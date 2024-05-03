Microsoft geçiş anahtarı desteği ile şifre hatırlamaya son. Microsoft, güvenlik, uyumluluk ve hesaplardan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Vasu Jakkal tarafından yapılan açıklamaya göre, artık Microsoft 365 ve Copilot gibi Microsoft uygulamalarında ve web sitelerinde oturum açmak için Passkey, yani geçiş anahtarı kullanılabileceği duyuruldu. Jakkal, Passkey’in mobil sürümlerde oturum açma desteğinin önümüzdeki haftalarda sunulacağını belirtti.

Microsoft Geçiş Anahtarı ile Şifre Hatırlamaya Son: Microsoft 365 ve Diğer Uygulamalar İçin Passkey Kullanımı Geliyor

Microsoft’un Passkey’i kullanıma sunması, şifresiz bir geleceğe doğru attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, ilk olarak 2015 yılında Windows 10 ile Windows Hello kimlik doğrulamasını tanıtarak kullanıcıların yüz, parmak izi veya PIN koduyla oturum açmalarına olanak sağlamıştı. Ardından 2021’de Microsoft hesapları için tamamen şifresiz bir seçenek sunulmuştu. Bu süreçte Nisan 2018’de ise FIDO güvenlik anahtarlarını desteklemeye başlamıştı.

Geçiş anahtarı desteği şu anda Apple, Google, Microsoft ve diğer teknoloji devleri tarafından benimsenen bir endüstri standardı haline gelmiş durumda. Google hesaplarında 400 milyondan fazla geçiş anahtarı kullanıldığı biliniyor. Bu, Passkeylerin parola kullanımının yerini alarak her yerde oturum açmayı daha güvenli ve kolay hale getirdiğini gösteriyor.