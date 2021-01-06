Genel
Windows 10 kullanıcı ara yüzü değişebilir
Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı Windows 10 işletim sisteminin ara yüzünün değişeceğinin ipuçlarını verdi.
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İlana göre Windows Core Kullanıcı Deneyimi takımı için Kıdemli Mühendis arayan firma; iş tanımı kısmına “Windows deneyiminde kapsamlı bir yenilemenin yönetimi ve uygulanması” notunu düşüyor. Açıklamanın devamında ise firma, bu takımın, dünyada milyonlarca kişinin kullandığı işletim sistemi ara yüzüne değişiklik getirmekten sorumlu olduğunu söylüyor. Windows deneyiminin geleceği için de müşteri odaklı ve işbirliğine yatkın adaylar aradığının altını çiziyor.
Bu kişinin çalışacağı yeri ve görevlerini net bir şekilde belirtmesinin ardından Microsoft kullanıcılara “Windows GERİ DÖNDÜ” dedirtmek istediğini ve Windows sisteminin en iyi işletim sistemi olarak kaldığından emin olmak istediklerini belirtiyor.
- Güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında iseniz bu listeye bir bakmalısınız.
- Özellikle iş ve okul kullanımı için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Windowslatest tarafından gelen bilgilere göre bu ilan Ekim ayından beri mevcut. Yine 2020 Ekim ayında Windows Central de Microsoft’un Windows 10 için ara yüz ve görsel yenilemesine gideceğini söylemişti. Ancak bu heyecanlı ilanın duyulmasının ardından Microsoft, ilandaki kelimeleri değiştirip daha sade bir hale getirme yoluna gitti.
Bu yenileme projesi “Sun Valley” ismiyle biliniyor ve getirmesi beklenen yeniliklerin içerisinde yeni bir Başlat menüsü ve Eylem Merkezinde değişiklikler yer alıyor. Bunun dışında ise Dosya Tarayıcısı için daha gelişmiş bir ara yüz, pencereler ve kutucuklar için yuvarlar kenarlar ve Windows 10 için diğer Fluid Design eklemeleri de bu yeniliklerin içerisinde.
Windows 10 yeni ara yüz projesi Microsoft tarafından resmi olarak henüz açıklanmış değil. Ancak Windows Central ve kaynaklarının belirttiğine göre 2021 yılının tatil döneminde bu tasarım yeniliklerinin tamamlanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 5G yeni sertifikalar almaya devam ediyor!
Samsung Galaxy A52 5G modeli için artık geri sayıma geçildi. Firmanın orta seviye akıllı telefonu 3C platformunda sertifikalandırıldı.
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Samsung Galaxy A52 5G modelinin sunacağı şarj desteği öğrenildi!
Samsung yeni yılın gelişi ile birlikte akıllı telefon serilerine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Her seviyeye uygun akıllı telefon geliştiren Güney Kore devi, Galaxy A52 5G modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tasarım detayları sızdırılan cihaz geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde görüntülenmişti. An itibariyle 3C platformunda da listelenen akıllı telefonun, kullanıcılarına sağlayacağı hızlı şarj desteği resmiyete kavuştu. 3C‘de yer alan sertifikaya göre 15W şarj desteğine sahip olacak akıllı telefon, orta seviye cihazlar için düşük sayılabilecek bir değer ile piyasaya çıkacak.
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Hem 5G hem de 4G özellikli iki model ile piyasaya çıkacak akıllı telefonun, 4G özellikli modeli için kesinleşen bir sertifika ortaya çıkmadı. Ancak tahminlere göre 4G versiyonunda aynı değerlere sahip olması bekleniyor. Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy A52 5G, 6 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefonun, 6.5 inçlik delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Her geçen gün aldığı sertifika sayısını arttıran akıllı telefonun yakın bir zamanda tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma orta seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Microsoft Teams video arka planı nasıl değiştirilir?
Microsoft Teams, bulunduğumuz bu süreçte gerek iş için gerek kişisel toplantılarımız için bize büyük kolaylıklar sağladı. Teams, getirdiği kolaylıklar yanında sevdiklerimizle zaman geçirirken, görüşmelerimizi daha eğlenceli hale gelmesini de sağladı.
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Microsoft Teams farklı arka planlarıyla daha eğlenceli
Zoom, iş görüşmelerinde, kişisel görüşmelerde ve daha birçok alanda sağladığı kullanım kolaylığıyla, özellikle geçirdiğimiz senede, oldukça popüler. Bunun yanında sunduğu farklı arka planlarıyla, bulunduğunuz mekanın şartları ne olursa olsun size kolaylık sağlıyor. Fakat sunulan arka plan değişikliği sadece Zoom‘a ait bir özellik değil. Örneğin, Microsoft‘un Teams ofis iletişim uygulaması, toplantı arka planınızı değiştirmenize olanak sağlar. Hazırladığımız bu haberde, Teams video konferansı kullanırken arka planınızı değiştirmek için hangi adımları izlemeniz gerektiğini göstereceğiz.
Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Toplantıya resmi olarak başlamadan önce kullandığınız arka planda bir değişiklik yapmak istiyorsanız:
- İlk olarak Teams görüntülü toplantınızı başlatın. Kendinizi ara ekranda bulacaksınız.
- Ekranın alt kısmına yakın düğme çubuğuna basın ve videonun açık olduğundan emin olun. Daha sonra arka plan ayarları kontrolünü açın (video ve ses kontrolleri arasında bulunur).
- Sağda tarafta bir “Arka plan ayarları” sütunu görünecektir. Bu ayarlardan arka planınızı bulanıklaştırabilirsiniz. Aynı zamanda farklı arka planlar için birkaç farklı resim arasından seçim yapabilirsiniz.
- Arka plana kendi resminizi eklemek istiyorsanız, sütunun üst kısmında bulunan “Yeni ekle” bağlantısına tıklayın. Ardından, bilgisayarınızın dosyalarında bulunan bir fotoğrafı arka plana ekleyip seçebilirsiniz.
- Arka planınızı değiştirdiğinizde, değişiklik siz tekrar arka planınızı değiştirene kadar diğer toplantılarınızda da geçerli olacaktır.
Toplantıyı zaten başlattıysanız (veya başka birinin toplantısına katıldıysanız), arka planınızı yine de değiştirebilirsiniz.
- Ekranın alt kısmında bulunan düğme çubuğunun ortasındaki üç noktaya tıklayın ve “Arka plan efektlerini göster” kısmını seçin. Arka planınızı bulanıklaştırma, değiştirme veya yeni bir arka plan eklemek isterseniz, aynı şekilde “Arka plan ayarları” sütununu sağ tarafta göreceksiniz.
- Eğer bir toplantının ortasındaysanız ve arka planı test etmek istiyorsanız, “Arka plan ayarları” sütununda bulunan “Önizleme” butonuna basın. Kullanmadan önce görmek istediğiniz arka planı sütunun alt kısmında küçük bir pencerede görebilirsiniz. Yaptığınız bu önizlemeyi sadece siz görebilirsiniz.
- Yeni arka planınızdan memnun kaldıysanız “Uygula” butonunu tıklayabilirsiniz (veya önceki arka planınıza geri dönmek isterseniz “Önizlemeyi durdur“u seçebilirsiniz.)
Genel
Yeni Dell Latitude Serisi Dizüstü Bilgisayar Modelleri Tanıtıldı!
Dell, yeni Latitude dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. İşte iş dünyasına hitap eden yeni Dell Latitude Serisi modelleri…
Dell, yeni laptop modelleri ile piyasaya giriş yaptı. Son dönemde oldukça popüler olan oyuncu modellerinden farklı olarak geliştirilen yeni Dell Latitude Serisi, daha çok iş dünyasına hitap edecek özellikler taşıyor. Gelin şimdi cihazlar hakkında konuşalım.
Yeni Dell Latitude 9000, 7000 ve 5000 modelleri!
CES 2021‘den önce yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Dell, piyasaya gayet yüksek özellikli yeni 9000, 7000 ve 5000 serisi modelleri ile girdi. 11 Ocak‘ta başlayacak olan CES 2021’den önce yeni modellerini tanıtan Dell, iş amaçlı ürettiği Latitude modellerini kullanıcılar ile tanıştırdı.
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İlk olarak Latitude 9000 serisi bünyesinde bulunan 9420 ve 9520 modellerine göz attığımızda, her iki modelin de Intel‘in mart ayında tanıtacağı 11. nesil işlemciler ile beslendiğini görüyoruz. Öte yandan modellerin özelliklerini kullanıcıların şekillendirebileceğini belirten Dell, bu modellerde 32GB‘a kadar Ram bellek tercihi sunacak. Öte yandan 1TB‘a kadar SSD seçimi ve 9420 modeli için maksimum i7 işlemci seçimi yer alacak. Yine 9420 versiyonu 14 inç büyüklüğünde 2560×1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek.
9520 hakkında bu tarz bilgiler yer almasa da cihazın 15.6 inç büyüklüğüne bir ekran ile geleceği biliniyor. Ayrıca 9520‘de i9 işlemci seçeneği sunulması bekleniyor. Bu iki modelin en çok dikkat çeken özelliği ise SafeShutter isimli webcam’leri. Bu webcam’lerin özellikleri kullanmadığınız zaman otomatik kapanabilir perdeye sahip olmaları. Bu sayede artık laptoplarda kamerayı başka yöntemlerle kapatmamıza gerek kalmayacak.
Bir alt versiyon olarak geçen 7000 serisine göz attığımızda ise 7520, 7420 ve 7320 modellerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu cihazlarda da yine 11. nesil Intel işlemciler kullanılacak. Aynı zamanda cihazlarda 13.3 inç ve 15.6 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutu seçeneği ve 32GB‘a kadar Ram bellek seçeneği yer alacak. Ayrıca 7520 modelinin 4K UHD ekran ile birlikte geleceği de Dell’in verdiği bilgiler arasında.
Yeni Latitude 5000 modellerine baktığımızda ise seride 5520, 5420 ve 5320 versiyonlarının yer alacağını görüyoruz. Bu modelerde sırasıyla 15.6 inç , 14 inç ve 13.3 inç büyüklüğünde ekranlar kullanılacak. Ancak işlemci olarak ne ile desteklenecekleri şimdilik bilinmiyor.
Yeni Dell Latitude Serisi fiyatları!
Şimdi gelelim fiyat tarafına. Yeni dizüstü modellerini tanıtan Dell, cihazların fiyatlarını da ortaya seriyor. Ancak şimdilik 9000 serisi modellerinde 9420’nin, 7000 serisinde 7520’nin ve 5000 serisinde 5420’nin fiyatı açılandı. Fiyatlara baktığımızda Latitude 9420‘nin başlangıç fiyatı 1949 Dolar, Latitude 7520 modelinin fiyatı 1649 Dolar ve Latitude 5420 modelinin fiyatı 1049 Dolar olarak belirlenmiş.
Cihazları fiyat/özellik bakımından değerlendirdiğimizde göre gayet uygun diyebiliriz. Ancak fiyatların ülkemizde daha fazla olacağı kesin. Bakalım Dell, fiyatı açıklanmayan diğer modeller için ne kadar fiyat biçecek. Sizce yeni Dell Latitude Serisi ilgi görecek mi?
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