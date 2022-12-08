NFT’ler hiç şüphesiz sosyal medya ve internetteki en ünlü şeylerden biridir. Kelimenin tam anlamıyla, hemen hemen her kullanıcı bunun farkında. Pek çok sanatçı, orijinal NFT’lerini çok yüksek fiyatlara sattı. Bunu kimse beklemiyordu. Şimdi, Windows 98 döneminin müzik çalarının yeni ve güncellenmiş bir sürümü, Müzik NFT’leri için destek ekledi. Evet, Winamp’ın yeni güncellemesi, bazı hata düzeltmeleri ve yeni eklenen özelliklerin yanı sıra Müzik NFT’leri için destek ekledi.

Winamp, “Winamp’ın en yeni sürümü, müzik severlerin Metamask cüzdanlarını Brave, Chrome veya Firefox kullanarak Winamp’a bağlamalarına olanak tanıyor. Ardından, tercih ettikleri müzik NFT’lerini güvenilir çalarlarına bağlayabilirler.” dedi. Winamp, Ethereum ve Polygon/Matic protokolleri için bu yeni yeteneği sunuyor ve hem ERC-721 hem de ERC-1155 spesifikasyonları altında dağıtılan ses ve video içeriğine izin veriyor.

Sürüm notlarına göre, mevcut işleme motoru Internet Explorer 10’u temel aldığından, bu NFT çalma listelerini indirmek için gereken web sayfalarını hemen görüntülemek için Winamp’ın uygulama içi tarayıcısı için güncellenmiş bir işleme motoru gerekli olacaktır.

Orijinal Winamp’ın hayranları burada yine de dalga geçecek çok şey bulacaklar. 5.9 sürümünde yapılan modernleştirme çabalarının daha hızlı güncellemeler şeklinde sonuç verdiğini görmek harika. Yeni sürümde yer alan çok sayıda değişiklik arasında “bellek ayak izi azalması”, akışlı ses bant genişliğinde bir artış, OpenSSL 3.0.5’e yükseltme ve temel codec bileşenleri ve Winamp’ın bağlı olduğu diğer programlar için birkaç yükseltme daha yer alıyor. Winamp geliştiricisi Eddy Richman’ın bir gönderisine göre, NFT desteği yükleme işlemi sırasında veya Winamp kurulduktan sonra devre dışı bırakılabilir.