Microsoft 2022 güncellemesini (diğer adıyla 22H2) halka sundu, ancak bir NVIDIA grafik kartına sahip kullanıcılar, güncelleme yapmak için biraz daha beklemeleri gerekecek. Kullanıcılar Windows’un en yeni sürümü ve NVIDIA kartlarıyla ilgili oldukça kötü sorunlar bildirdiler.

Söz konusu sorun, bir oyun oynuyorsanız ve performansını kontrol etmek istiyorsanız ve GeForce Experience performans katmanını göstermek için Alt + R tuşlarına basarsanız, oyununuz kötü bir şekilde takılmaya başlayabilir. God of War gibi oyunlarda kullanıcılar, kaplamayı açtıklarında kare hızlarında yüzde 87,5’e varan bir düşüş olduğunu bildirdiler.

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Bazı durumlarda, Alt + R tuşlarına tekrar basarak katmanı kapatmak sorunu çözmek için yeterlidir. Bunu yaptıktan sonra kare hızları birkaç saniye içinde yavaşça normale döner. Diğerlerinde ise sorunu tamamen çözmek için oyundan çıkmak ve GeForce Experience ayarlarına girerek katmanı tamamen kapatmak gerekiyor. Ancak hepsinde ortak payda, sorunun en son Windows güncellemesinden sonra yaşanmaya başlamasıdır.

Neyse ki NVIDIA sorunun farkında, çünkü bir çalışan kullanıcı geri bildirimlerini ve sorun giderme bilgilerini toplamak amacıyla Reddit’teki kullanıcı şikayetlerini inceliyor. Dolayısıyla Microsoft ya da NVIDIA’dan bir düzeltme yayınlayacak. Ancak şu anda, NVIDIA GPU’su olan bir oyuncuysanız, bir düzeltme duyana kadar güncellemeyi yüklemekten kaçınmalısınız.