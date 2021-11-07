Windows 7 ve 8 için OneDrive Senkronizasyonu Sona Eriyor!

Microsoft, OneDrive’ın Windows 7 ve 8 ile senkronizasyonunu 1 Mart 2022’de durduracak.

Şirket, daha fazla insanı işletim sistemi yükseltmelerine yönlendirmeyi amaçlıyor.

Microsoft, daha fazla insanı daha yeni Windows sürümlerine yönlendirmeye çalışıyor. As Thurott raporları Microsoft etti uyardı onedrive masaüstü uygulaması 1 Mart’ta, Windows 7, 8, kişisel ve 8.1 bilgisayarlarla senkronize duracağını, 2022 yazılım ileriye 1 Ocak güncellemeleri almak artık edecektir. Dosyaları manuel olarak aktarmak için Web’i kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak bulut dosyalarına eski bir bilgisayardan rutin olarak erişiyorsanız, bu açıkça bir güçlüktür.

Ticari müşterilerin de pek bir tesellüm olmayacak. Microsoft, ilgili makineler için kurumsal OneDrive desteğini Windows döngüsüne bağlıyor. Windows 7 ve 8.1 iş yeri kullanıcılarının 10 Ocak 2023’e kadar (her iki platform için genişletilmiş desteğin sonu) süresi olacak, Windows 8 kullanıcılarının ise şansı kalmadı.

Şirket, gerekçesi konusunda utangaç değildi. OneDrive geliştiricilerine göre bu, daha yeni Windows platformlarına ve teknolojilerine “kaynaklara odaklanmaya” yardımcı olacak. Başka bir deyişle, Microsoft gerçekten Windows 10 veyaWindows 11’e yükseltmenizi istiyor.

Bu tamamen beklenmedik bir hareket değil. Microsoft, uzun süredir bazı müşterileri Windows’un daha yeni sürümlerine yükseltmeye ikna etmekte zorlanıyor, öyle ki şirketler ve hükümetler güncelleme yerine özel destek sözleşmeleri için ödeme yapmayı tercih ediyor. Bu elbette Microsoft’un kârını düşürecektir ancak aynı zamanda güvenlik riskleri de doğurur. WannaCry, eski Windows sürümlerini çalıştıran kuruluşlardan yararlandı. Yeni OneDrive ilkesi, eski bir işletim sisteminden memnun olsalar bile bazı kullanıcıları daha yeni Windows sürümlerini yüklemeye zorlayacak.

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Microsoft, Windows’un bu sürümlerini kullanan kişilere, Windows 10 veya 11’e yükseltme yapmalarını öneriyor. Bununla birlikte, donanımlarının yeni sistem gereksinimlerini karşılamaması veya yükseltmenin onlara bağlı olmaması nedeniyle bunu söylemek birçok kişi için yapmaktan daha kolay olacak. Ancak, her ikisi de Microsoft’un 10 Ocak 2023’te güncellemeyi durdurmayı planladığı Windows 7 ve 8.1 desteğinin yaklaşmakta olan sonu, bu engellerin er ya da geç aşılması gerektiği anlamına geliyor.

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Ancak Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcıları başka bir seçeneğe daha sahip olacak. Microsoft, dosyaların hala OneDrive’ın Web uygulaması aracılığıyla yüklenebileceğini ve indirilebileceğini söylüyor; platformun yerel uygulamaları aracılığıyla otomatik olarak eşitlenmezler. Ayrıca, bu değişikliklerin OneDrive’ın tüketici sürümü için geçerli olduğunu da not eder. Şirket, Windows 7 ve 8.1’in 2023’e kadar destekleneceğini öne sürerek, iş sürümü desteğinin “Windows destek yaşam döngüsüyle uyumlu hale getirileceğini” söylüyor.

Kaynak: Engadged, PcMag