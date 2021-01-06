Windows 10 kullanıcı ara yüzü değişebilir

Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı Windows 10 işletim sisteminin ara yüzünün değişeceğinin ipuçlarını verdi.

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İlana göre Windows Core Kullanıcı Deneyimi takımı için Kıdemli Mühendis arayan firma; iş tanımı kısmına “Windows deneyiminde kapsamlı bir yenilemenin yönetimi ve uygulanması” notunu düşüyor. Açıklamanın devamında ise firma, bu takımın, dünyada milyonlarca kişinin kullandığı işletim sistemi ara yüzüne değişiklik getirmekten sorumlu olduğunu söylüyor. Windows deneyiminin geleceği için de müşteri odaklı ve işbirliğine yatkın adaylar aradığının altını çiziyor.

Bu kişinin çalışacağı yeri ve görevlerini net bir şekilde belirtmesinin ardından Microsoft kullanıcılara “Windows GERİ DÖNDÜ” dedirtmek istediğini ve Windows sisteminin en iyi işletim sistemi olarak kaldığından emin olmak istediklerini belirtiyor.

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Özellikle iş ve okul kullanımı için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Windowslatest tarafından gelen bilgilere göre bu ilan Ekim ayından beri mevcut. Yine 2020 Ekim ayında Windows Central de Microsoft’un Windows 10 için ara yüz ve görsel yenilemesine gideceğini söylemişti. Ancak bu heyecanlı ilanın duyulmasının ardından Microsoft, ilandaki kelimeleri değiştirip daha sade bir hale getirme yoluna gitti.

Bu yenileme projesi “Sun Valley” ismiyle biliniyor ve getirmesi beklenen yeniliklerin içerisinde yeni bir Başlat menüsü ve Eylem Merkezinde değişiklikler yer alıyor. Bunun dışında ise Dosya Tarayıcısı için daha gelişmiş bir ara yüz, pencereler ve kutucuklar için yuvarlar kenarlar ve Windows 10 için diğer Fluid Design eklemeleri de bu yeniliklerin içerisinde.

Windows 10 yeni ara yüz projesi Microsoft tarafından resmi olarak henüz açıklanmış değil. Ancak Windows Central ve kaynaklarının belirttiğine göre 2021 yılının tatil döneminde bu tasarım yeniliklerinin tamamlanması bekleniyor.