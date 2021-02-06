Windows 10 yeni güncellemesi bazı hataları çözüyor

Windows 10 sisteminin son güncellemesi bazı yazılımlarda görülen hatalara çözüm getiriyor. Bu hataların arasında ise özellikle bazı dosyaları açarken yaşanan sorunlar yer alıyor.

Yakın zamanda bazı kullanıcılar işletim sisteminde karşılaştıkları bir hatayı bildiriyorlar. Bu hata ise masaüstünde kayıtlı olan bir dosyanın açılmasını engelliyor.

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Bununla alakalı olarak sisteme gelen KB459829 güncellemesi bu sinir bozucu hatayı çözmeye odaklı. Windows 10 sisteminin son iki versiyonuna sahip olanlar güncellemeye Windows Güncelleme kısmından erişebiliyor.

Yapılan düzenlemelerle birlikte aynı zamanda başka yenilikler ve düzeltmeler de sistemde yerini alıyor. Örneğin bulut sistem hizmeti sağlayıcılarıyla alakalı görülen dosya kopyalama sorunu da çözülmüşe benziyor. Aynı zamanda Alt-Tab kısa yoluyla geçişte sorun yaşayanlar için de çözüm geliyor.

Gelen yama aynı şekilde uykudan uyanan bazı bilgisayarlarda kilit ekranlarında görülen sorunları da çözüyor. Bunun dışında diğer donma ve farklı modlarda görülen hataların da çözüme bağlanması planların içerisinde. Dolayısıyla genel anlamda oldukça kapsamlı bir güncellemeyle karşı karşıyayız.

Bununla beraber KB459829 güncellemesinin isteğe bağlı bir güncelleme olduğunu hatırlatalım. O yüzden kullanıcıların kendilerinin güncellemeyi aktif hale getirmeleri gerekebilir. Bunun için ise Windows 10 arama çubuğuna güncelleştirme yazıp hızlıca güncelleştirme ekranını açılabiliyor ve buradan güncellemeleri denetleyebiliyorsunuz. Tabii ki bütün Windows 10 güncellemelerinde olduğu gibi, bu versiyonu görebilmeniz için öncesinde çıkan bütün güncellemeleri de indirmiş olmanız gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.