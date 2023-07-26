Apple, iOS 17’nin geliştirici beta programı aracılığıyla dördüncü beta sürümünü kullanıma sundu. iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 ve macOS Sonoma’nın da dördüncü beta sürümleri, geliştirici beta test kullanıcıları için artık hazır durumda. İşte iOS 17 beta 4 sürümündeki her şey!

iOS 17 Beta 4 Yenilikler Konusunda Coşturacak!

5 Haziran’da düzenlenen yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda, Apple iOS 17’yi tanıtarak bir dizi yeni özelliğin gösterimini yapmıştı. Bu özellikler arasında yer alan StandBy, Canlı Sesli İletiler, AirDrop güncellemeleri ve daha birçok yenilik, kullanıcıların heyecanını artırmıştı.

iOS 17 beta 4 kullanıcılara birçok yenilik sunuyor ve bu güncelleme ile birlikte Ayarlar uygulamasında önemli değişiklikler göze çarpıyor. Güncellemeyi yüklediğinizde, Ana Ekran ve Uygulama Kitaplığı bölümü için yeni ve daha renkli bir simge ile karşılaşacaksınız. Daha önce, bu simge bir iPhone’u mavi arka planla gösteriyordu. Artık iOS 17 beta 4 ile birlikte bu simge daha canlı renklere sahip olacak.

iOS 17 beta 4’te ayrıca Ayarlar uygulamasında yeni geçişler de yer alıyor. AirDrop/NameDrop’un etkinleştirilmesini engellemek için bir seçenek sunulurken, yalnızca Bekleme modunda ekrana dokunduğunuzda bildirim önizlemelerini göstermek için başka bir seçenek mevcut.

Mesajlar uygulaması da iOS 17 beta 4 ile bazı değişikliklerden geçiyor. iMessage uygulama simgeleri, artık tek tip dairelerden oluşuyor ve serbest biçimli şekiller yerine bu daireler tercih ediliyor.

iOS 17 beta 4, Kontrol Merkezi’nde yer alan Apple TV Remote simgesini ve gerçek uygulamadaki Duraklat/Oynat düğmesini değiştiriyor. Bu da kullanıcıların deneyimini daha kullanıcı dostu hale getiriyor.

iOS 17, Haziran başından beri geliştirici beta programı olarak kullanıma sunulmuş durumda. Geçtiğimiz haftalarda, Apple, iOS 17 testlerini herkese açık beta programı aracılığıyla genişletmeye başlamıştı. Bu yıl, Apple, geliştirici beta programına ücretsiz katılım imkanı sağlayarak daha fazla kullanıcının erken sürümleri deneyimlemesine olanak tanıdı. Geliştirici ve herkese açık beta sürümleri arasındaki temel fark zamanlamada yatıyor. Geliştirici beta sürümleri daha erken yayınlanarak herkese açık beta kullanıcıları için stabil bir deneyim sağlanması hedefleniyor.

iOS 17’nin tam sürümü, Eylül ayında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Bu süre zarfında Apple, iOS 17’deki yeni gelişmeler ve özellikler hakkında kullanıcıları bilgilendirmeye devam edecek. Apple kullanıcıları, iOS 17 ile birlikte daha da gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim yaşamayı bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 17 Beta 4’teki yenilikleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!