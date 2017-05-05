WhatsApp’ın Durum Özelliği Snapchat’ten Daha Fazla Kullanılıyor

Facebook’un açıklamasına göre 3 aydan kısa bir sürede WhatsApp’ın, Snapchat’ten alınma Durum özelliği 175 milyon kullanıcıyı geçti.

Bu WhatsApp gibi dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasına göre son derece sağlıklı bir veri. Diğer taraftan Facebook’un, Snapchat’in özelliklerini sınır tanımaz bir şekilde kendi ürünlerine getirmesi meyvelerini veriyor gibi gözüküyor.

Uygulama genel olarak dünya çapında çok yaygın kullanılıyor ancak Durum özelliğinin en çok kullanıldığı ülke Amerika. Snapchat, Facebook ile olan mücadelesinde oldukça zorlu durumda. Snapchat’in Şubat ayında yaptığı açıklamaya göre uygulamanın 161 milyon günlük kullanıcısı mevcut.

Bu haber Snapchat için aslında iyi bir durum çünkü Facebook ya da Instagram kullanıcılarının yarısı uygulamalara düzenli olarak her gün giriş yapmıyor. Ancak yine de iki platformun çok fazla kullanıcı sayısı var ve bu yüzden Snapchat’i rahat bir şekilde zor durumda bırakabiliyorlar.