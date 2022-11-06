WhatsApp son güncellemesinde yeni bir görüntü bulanıklaştırma özelliği ekledi. Artık hem iOS ve Android kullanıcıları hem de yazılımın masaüstü sürümünü kullananlar, yeni efekti uygulayarak, bunun için başka bir uygulamaya başvurmak zorunda kalmadan fotoğraf gönderebiliyor.

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Bir görüntüyü bulanıklaştırma yeteneği, özellikle anlık mesajlaşma programını iş için kullananlar için büyük bir yardımcıdır. Örneğin, ücretsiz reklamlardan kaçınmak için işaretleri bulanıklaştırabilir ve hatta fotoğrafınızda net bir şekilde görünmesini istemediğiniz öğeleri veya kişileri gizleyebilirsiniz.

WhatsApp’ta Fotoğraflar Nasıl Bulanıklaştırılır?

Akıllı telefonunuzda veya masaüstü uygulamanızda WhatsApp uygulamasını açın;

Ardından, görüntüyü göndermek istediğiniz görüşmeyi seçin;

Oraya vardığınızda, bir resim göndermek veya fotoğraf çekmek için kamera simgesine basın;

Resmi seçtikten sonra, WhatsApp’ın fotoğraf düzenleme seçeneklerinde, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi “Çiz” simgesini seçin;

Ardından, bulanıklaştırma efekti oluşturmak için sağdan son fırçayı seçin;

Parmağınızı (veya masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız farenizi) görüntünün bulanıklaştırma efekti oluşturmak istediğiniz alanı üzerinde kaydırın;

Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, ekranın sol üst kısmında bulunan “Tamam” düğmesine basın;

İşte böyle, şimdi gerekirse bir başlık yazın ve bulanıklaştırılmış görüntüyü kişinize gönderin. Normal modda ya da geçici modda gönderebileceğinizi unutmayın.

Artık efekti nasıl uygulayacağınızı bildiğinize göre, sadece görüntülerinizi bulanıklaştırmak için diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanmanıza gerek yok.