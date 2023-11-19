Windows kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme duyuruldu. Microsoft, Windows Fotoğraflar uygulamasına, görüntülerden anında arka plan kaldırma gibi bir dizi yeni özellik ekliyor. Bu güncelleme, mevcut deneyimi çeşitli yönlerde geliştirerek kullanıcılar için daha işlevsel hale getiriyor.

Windows Fotoğraflar Uygulamasına Dev Yenilikler Geldi

Windows için Fotoğraflar uygulamasının 2023.11110.8002.0 sürümü şu anda Windows Insider’lar tarafından test edilebilir durumda.

Bu güncellemenin odak noktası, Microsoft Paint’e getirilen ve şimdi Windows Fotoğraflar uygulamasında mevcut olan arka plan kaldırma özelliği. Uygulama, artık diğer fotoğraf düzenleme programlarıyla benzer bir tek tıklamayla otomatik arka plan kaldırma yeteneğine sahip.

Kullanıcılar, oluşturulan fotoğrafları kaydedebilir veya panoya kopyalayabilirken, arka planı düz bir renk olarak değiştirme seçeneğine de sahip olacaklar. Sonuçlar her zaman kusursuz olmasa da, günlük işler için önceden yapılandırılmış özelliklerin olması kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım.

İşte Windows Fotoğraflar Uygulamasında Yapılan Yenilikler:

Arka Plan Kaldırma ve Değiştirme: Kullanıcılar, oluşturdukları fotoğraflardaki arka planları kaldırabilir ve düz bir renk olarak değiştirebilirler. Ayrıca, zemin seçeneklerini özelleştirmek için renk seçiciyi kullanabilirler.

Kullanıcılar, oluşturdukları fotoğraflardaki arka planları kaldırabilir ve düz bir renk olarak değiştirebilirler. Ayrıca, zemin seçeneklerini özelleştirmek için renk seçiciyi kullanabilirler. Film Şeridi Yeniden Tasarımı: Windows, Film Şeridini yeniden tasarlayarak her fotoğraf altında aynı klasördeki diğer görüntülere hızlıca erişim imkanı sunuyor.

Windows, Film Şeridini yeniden tasarlayarak her fotoğraf altında aynı klasördeki diğer görüntülere hızlıca erişim imkanı sunuyor. Zaman Çizelgesi Kaydırma Çubuğu: Fotoğraf koleksiyonunu zaman aralığına göre düzenleyen ve bulmayı kolaylaştıran dinamik bir kaydırma çubuğu eklenmiş durumda.

Fotoğraf koleksiyonunu zaman aralığına göre düzenleyen ve bulmayı kolaylaştıran dinamik bir kaydırma çubuğu eklenmiş durumda. OneDrive ile Tek Tek Fotoğrafları Paylaşma: Windows, OneDrive destekli tek tek fotoğrafları paylaşmayı kolaylaştıran bir özelliği kullanıcıların hizmetine sundu.

Ayrıca, Windows “Yeniden Boyutlandırma” aracına 7:5 en boy oranı ekleyerek ve kullanıcı girdisine yanıt olarak görüntülerinizi yazdırmayı daha kolay hale getirdi.

Bu yenilikleri kullanmak için otoğraflar uygulamasının 2023.11110.8002.0 veya daha yüksek bir sürümüne güncelleme yapmak gerekiyor.

Şu anda Windows Insider’lar bu güncellemeyi test edebilirler. Yeni özelliklerin keyfini çıkarmak için güncellemenizi kontrol etmeyi unutmayın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni fotoğraflar uygulaması nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!