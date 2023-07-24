Meta’nın sahibi olduğu popüler sohbet uygulaması WhatsApp, son dönemde yayınlanan yeni ve işlevsel özelliklerle dikkat çekiyor. Kullanıcı taleplerine yanıt vermeyi kendine görev edinen uygulama, çok sayıda güncellemeyi hayata geçirerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Şimdi ise, uygulama Google’ın en son Material Design 3 tasarım diline uyum sağlamak için baştan aşağı yenileniyor! İşte Süreyya Hanım’ın muhteşem değişimi!

Material Design 3 WhatsApp’a Çok Yakıştı!

WhatsApp’ın en son güncellemesi olan 2.23.15.24 sürümü, Google Play Beta Programı aracılığıyla beta test kullanıcılarına yaygın bir şekilde sunulmaya başlandı. Bu güncelleme, Material Design 3 yönergelerini izleyerek uygulamanın arayüzüne önemli geliştirmeler getiriyor.

Kullanıcılar, yenilenmiş bir alt gezinme çubuğu, yuvarlatılmış menüler ve yeni bir yüzen eylem düğmesi ile karşılaşacaklar. Bu değişiklikler, kullanıcıların hem Android hem de iOS cihazlarda uyumlu ve tek tip bir uygulama deneyimi yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Güncelleme ile birlikte, yuvarlatılmış uyarılar ve yeniden tasarlanmış geçişler de kullanıcıların dikkatini çekecek. Sohbetler sekmesi ve mesaj bildirimleri, gelen mesaj balonlarını daha etkileyici bir şekilde temsil edecek şekilde tasarlanmış.

WhatsApp, özelliklerini sürekli olarak genişletme konusunda da önemli adımlar atıyor. Uygulama, kullanıcıların bilinmeyen kişilerle numaralarını kaydetmeden mesajlaşmalarına olanak sağlamak için özel bir özellik sunuyor. Ayrıca, WhatsApp artık Wear OS akıllı saatlerde kullanılabiliyor, böylece kullanıcılar her yerden kolayca mesajlarına erişebiliyor.

Bununla birlikte, WhatsApp animasyonlu bir avatar özelliği üzerinde çalışıyor ve beta sürümünde çıkartma önerme özelliği sunuluyor. Meta cephesi kullanıcıların daha eğlenceli ve kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi yaşamaları için bu tür özellikleri geliştiriyor.

Kullanıcıların en son özelliklere erişebilmeleri için, Google Play Store’dan yeni beta sürümlerini yüklemeleri ve WhatsApp’ı güncel tutmaları öneriliyor. WhatsApp, Material Design 3 güncellemesiyle kullanıcılarına daha modern ve keyifli bir sohbet deneyimi sunmaya devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp Android uygulamasının tamamen yenilenen arayüzü sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!