Mozilla, tarayıcısının test sürümlerinde yeni Firefox View özelliğini test ediyor. Bu özellik, Firefox’a yeni açılan veya kapatılan sekmelerin diğer cihazlarda açılmasını sağlayan bir düğme ekleyecek.

Yeni özellik Ghacks tarafından Firefox’un son test sürümünde keşfedildi. Mozilla, Firefox View ile sekmeleri farklı cihazlar arasında paylaşmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar bir Firefox hesabıyla oturum açtıklarında yer imlerini cihazlar arasında paylaşmak zaten mümkün, ancak Firefox View bir adım daha ileri gidiyor.

Sekme Toplama, son açılan sekmelerin başka bir cihazda açılmasını sağlayacak. Bu, örneğin kullanıcıların ilk olarak telefonlarında görüntüledikleri bir sekmeyi masaüstlerinde açmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca, son kapatılan sekmeler de gösterilir. Bu aynı zamanda bir sekmenin kapatıldığı belirli zamanı da gösterecektir.

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Firefox View, web tarayıcısının Beta, Geliştirici ve Nightly sürümlerinde mevcuttur. Mozilla henüz bu özelliği duyurmadı, bu nedenle Firefox View’i Firefox’un genel sürümünde ne zaman sunacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.