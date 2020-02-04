Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı!

Fiyat performans oranları ile dikkat çeken iki akıllı telefon POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat kategorisinde karşılaştırıyoruz.

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Pocophone bugün gerçekleştirdiği etkinlikle yeni cihazı POCO X2 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Hindistan’da gerçekleştirilen cihaz lansmanında telefonun Realme X2 modeli ile kıyaslandığı gözlerden kaçmadı. Bizlerde fiyat performans oranı ile oldukça dikkat çeken iki telefonu karşılaştırıyoruz.

Ekran – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması

Poco ve Realme tarafında iki farklı ekran yapısı bizleri karşılıyor. POCO X2 modelinin ön kısımında iki adet delik ile ön kamera kurulumu sağlanmakta. 6.67 inç IPS LCD 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde ki ön panel, kullanıcılara %88.8 ekran kasar oranı sunuyor. 120 Hz tazeleme hızı ile rekabette öne çıkan akıllı telefonda inç başına düşen piksel miktarı 395 ppi olarak ölçümlendi. 20:9 görüntü oranı sunan POCO X2 modelinin ekran koruması Corning Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.

Realme X2 modeline baktığımızda ise Super AMOLED teknolojisinin kullanıldığını görmekteyiz. IPS LCD panele kıyasla siyah görüntülerin yansıtılmasında öne geçen telefonun ekranı 6.4 inç büyüklüğünde. 1080 x 2340 FHD+ ekran çözünürlüğü ile birlikte gelen telefonun orta kısımında ön kamera için ayrılmış damla çentik karşılıyor. %84.3 ekran kasa oranı ile birlikte gelen panelde 6oHz tazeleme hızı desteği bulunuyor. 402 ppi olarak ölçümlenen ekran Corning Gorilla Glass 5 ile düşmelere ve darbelere karşı korunuyor.

Performans – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması

Performans tarafına geldiğimizde iki akıllı telefonunda aynı yonga setini kullandığını görmekteyiz. Qualcomm Snpadragon 730G yonga setini kullanan akıllı telefonlarda 8 çekirdek bulunuyor. Bunlar 2x 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 470 Gold, 6x 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 470 Silver birimleri. Adreno 618 grafik birimi ile güçlendirilen yonga seti Snapdragon 730’a göre biraz daha üstün performans sunuyor. Android 10 işletim sistemi ile piyasaya sunulacak POCO X2 modeli 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM depolama ve RAM seçenekleri ile birlikte geliyor. Realme X2 modelinde ise Android 10 güncellemesi beta kullanıcılarının erişimine açıldı. Realme X2 modelinin satış seçeneklerinde ise 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM opsiyonları bulunuyor.

Sentetik test sonuçlarına geldiğimizde ise bugün gerçekleştirilen POCO X2 etkinliğinde iki cihazın karşılaştırılmasının yapıldığını görüyoruz. Şirket yetkilileri tarafından ölçümlenen verilere göre; POCO X2 modeli Antutu Benchmark testinde 274334 puan almayı başardı. Realme X2 modeli ise aynı sentetik test sonucunda 266583 puan alarak POCO modelinin arkasında yer aldı. Yapılan bir başka testte ise sentetik test sonuçlarının tekrarlandığında POCO X2 modelinin stabilitesini korurken; Realme X2 modelinin performansında düşüş yaşadığı gözlemleniyor. Cihazların batarya performansı göz önüne alındığında ise POCO X2 modeli 4500 mAh batarya gücüne sahipken, Realme X2 modelinde 4000 mAh batarya bulunuyor.

Kamera – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması

Realme X2 modeli arka tarafta dörtlü kamera ve ön tarafta bir ön kamera kurulumu ile toplamda 5 kameraya sahip. Cihazın arka tarafında dikey olarak konumlandırılan dört kameradan biri 64MP çözünürlüğündeki f/1.8 diyafram açıklığındaki ana kamera. Telefon arka tarafında bulunan diğer üç kamera ise 8 MP,f/2.3 ultra-geniş açı, 2 MP, f/2.4 makro kamera, 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü. LED flaş ile desteklenen kamera sistemi 4K çözünürlüğünde 30 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. Telefonun ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında. 1080p’de 30 kare video çekebilen selfie kamerası damla çentik içerisine konumlandırılmış durumda.

POCO X2 modelinin arka kısımına baktığımızda cihazın orta kısımına konumlandırılmış dikey dört sensör bizleri karşılıyor. Telefonun ana kamerası 64MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Cihazın diğer kameraları ise 8 MP, f/2.2 ultra-geniş açı, 2 MP, f/2.4 makro kamera ve 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü. Çift flaş ile desteklenen arka kamera kurulumu 4K’da 30 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca 720p çözünürlüğünde 960fps ağır çekim videoları çekebiliyor. Telefonun çift ön kamerası ise 20MP f.2.2 diyafram ve 2 MP, f/2.4 diyafram açıklığına sahip. 2MP çözünürlüğündeki ikincil kamera derinlik sensörü olarak kullanılıyor. Böylelikle ön tarafta donanımsal desteğe sahip portre fotoğraflar çekilebiliyor.

Fiyat – POCO X2 vs Realme X2 karşılaştırması

İlk olarak Hindistan pazarında rekabet edecek iki cep telefonun fiyat etiketlerinin rekabetçi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. POCO X2 modelinin lansmanında da görüleceği üzere fiyatlandırma politikası Realme X2 modeline göre konumlandırıldı. POCO X2 modelinin 6GB RAM, 64GB depolama modeli 15.999 Hindistan Rupisi (~1350 TL); 8,256GB modeli ise 19,999 HR (~1680 TL) olarak belirlendi.

Eylül ayında tantılan Realme X2 6GB,64GB depolama seçeneğine sahip modeline baktığımızda ise fiyatın 16.999 Hindistan Rupisi (~1430 TL) olarak belirlendiği gözükmekte. Benzer fiyat etiketi ve benzer özellikleri ile fiyat performans oranında dikkat çeken iki telefonun önümüzdeki süreçte satın alım tercihlerini etkileyeceği gözüküyor.