ve işlerin halledilmesini sağlıyor. Ancak teoride böyle olsa da pratikte böyle değil.

Yeni sürüm proje için önemli bir adım. Artık daha fazla yazılım destekliyor ve bir sürü grafik güçlendirmesine sahip. Hatta Mac modellerinde yer alan Retina ekranları dahi destekliyor. Bunun yanında Left 4 Dead, Fallout 3 gibi oyunlar ve Office 2013 gibi sık kullanılan programlarda yer alıyor.

Ancak olay çalışmaya geldiğinde programlar çalışmaz oluyor. Bu yüzden alternatif işletim sistemi kullanan kullanıcılar Windows bir bilgisayar ya da üzerinde Windows yüklü bir harici harddiske yöneliyor. Programın 2.0 sürümü kendinden önceki sürümün izlerini silmeye çalışan ve başarılı olayı bekleyen bir sürüm. Ancak yine de kullanıcılar korkuyla yaklaşıyor.