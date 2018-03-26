WiFi kapsama alanını genişletmek çok kolay

WiFi çekmiyor sorunu TP-Link’in on beşe yakın menzil genişletici modeli ile basit bir şekilde çözebiliyor. En basit tanımıyla modemden aldığı WiFi sinyalini bulunduğu yerde tekrarlayan ve bu nedenle ‘sinyal tekrarlayıcı’ olarak da adlandırılan cihazlar olan menzil genişleticilerin kurulumu ve kullanımı da son derece kolay. TP-Link’in zengin ürün ailesindeki pek çok menzil genişletici modeli prize takılan bir adaptör şeklinde. Modemden gelen sinyalin güçlü olduğu bir noktadaki prize takılan ve üzerindeki WPS tuşuna basarak modemle eşleşen ürün, artık o noktada bir modem varmış gibi sinyal yaymaya başlıyor. Böylece daha önce sinyalleri, yeterince ya da hiç ulaşamadığı bölgelere de ulaştırıyor.

TP-Link’in zengin menzil genişletici ürün ailesi içinde en yeni kablosuz ağ standardı olan 802.11ac destekli modeller ağırlıkta. Bu sayede yüksek hızlar sağlanıyor. Aynı zamanda çift bant desteği de sunan modeller sayesinde çok sayıda cihaz olan evlerde trafik sorunu oluşmadan sinyal alanı genişletilebiliyor.

Son dönemde satışa sunulan bazı TP-Link menzil genişleticiler farklı işlevlere de sahip. Örneğin WiFi sinyal alanını genişletirken aynı zamanda bir erişim noktası (access point) olarak da işlev gören modeller bulunuyor. Bu sayede kablolu bağlantı, menzil genişletici ile kablosuz hale getirilebiliyor. Menzil genişletici modellerinin bazılarında yer alan Ethernet girişi sayesinde kablo ile bağlanan cihazlar da ağa dahil edilebiliyor. Bunun yanı sıra hem menzil genişleten hem de üzerindeki akıllı priz yer alan bir model de şu anda satışta. Bu model ile hem WiFi sinyalleri daha geniş noktalara eriştiriliyor, hem de prize bağlanan cihazlar akıllı telefonlardan yönetilebiliyor.

TP-Link’in yeni menzil genişletici modelleri, akıllı telefonlardan yönetilme özelliğine sahip. Şu anda satışta olan birçok modelde bu özellik yer alıyor. TP-Link’in ücretsiz iOS ve Android uyumlu Tether uygulaması ile cihazların kurulumundan yönetimine değin pek çok işlem akıllı telefon üzerinden yapılabiliyor. Evde değilken bile menzil genişleticinin çalışıp çalışmadığını, kaç cihazın bağlı olduğunu, kanal ayarlarını vb Tether ile yapmak mümkün oluyor.

Genellikle uygun fiyatlı çözümler olan WiFi menzil genişleticiler, kullanım kolaylıkları da dikkate alındığında WiFi sinyal sorununu çözen en uygun ürünler. TP-Link’in on beşe yakın modeli arasında her gereksinime uygun bir çözüm mutlaka bulunuyor.