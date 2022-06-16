Electrek, Tesla’nın Model 3, Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını artırdığını bildirdi. En büyük fiyat artışı, 114.990 dolardan 120.990 dolara 6.000 dolarlık bir artış gören Model X Çift Motorlu Dört Çeker versiyonu oldu. Model S Çift Motorlu Dört Çeker konfigürasyonu 5.000 dolar artarak 99.990 dolardan 104.990 dolara yükseldi. Tesla’nın en hesaplı arabası olan Model 3, en şiddetli artışlardan kurtuldu.

Ancak Model 3’ün bir versiyonunda artış görülüyor. Model 3’ün Uzun Menzilli versiyonunun fiyatı 2500 dolar artarak 54.490 dolardan 57.990 dolara yükseldi. Ancak internette satılan en hesaplı Model 3 versiyonu olan Arkadan Çekişli modelinin fiyatı 46.990 dolarda aynı kalıyor. Tesla’nın mart ayındaki son büyük fiyat artışları sırasında yükseldiği fiyat buydu.

Uzun Menzilli Model Y de 62.990 dolardan 65.990 dolara (3.000 dolarlık bir fiyat artışı) yükselirken, Performans modeli 2.000 dolar artarak 67.990 dolardan 69.990 dolara yükseldi.

Bunun gibi fiyat artışları, son yıllarda Tesla’nın ürün yelpazesinde nispeten yaygındı. Bir yıl önce şirketin CEO’su Elon Musk, hammadde maliyeti ve küresel yonga kıtlığının özellikle sorunlu olduğunu kanıtlayan tedarik zinciri baskılarını suçladı. Bu yıl üretici, ABD’de ve tüm dünyada artan enflasyon ve nakliye maliyetleriyle mücadele etmek zorunda ve kârlılığı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Elon Musk, son fiyat artışları hakkında kamuoyuna henüz yorum yapmadı.

Tesla’nın kitlesel pazar için uygun fiyatlı bir seçenek haline getirmek amacıyla en uygun fiyatlı Model 3’ün fiyatını düşürdüğü birkaç yıl önce çok farklı bir durumdu. Ancak şimdi, şirketin fiyatları, uzun yıllardır hedeflediği 35.000 dolarlık başlangıç fiyatından çok uzakta.