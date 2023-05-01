Apple, watchOS 10 ile akıllı saatine büyük bir yazılım revizyonu yapmaya ve widget’ları bir kez daha cihazın temel bir parçası haline getirmeye hazırlanıyor. Ayrıca: Apple bu yıl ve sonrası için önemli yeni sağlık özellikleri üzerinde çalışıyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, widget’ların watchOS 10‘daki yeni arayüzün merkezi bir özelliği olacağını iddia ediyor. Eski watchOS arayüzünün Glances sistemi ile kullanıcıların hava durumu, takvim randevusu ve etkinlik takibi gibi bilgilere erişmek için widget’lar arasında gezinebildiği iOS 14’ün widget stilini birleştirmesi bekleniyor. Widget sistemi herhangi bir saat kadranı için bir kaplama olacak ve iOS/iPad’deki widget yığınlarına benzer bir şekilde çalışacak.

Buna ek olarak Apple, Apple Watch üzerindeki bazı düğmelerin işlevlerini de değiştirmeyi düşünüyor. Digital Crown’a basıldığında ana ekran yerine widget’lar başlatılabilir. Genel olarak watchOS 10’daki yeni arayüz, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere daha hızlı erişmelerini sağlamak üzere tasarlandı.

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Gurman, Apple Watch’lara bu yıl yapılacak güncellemenin küçük olabileceğini ve watchOS 10’un en büyük değişiklik olacağını yineliyor. Bir başka duyumcu watchOS 10’un daha çok iOS’a benzeyeceğini ve klasör kullanma seçeneğine sahip olacağını söylüyor.

Apple, 5 Haziran- 9 Haziran tarihleri arasında WWDC 2023’te “en son iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS gelişmelerinin” ön gösterimini yapacak.