Güncelleme
Windows 10 yeni güncellemesi bazı hataları çözüyor
Windows 10 sisteminin son güncellemesi bazı yazılımlarda görülen hatalara çözüm getiriyor. Bu hataların arasında ise özellikle bazı dosyaları açarken yaşanan sorunlar yer alıyor.
Yakın zamanda bazı kullanıcılar işletim sisteminde karşılaştıkları bir hatayı bildiriyorlar. Bu hata ise masaüstünde kayıtlı olan bir dosyanın açılmasını engelliyor.
Bununla alakalı olarak sisteme gelen KB459829 güncellemesi bu sinir bozucu hatayı çözmeye odaklı. Windows 10 sisteminin son iki versiyonuna sahip olanlar güncellemeye Windows Güncelleme kısmından erişebiliyor.
Yapılan düzenlemelerle birlikte aynı zamanda başka yenilikler ve düzeltmeler de sistemde yerini alıyor. Örneğin bulut sistem hizmeti sağlayıcılarıyla alakalı görülen dosya kopyalama sorunu da çözülmüşe benziyor. Aynı zamanda Alt-Tab kısa yoluyla geçişte sorun yaşayanlar için de çözüm geliyor.
Gelen yama aynı şekilde uykudan uyanan bazı bilgisayarlarda kilit ekranlarında görülen sorunları da çözüyor. Bunun dışında diğer donma ve farklı modlarda görülen hataların da çözüme bağlanması planların içerisinde. Dolayısıyla genel anlamda oldukça kapsamlı bir güncellemeyle karşı karşıyayız.
Bununla beraber KB459829 güncellemesinin isteğe bağlı bir güncelleme olduğunu hatırlatalım. O yüzden kullanıcıların kendilerinin güncellemeyi aktif hale getirmeleri gerekebilir. Bunun için ise Windows 10 arama çubuğuna güncelleştirme yazıp hızlıca güncelleştirme ekranını açılabiliyor ve buradan güncellemeleri denetleyebiliyorsunuz. Tabii ki bütün Windows 10 güncellemelerinde olduğu gibi, bu versiyonu görebilmeniz için öncesinde çıkan bütün güncellemeleri de indirmiş olmanız gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.
Genel
Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi artık herkese ulaşılabilir oldu
Microsoft güncellemeyi daha önceden sahip olduğu hata ve sorunlardan dolayı sadece belli kişilere göndermişti. Şimdi ise firma Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini genel dağıtıma açtı.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 819-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
MS Power User tarafından keşfedildiğine göre Mayıs 2020 versiyonuna yaptığı bir durum güncellemesinde Microsoft; 2004 versiyonu, yani 2020 Mayıs versiyonunun genel dağıtıma açıldığını belirtti.
Bir süredir Microsoft firmasının Mayıs 2020 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalıştığı bilinenler arasındaydı. Ancak versiyonu tamamen sağlıklı bir hale getirmeleri doğal olarak zaman almışa benziyor. Yaklaşık altı ay kadar.
Buna rağmen AdDuplex tarafından gelen güncel verilere bakacak olursak Windows 10 Mayıs 2020 versiyonunun zaten en çok kullanılan Windows 10 versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Kullanıcıların %39.8’inin kullandığı 2020 Mayıs versiyonunu %31.2 ile Kasım 2019 versiyonu takip ediyor. En yeni Ekim 2020 versiyonu ise %16.8 ile üçüncü sırada. Mayıs 2019 versiyonu ise Ocak 2021 itibariyle kullanımda %6.6 oranına sahip. Bu veriler kısıtlı kişilerden alınan veriler olsa da yine de genel bir görüntü vermeye yetiyor diyebiliriz.
Microsoft Mayıs 2020 versiyonundaki sorunların çoğunluğunu halletse de bilinen bazı sorunlar hala mevcut. Bunların arasında durum güncellemesinde görüleceği üzere ağırlıklı olarak ses sürücüleri uyumsuzluğu yer alıyor. Bu tip sorunlar ufak da olsa bazı cihazların güncellemeye geçmesini engelleme ihtimaline sahip. Ancak firma buna yakın zamanda bir çözüm getireceğini de not olarak düşüyor.
Son olarak asıl büyük güncellemenin Mayıs 2020 olduğunu, Kasım 2020 güncellemesinin nispeten ufak olduğunu hatırlatalım. Aynı şey daha önce bahsettiğimiz üzere 2021 yılının gelecek ilk güncellemesi için de geçerli olacak. Yani güncelleme sistem içerisinden ufak bir aktifleştirme butonu ile harekete geçecek. Dolayısıyla Mayıs 2020 güncellemesinin birkaç değişiklik dışında en son versiyonlardan farksız olduğunun altını çizmekte fayda var.
Güncelleme
Samsung Galaxy A51 için Android 11 güncellemesi yayınlandı!
Samsung, 3,899 TL’ye sattığı orta seviyeye akıllı telefonu Galaxy A51 için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini yayınladı. Elbette ki tüm güncellemelerde olduğu gibi, bu sefer de OTA kanalı üzerinden dağıtılan güncelleme, kademeli olarak sunuluyor.
İlgili haber: Samsung, One UI 3.0 arayüzündeki öne çıkan yenilikleri açıkladı
Geçtiğimiz yıl Samsung, akıllı telefonlarının büyük bir çoğunluğuna Android 11 güncellemesini kararlı haliyle yayınlamıştı. Bir süredir de ibresini orta seviye telefonlarına çeviren şirket, bugün Galaxy A51 kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arayüzü Galaxy A51 için yayınlanmış durumda.
G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Galaxy A51’i Android 11 tabanlı One UI 3.0’ın yenilikleriyle donatıyor. Aynı zamanda Şubat 2021 güvenlik yamalarını da bünyesinde bulunduran güncellemenin paket boyutu 1 GB’dan fazla. Bu sebeple güncellemeyi Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Peki Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesiyle birlikte Samsung Galaxy A51 ne tür yeniliklere sahip olacak? SamMobile’ın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy A51’in kullanıcıları; uygulamalara tek seferlik izin verme, mesajlaşma uygulamalarında sohbet balonları, sohbetleri gruplandırma gibi yeniliklere sahip olacaklar. Bunların yanında da, güncelleme ne nihayetinde Android 11 tabanlı olduğu için, kullanıcılar Android 11’in diğer tüm özelliklerinden de faydalanabilecekler.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
One UI 3.0, Samsung Galaxy A51 kullanıcılarına ne yenilikler getirecek?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bu arada bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy A51 kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirilmiştir.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirilmiştir.
Galaxy A51 erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Bundan böyle ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Bundan böyle desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği sayesinde bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilir ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirebilirsiniz.
Galaxy A51 İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklenmiştir. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklenmiştir.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklenmiştir.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklenmiştir.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarılmıştır. Aynı zamanda da, sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklenmiştir.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirilmiştir.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklenmiştir.
- Arama deneyimi geliştirilmiştir.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklenmiştir.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklenmiştir.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırılmıştır.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirilmiştir.
Galaxy A51 – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklenmiştir. Bu sayede, kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklenmiştir.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklenmiştir.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirilmiştir.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklenmiştir.
Apple
PS5 ve Xbox Series X kumandaları M1 Macbook için geliyor
Apple firması önemli çözümler getiren macOS Big Sur 11.2 güncellemesini yayınlamasından saatler sonra; gelecek güncellemesi macOS 11.3 için ilk beta versiyonunu da yayınlamaya başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- M1 işlemcili Apple Mac cihazları Bluetooth sorunu sonunda çözüldü
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Doğal olarak Big Sur 11.3 güncellemesi ile gelen az sayıda yenilik var. Bunlardan M1 MacBook’larda iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırma işlevine gelen gelişmiş destek öne çıkıyor. Değişiklikler iPad uygulamalarının ekranda artık daha büyük açılmasını içeriyor. Bunun yanında yine iPhone ve iPad uygulamaları için yeni bir seçenekler bölümü de mevcut. Böylelikle kullanıcılar artık bazı klavye kısa yollarını özelleştirip dokunmatik ara yüze uygulayabilecekler. Bu hareketler cihazların orijinallerinde olduğu gibi sürükleme ve kaydırma gibi işlevleri kapsıyor.
Bunun dışında ise yeni nesil oyuncu konsolu PS5 ve Xbox Series X kolları için entegre destek de geliyor. Ki PS5 ve Xbox Series X kolları desteğinin iPhone cihazlara da iOS 14.5 ile geleceği firmanın planlarının arasında. Yine Apple Müzik, Safari, Hatırlatmalar ve Apple Haberler gibi bazı uygulamalara gelecek düzenlemeler de yolda.
Hatırlatmalar uygulaması uzun zamandır beklenen düzenleme özelliği alacak. Böylece kullanıcılar notlarını önceliklerine, tarihlerine ve başlıklarına göre ayarlayabilecekler. Apple Müzik ve Haberler uygulamaları için ise bazı ara yüz düzeltmeleri gelecek.
Safari internet tarayıcısına da ana ekranı için kullanıcıların farklı bölümleri kendilerine göre ayarlayabilecekleri bazı kişiselleştirme eklemeleri yapılacak. Ayarlamaların sunulacağı yerler içinde Siri önerileri, okuma listeleri ve favoriler de mevcut.
Belirttiğimiz üzere firma macOS 11.3 güncellemesinin sadece betasını dağıtmaya başladı. O yüzden normal kullanıcıya ulaşması biraz daha zaman alacak gibi. Ancak M1 Mac cihazlarında iOS uygulamalarının yönetiminden rahatsız olanlar çözümü bu güncellemeyle bekleyebilirler.
Forumdan Son Mesajlar
Prince of Persia Remake oyunu süresiz ertelendi
Mozilla Firefox yeni görünümünü denememiz mümkün
Samsung Galaxy SmartTag Türkiye’de satışa çıktı
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıkarıldı
Windows 10 yeni güncellemesi bazı hataları çözüyor
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.