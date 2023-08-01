Grup mesajlaşması, arkadaşlarımızdan çalışma ekiplerine ve hatta ailelerimizden herkesle ne kadar çok kişinin iletişim kurduğunun merkezinde yer alıyor. WhatsApp gibi harika şifreli mesajlaşma hizmetlerine sürekli artan erişim, bu grupların kurulmasını da basitleştirdi. WhatsApp, profil resimleri ve görüntülü mesajlaşma için yeni simgeler gibi özelliklerle grup mesajlaşmasını geliştirmek için yavaş yavaş çalışıyor.

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Şimdi geliştiriciler, grup sohbetlerinize katılımcı eklemek için uygun yeni bir yolu beta test ediyor. İşlerin çalışma şekli, bir WhatsApp grup sohbetine yeni birini eklemek istediğinizde, menülerin derinliklerine inmeniz gerekir; üç noktalı düğmeye dokunarak sohbetteki taşma menüsünü açın, Grup bilgilerini seçin ve ardından mevcut üyeler listesinin üzerindeki Katılımcı ekle düğmesine dokunun.

İlk gruplarını oluşturan biriyseniz veya WhatsApp’a yeni başlıyorsanız, bu seçeneği kolay veya açık bulamayabilirsiniz. Belki de bunun ışığında WhatsApp, Google Play Store aracılığıyla dağıtılan uygulamanın 2.23.16.10 beta sürümüyle basit bir düzeltme deniyor.

Mesajlaşma uygulaması şimdi grup sohbeti ekranının üst kısmında, WABetaInfo tarafından tespit edilen sohbete kişi eklemek için tek dokunuşla bir kısayolla yeni bir katılımcı ekle banner’ını test ediyor. Bu küçük ince ayar, katılımcı eklemek için menülerde gezinmek için harcanan değerli dakikaları kurtarmak için bir araya gelebilir.

En büyük revizyon olmasa da, bu, WhatsApp’ta grup mesajlaşmasına başlayan herkes için kullanıcı deneyimini geliştirecek. Yolun ilerisinde, WhatsApp’ın bunun gibi bir şeyi daha da büyük gruplara hitap eden Topluluklara genişlettiğini bile görebiliriz.