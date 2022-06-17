Geçen ay DirectX 11 API kullanan oyunlarda %30‘a varan performans artışı gördükten sonra, AMD‘nin grafik kartları yakında Windows 11 22H2‘de yakında çıkacak sürücüler sayesinde OpenGL‘de büyük bir grafik performansı artışı görecek.

Gerçekten de, Sun Valley olarak da adlandırılan Windows 11’in bir sonraki 22H2 güncellemesiyle AMD, OpenGL’de Nvidia’yı yakalamayı planlıyor. Bu, 3B temel öğeleri piksellere dönüştürmenin bir işleme yöntemi olan rasterleştirme yoluyla işleme için bir API’dir. Nvidia, RTX kartlarıyla uzun zamandır bir avantaja sahipti, ancak bu yakında değişebilir.

AMD Grafik Kartları, Windows 11’de Performans Artışı Sağlıyor

Yeni Windows 22H2 güncellemesi ile Microsoft, Insiders’a şimdiden bir AMD ön yayın UWP sürücüsü 31.0.12000.20010 sunacak ve sürücü paketi ayrıca 22.05 OpenGL beta sürücüsü ile birlikte geliyor. İkincisi, OpenGL uygulamalarında AMD GPU’ların performansını büyük ölçüde artıracak.

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Guru3D forumunun üyelerine göre, kırmızı üreticinin grafik kartları, Unigine’s Valley 2013 karşılaştırmasında yaklaşık %55’lik bir performans artışından faydalanacak.

Ancak, yeni sürücü Heaven karşılaştırmasında performansta bir düşüşe neden olduğundan, her şey henüz çok optimize edilmiş gibi görünmüyor. Bu nedenle, bazı test kullanıcıları yeni Radeon GPU sürücüleriyle bazı OpenGL oyunlarında daha düşük performans görebilir, ancak AMD’nin resmi Windows 11 güncelleme sürümüyle son sürücülerini optimize etmesi bekleniyor. Microsoft’un yeni yapıyı Insider kanalında kullanıma sunmaya başladığını ancak 2022 sonbaharına kadar tüm kullanıcıların kullanımına sunulması beklenmiyor.