Bir Hikaye veya benzeri bir klip oluşturmak için çaba harcamaktan WhatsApp kullanımlarına ne yaptığınızı göstermek artık çok kolay. Hizmet, sohbette bir dakikaya kadar videolarla yanıt vermenizi sağlayan Telegram benzeri anında görüntülü iletim hizmeti sunuyor. Çekim yapmak için bir düğmeye dokunup basılı tutmanız yeterlidir ve veya serbestken kaydırmanın devam etmesi için yukarı kaydırabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Android Arayüzünü Baştan Yazıyor!

Videolar otomatik olarak sessizde oynatılır, bu nedenle tek dokunuşla sesi açmaya hazır olana kadar kimseyi ürkütmemelisiniz. WhatApp’taki çoğu şey gibi, mesajlaşma mesajları da bir gizlilik tabakasını içermek için uçtan uca şifrelenir. Şirket, özelliğin “önümüzdeki haftalarda” tüm saklama muhafazasını içermesi gerektiğini söylüyor.

Bu muhtemelen birçok kişi için Telegram Snapchat’in yerini almayacak. WhatsApp, görüşme alanında hala baskın durumda ve büyük ölçüde aramalar ve kısa mesajlar tarafından yönlendiriliyor. Buna rağmen, yalnızca hızlı ateş eden videolar belirlediği için uygulamalar değiştirilemez, bu özellik takdir edilebilir. Kısa mesaj veya sesli mesaj yetmediğinde hızla haber paylaşabilir veya bir konuşmaya çıkartmadan daha kişisel bir şeyle tepki verebilir.

Ana şirket Meta’nın harekete geçirme için bir teşvik var. WhatsApp geçen yıl itibariyle 2 milyardan fazla aktif harekete sahipken, Telegram her ay tahmini 700 milyon aktif kullanıcıyla hızla büyüyor . Snapchat, diğer sosyal platformlardan gelen çatışmaya rağmen devam ediyor.Apple’ın iOS 17’si, FaceTime video sesli mesajını iPhone Kullanıcılarına da tanıtacak. Anlık görüntülü mesajlar, kullanıcıların kaydolmaya ikna etmese de, WhatsApp hayranlarının rekabetine doğru kaymasını engelleyebilir.