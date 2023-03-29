İşletim sistemi desteği konusunda birçok hizmet gibi PC oyun devi Steam de değişikliğe gidiyor. Şirket, yakında Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için desteği keserek Steam istemcisini bu eski işletim sistemlerinde kullanılamaz hale getirecek. Bu durum, kullanıcıların oyun kütüphanelerine erişimlerini kaybetmelerine neden olacak, çünkü Windows’un güncellenmiş bir sürümünü kullanmadıkları sürece Steam İstemcisini açamayacaklar.

Desteğin kesilmesi 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek ve Valve, kullanıcıların Steam’i ve Steam üzerinden satın aldıkları oyunları ya da diğer ürünleri çalıştırmak için Windows’un daha yeni bir sürümüne güncelleme yapmaları gerektiğini belirtti. Bu değişiklik, Steam beta güncellemelerinde duyuruldu ve beta sürümleri artık Windows 7, 8 veya 8.1 kullanan kullanıcıları uyararak, daha yeni bir sürüme geçmelerini veya yükseltmelerini önerecek.

Valve bu değişikliği, Steam’deki en yeni özelliklerin Google Chrome’un eski sürümlerinde çalışmayan bir sürümüne dayandığını belirterek açıkladı. Ayrıca, Steam’in gelecekteki sürümlerinin yalnızca Windows 10 ve üzeri sürümlerde bulunan özellikler ve güvenlik güncellemelerini gerektireceği bildirildi.

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Valve’ın verilerine göre, Steam’in kullanıcı tabanının yalnızca yüzde 1,86’sı bu üç işletim sistemini kullanıyor. Windows kullanıcılarının çoğunluğu yüzde 62,33 Windows 10 kullanırken, yüzde 32,06’sı ise Windows 11 kullanıyor.

Oyun oynamak için Windows 7 veya 8 kullanıyorsanız, son derece azınlıktasınız demektir. Microsoft, Ocak ayında Windows 7, 8 ve 8.1 desteğini sonlandırdı. Bu arada Epic, bu ayın başlarında Fortnite için Windows 7 ve 8 desteğini bıraktığında, modası geçmiş işletim sistemlerinin özel kullanıcılarının bunun yerine GeForce Now kullanmasını önerdi.