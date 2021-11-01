Microsoft ve Sega’dan, Yeni Nesil Bulut Oyun Ortaklığı!

Microsoft ve Sega, Microsoft’un Azure bulut platformu üzerine kurulmuş stratejik bir ittifaka giriyor.

Geleceğe yönelik bir bakış açısıyla Sega, Tokyo merkezli oyun yapımcısının teknoloji devinin bulut teknolojisinden yararlanmasını sağlayacak bir hareketle Microsoft ile stratejik bir ittifaka giriyor.

Sega, ittifakı kendi sözleriyle şöyle anlatıyor:

SEGA Corporation (bundan böyle “SEGA” olarak anılacaktır) ve Microsoft Corporation (bundan böyle “Microsoft” olarak anılacaktır), SEGA’nın yeni nesil bir geliştirmede büyük ölçekli, küresel oyunlar üretme yollarını araştıran stratejik bir ittifak olan prensipte anlaşmışlardır. Microsoft’un Azure bulut platformunda oluşturulan ortam. İttifak, SEGA’nın orta ve uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçasını oluşturacak ve işin ana odak noktalarının “Küresel”, “Çevrimiçi” olduğu yeni ve yenilikçi oyunlar geliştirmeye yönelik yeni bir girişim olan “Süper Oyun” ile ilerlemesine olanak tanıyacaktır. “Topluluk” ve “IP kullanımı”.

Sega, 5G’nin isteğe bağlı içeriğin keyfini çıkarmayı nasıl kolaylaştırdığından bahsediyor ve bu ittifak, Tokyo merkezli oyun şirketinin oyun akışının geleceğin olduğunu açıkça kabul ettiğini gösteriyor. Bu nedenle, bulut tabanlı bir ortamda yeni nesil geliştirme kaynaklarını araştırıyor.

Sega, “Önerilen bu ittifak SEGA’yı ileriye dönük olarak temsil ediyor ve gelecekte daha da hızlanacak bu tür eğilimleri tahmin etmek için Microsoft ile birlikte çalışarak, amaç geliştirme süreçlerini optimize etmek ve Azure bulut teknolojilerini kullanan oyunculara yüksek kaliteli deneyimler sunmaya devam etmek” diye yazıyor Sega.

Bu kesinlikle söylentilere göre Sega markalı Japonya için Xbox olmasa da bu iki şirket arasındaki bir ittifak, ilişkileri çok eskiye gittiği için uzun süredir kaçınılmaz görünüyordu. Örneğin, Sega Başkanı Isao Okawa’nın Japon konsolunu canlı tutmak için Bill Gates’in Xbox’a Dreamcast uyumluluğu eklemesini sağlamaya çalıştığı bildirildi. (Dürüst olmak gerekirse, Xbox Dreamcast 2.0’a en yakın olanıydı!) İkisinin oyun için yeni nesil bir bulut platformunda birlikte çalışması çok mantıklı.

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Microsoft’tan Sarah Bond ittifakın resmi duyurusunda “Microsoft bulut teknolojilerini kullanarak gelecek için benzersiz oyun deneyimleri yaratmanın yeni yollarını keşfederken birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” diyor. “Birlikte, oyunculara ve SEGA’ya daha fazla değer katmak amacıyla oyunların nasıl oluşturulacağını, barındırılacağını ve işletileceğini yeniden tasarlayacağız.”

Kaynak: Kotaku